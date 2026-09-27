Nintendo Switch 2 : les développeurs de RuneScape reconnaissent que la version actuelle n’est pas au niveau

La version Switch 2 de RuneScape n’a pas vraiment convaincu tout le monde au lancement. Plusieurs joueurs ont rapidement pointé une image trop floue, un rendu inférieur aux attentes et une qualité visuelle qui ne profite pas pleinement de la nouvelle console de Nintendo. Les développeurs ont désormais réagi et reconnaissent eux-mêmes que la version actuelle doit encore progresser.

Dans un message relayé par Nintendo Life, l’équipe explique que le rendu proposé aujourd’hui n’est pas au niveau visé et que plusieurs améliorations sont déjà en préparation.

Les joueurs reprochent surtout une image trop floue

Le principal problème concerne la netteté générale du jeu. Sur Switch 2, RuneScape peut afficher une image assez douce, notamment dans les zones chargées en détails ou lorsque l’on joue sur un grand écran en mode docké. Les textes restent lisibles, mais certains décors et éléments éloignés manquent clairement de précision.

Pour une console sensiblement plus puissante que la première Switch, beaucoup de joueurs s’attendaient à un rendu plus propre. C’est d’autant plus visible que RuneScape ne fait pas partie des jeux les plus exigeants techniquement du marché.

Les développeurs reconnaissent directement le problème

L’équipe ne cherche pas à présenter cette qualité d’image comme un choix volontaire. Elle admet que la version actuelle ne correspond pas encore au niveau qu’elle souhaite atteindre sur Switch 2 et indique travailler sur plusieurs pistes d’amélioration.

Cette réaction est importante, car elle confirme que les critiques des joueurs ont bien été prises en compte. Le problème ne semble donc pas lié à une limite définitive du matériel de Nintendo.

Il y a encore une marge de progression.

La résolution devrait faire partie des priorités

Les développeurs veulent notamment améliorer la netteté du rendu, aussi bien en mode portable qu’en mode docké. L’objectif sera d’obtenir une image plus précise sans provoquer de baisse importante des performances, ce qui demande généralement de revoir plusieurs paramètres graphiques en parallèle.

Augmenter simplement la résolution ne suffit pas forcément. Si le framerate chute ou si la consommation augmente trop fortement, le gain visuel peut rapidement devenir contre-productif.

Le studio doit donc trouver le bon équilibre entre qualité d’image et fluidité.

RuneScape devrait pourtant pouvoir mieux exploiter la Switch 2

C’est probablement ce qui alimente le plus les critiques. RuneScape reste un jeu beaucoup moins gourmand que certaines grosses productions récentes, alors que la Switch 2 dispose de suffisamment de puissance pour afficher des titres nettement plus ambitieux.

Le problème semble donc venir davantage de l’optimisation actuelle du portage que d’une incapacité réelle de la console à mieux faire. Les développeurs veulent justement revoir plusieurs réglages afin d’exploiter davantage le matériel disponible.

Cela laisse espérer un gain visible sans avoir besoin d’attendre une refonte complète.

Les performances ne semblent pas être le principal défaut

La bonne nouvelle est que RuneScape reste globalement jouable dans de bonnes conditions. Les critiques se concentrent surtout sur la qualité visuelle et beaucoup moins sur d’éventuels ralentissements massifs ou des problèmes de stabilité répétés.

Cela donne aussi davantage de marge au studio. S’il n’a pas à résoudre en priorité de gros problèmes de performances, une partie du travail peut être consacrée directement à la résolution, à la netteté et au rendu général.

Pour les joueurs, c’est plutôt rassurant.

Une mise à jour est déjà prévue

Les développeurs ont confirmé qu’un correctif était en préparation, mais aucune date précise n’a encore été annoncée. La version actuellement disponible ne devrait donc pas rester dans cet état indéfiniment.

Il faudra surtout surveiller les prochaines mises à jour pour voir jusqu’où le studio pourra améliorer la qualité graphique.

Le changement pourrait être assez visible si la résolution interne est effectivement revue à la hausse.

La version actuelle reste correcte, mais elle devrait faire mieux

RuneScape fonctionne sur Switch 2 et reste parfaitement jouable. Le problème est surtout qu’il ne donne pas toujours l’impression de profiter réellement du nouveau matériel, notamment lorsque l’image est affichée sur un téléviseur.

Pour un jeu aussi ancien et relativement léger techniquement, ce contraste est difficile à ignorer. C’est précisément ce que les développeurs reconnaissent aujourd’hui.

La version Switch 2 n’est donc pas ratée.

Mais elle est moins nette qu’elle devrait l’être, et son propre studio estime désormais qu’il reste du travail pour exploiter correctement la console de Nintendo.