Microsoft veut transformer Copilot en véritable “système d’exploitation pour le travail”

Microsoft ne veut plus que Copilot soit vu comme un simple chatbot intégré à Windows ou Microsoft 365. Satya Nadella va désormais beaucoup plus loin : le patron de Microsoft présente Copilot comme un futur “système d’exploitation pour le travail”, capable de réunir documents, agents IA, code, réunions et tâches dans une seule interface.

L’objectif n’est pas de remplacer Windows 11 par Copilot.

Microsoft veut plutôt faire de Copilot le point de départ de presque toutes les tâches professionnelles, quel que soit l’appareil utilisé. C’est ce qu’explique l’entreprise dans son blog officiel.

Copilot ne sera plus seulement une fenêtre de discussion

Le changement est assez profond.

Microsoft ajoute trois grands blocs à Copilot : Home, Code et Autopilot.

Home devient l’écran principal. On y retrouve les discussions avec Copilot, les tâches en cours, les activités récentes et les suggestions liées au travail.

Le système est aussi capable de faire remonter automatiquement certains éléments utiles, comme des réunions, des e-mails, des conversations Teams ou des documents récents.

L’idée est claire : éviter de passer constamment d’une application à l’autre.

Selon Windows Latest, Satya Nadella décrit cette évolution comme “un nouvel OS pour le travail”, même si Copilot reste techniquement une application.

Word, Excel et PowerPoint arrivent directement dans Copilot

C’est probablement l’un des changements les plus importants.

Microsoft intègre désormais Word, Excel et PowerPoint directement dans Copilot. L’utilisateur peut donc demander la création ou la modification d’un document sans quitter l’interface principale.

Par exemple, il devient possible de demander à Copilot de préparer une présentation, modifier un budget dans Excel ou reprendre un document Word déjà utilisé par une équipe.

Le fichier reste un vrai document Office.

Les modifications réalisées dans Copilot sont synchronisées avec les applications classiques, et les collègues peuvent continuer à travailler dessus normalement.

Microsoft veut donc éviter les problèmes de fichiers dupliqués ou de versions différentes d’un même document.

Copilot pourra choisir lui-même le bon outil

Autre changement intéressant : Microsoft veut réduire le nombre de décisions que l’utilisateur doit prendre.

Aujourd’hui, certaines tâches utilisent Chat, d’autres Cowork ou encore différents agents.

À terme, Copilot devrait pouvoir choisir automatiquement la meilleure méthode pour accomplir une demande.

Une question simple pourra passer par Chat.

Une tâche longue pourra être confiée à Cowork.

Et une demande liée au développement pourra basculer automatiquement vers Code.

L’utilisateur n’aurait donc plus besoin de savoir quel mode utiliser.

Il lui suffirait d’expliquer ce qu’il veut obtenir.

Code veut permettre à davantage de personnes de créer des applications

La partie Code constitue l’autre grosse nouveauté.

Microsoft veut permettre aux utilisateurs de créer des applications et des outils directement depuis Copilot, même sans être développeurs professionnels.

Cette fonction repose en partie sur les technologies utilisées par GitHub Copilot.

Les applications créées peuvent ensuite être hébergées dans l’environnement de l’entreprise, avec les contrôles de sécurité et d’accès habituels.

Microsoft cherche clairement à pousser le développement assisté par IA beaucoup plus loin que la simple génération de quelques lignes de code.

Autopilot continuera de travailler même lorsque vous n’êtes plus devant l’écran

La fonction la plus ambitieuse s’appelle Autopilot.

Microsoft le décrit comme un agent persistant capable de continuer une tâche sans attendre constamment de nouvelles instructions.

L’entreprise donne l’exemple d’un processus de sélection de fournisseurs.

Autopilot pourrait préparer le calendrier, organiser les différentes étapes, suivre les réunions, relancer les personnes concernées et reprendre le travail plusieurs jours plus tard.

Il peut même continuer à fonctionner lorsque l’utilisateur n’est plus connecté.

Selon Microsoft, Autopilot fonctionne dans le cloud et peut donc poursuivre son travail pendant que vous dormez ou que vous êtes occupé ailleurs.

C’est probablement la fonction qui rapproche le plus Copilot de cette idée de “système d’exploitation pour le travail”.

Cet agent aura même sa propre identité

Microsoft pousse le concept assez loin.

Autopilot peut disposer d’un nom, d’un rôle, d’une mémoire, de son propre espace de travail et même d’une identité au sein de l’organisation.

Il peut apparaître dans Teams, Outlook ou certains documents.

Les utilisateurs peuvent alors le mentionner comme ils le feraient avec un collègue.

Mais il reste soumis aux autorisations définies par l’entreprise.

Microsoft insiste beaucoup sur ce point : l’agent ne doit pas avoir davantage de droits que ceux qui lui ont été explicitement accordés.

Windows 11 n’est presque plus au centre du discours

Un détail est particulièrement intéressant.

Dans la présentation de cette nouvelle stratégie, Microsoft parle énormément de Copilot, mais beaucoup moins de Windows.

Windows Latest souligne même que Satya Nadella ne mentionne pratiquement pas Windows 11 lorsqu’il décrit ce nouvel “OS pour le travail”.

Cela ne signifie évidemment pas que Microsoft abandonne Windows.

Mais la société semble désormais considérer Copilot comme une couche capable de fonctionner au-dessus de plusieurs appareils et plusieurs systèmes.

L’objectif serait donc de rendre l’environnement de travail Microsoft moins dépendant d’un seul système d’exploitation.

Tout ne sera pas disponible immédiatement

Ces nouveautés vont arriver progressivement.

Microsoft indique que Home et Code commenceront leur déploiement dans le programme Frontier dans les prochaines semaines.

Autopilot est encore plus limité.

La fonction doit passer en préversion privée à la fin du mois, avant un éventuel déploiement plus large.

Il faudra donc probablement attendre avant de voir toutes ces fonctions arriver dans les versions classiques de Microsoft 365.

Microsoft veut que Copilot devienne l’endroit où tout commence

La comparaison avec un système d’exploitation est surtout une manière de présenter la nouvelle ambition de Microsoft.

Copilot ne remplace pas Windows.

Il cherche plutôt à devenir l’interface centrale entre l’utilisateur, ses fichiers, ses applications et plusieurs agents IA capables de travailler à sa place.

Et l’intégration directe de Word, Excel, PowerPoint, Code et Autopilot montre que Microsoft ne veut clairement plus limiter Copilot à quelques réponses dans une fenêtre de discussion.

Le pari est désormais beaucoup plus large : faire de Copilot l’endroit depuis lequel une journée de travail entière peut être organisée.