One UI 9 : Samsung ralentit encore le déploiement mondial sur les Galaxy S26

Samsung avait lancé One UI 9 sur les Galaxy S26, mais le déploiement mondial avance moins vite que prévu. Plusieurs régions attendent encore la mise à jour alors que le calendrier initial laissait espérer une disponibilité plus large dès septembre.

Le retard n’est pas forcément énorme, mais il devient visible.

Selon Sammy Fans, Samsung continue de distribuer One UI 9 par vagues très limitées sur certains marchés, ce qui explique pourquoi de nombreux propriétaires de Galaxy S26 ne voient toujours rien apparaître.

Tous les Galaxy S26 ne reçoivent pas encore One UI 9

Le déploiement a bien commencé.

Mais Samsung ne pousse pas la mise à jour simultanément dans tous les pays ni chez tous les opérateurs.

Certains Galaxy S26 ont déjà reçu Android 17 avec One UI 9, alors que d’autres appareils identiques restent encore bloqués sur la version précédente.

C’est particulièrement visible dans certaines régions où les mises à jour opérateur mettent plus de temps à être validées.

Pour les utilisateurs, cela peut donner l’impression que la mise à jour est sortie sans réellement être disponible.

Samsung aurait même retiré une date de son calendrier

Le plus intéressant est que Samsung semble avoir modifié discrètement certains éléments de son calendrier.

SamMobile rapporte qu’une date auparavant affichée pour l’expansion du déploiement a été retirée.

Ce changement ne signifie pas forcément un gros problème logiciel.

Mais il montre que Samsung préfère avancer plus prudemment que prévu.

Et cela peut repousser de quelques jours, voire davantage, la disponibilité dans certains pays.

Pourquoi Samsung ralentit volontairement le déploiement

La raison est assez classique.

Lorsqu’une grosse mise à jour système arrive sur des millions de smartphones, Samsung commence généralement par un nombre limité d’appareils.

Le constructeur surveille ensuite les retours.

Si aucun bug majeur n’apparaît, le déploiement est élargi.

Si un problème est détecté, Samsung peut ralentir ou suspendre temporairement la diffusion avant de corriger la situation.

C’est une méthode beaucoup plus prudente qu’un lancement massif immédiat.

Les opérateurs jouent aussi un rôle

Même lorsque Samsung valide une mise à jour, les opérateurs peuvent ajouter leur propre délai.

Ils doivent parfois tester le nouveau firmware avant de le distribuer sur leurs appareils.

Cela explique pourquoi deux Galaxy S26 vendus dans le même pays peuvent ne pas recevoir One UI 9 le même jour.

Un modèle acheté nu peut être servi avant une version opérateur.

Ou l’inverse selon les accords et les validations locales.

One UI 9 reste basé sur Android 17

La mise à jour apporte Android 17 avec la nouvelle interface Samsung.

Elle comprend notamment des changements dans les notifications, certaines animations, les fonctions Galaxy AI et plusieurs optimisations système.

Le calendrier reste donc très suivi, surtout par les propriétaires des modèles haut de gamme.

Menow avait déjà détaillé les Galaxy concernés par One UI 9 et Android 17, avec un déploiement prévu progressivement selon les gammes.

Le Galaxy S26 reste logiquement parmi les premiers servis.

Faut-il s’inquiéter si la mise à jour n’apparaît toujours pas ?

Non.

Le fait qu’One UI 9 ne soit pas encore disponible sur un Galaxy S26 ne signifie pas que l’appareil a un problème.

Samsung déploie volontairement par vagues.

Il est donc parfaitement possible qu’un utilisateur reçoive la mise à jour plusieurs jours après un autre, même avec le même modèle.

Pour vérifier manuellement, il suffit d’aller dans :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Si rien n’apparaît, il ne reste qu’à attendre la prochaine vague.

Les Galaxy S25 pourraient être les prochains gros servis

La suite du calendrier reste également intéressante.

Les Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 font partie des modèles attendus très rapidement après la série S26.

Mais si Samsung ralentit encore la première phase, le calendrier des autres appareils peut lui aussi légèrement glisser.

C’est ce qu’il faudra surveiller dans les prochains jours.

Menow avait déjà suivi les premières vagues de déploiement de One UI 9, et la situation peut encore évoluer rapidement selon les régions.

Le déploiement n’est pas annulé, seulement plus lent

Le point essentiel est là.

Samsung n’a pas annulé One UI 9.

La mise à jour continue bien d’être distribuée.

Mais l’expansion mondiale est plus lente que prévu, probablement pour limiter les risques après les premières installations.

Pour les propriétaires de Galaxy S26 qui attendent encore Android 17, la situation n’a donc rien d’anormal.

La mise à jour arrive.

Elle prend simplement un peu plus de temps que prévu.