HyperOS 4 : revenir à HyperOS 3 après la bêta est bien plus compliqué qu’on ne le pense

Tester HyperOS 4 avant tout le monde peut être tentant, surtout maintenant que la bêta mondiale commence à arriver sur plusieurs Xiaomi récents. Mais il y a un détail que Xiaomi met clairement en avant : si vous installez HyperOS 4 bêta, vous ne pourrez pas simplement revenir à HyperOS 3 avec une mise à jour classique.

Le retour en arrière nécessite un flash du téléphone.

Et cela peut effacer toutes les données.

Impossible de revenir à HyperOS 3 avec une simple mise à jour OTA

Xiaomi est très clair dans sa FAQ consacrée au programme bêta.

Une fois HyperOS 4 installé, aucune mise à jour OTA ne permet de revenir directement vers HyperOS 3. Il faut passer par une procédure de flash, généralement dans un centre de service agréé ou via des outils destinés aux utilisateurs expérimentés.

Le constructeur le précise directement dans sa FAQ officielle.

C’est un point à connaître avant d’appuyer sur « Installer ».

Le flash peut effacer complètement le téléphone

Ce retour en arrière n’est pas anodin.

Xiaomi précise qu’un downgrade vers HyperOS 3 peut entraîner la suppression complète des données de l’appareil.

Photos, vidéos, applications, messages ou fichiers locaux peuvent donc être perdus si aucune sauvegarde n’a été effectuée auparavant.

Le constructeur recommande logiquement de sauvegarder toutes les données importantes avant d’installer la bêta.

Ce conseil vaut d’ailleurs aussi avant toute grosse mise à jour système.

Les utilisateurs de la bêta doivent savoir manipuler un firmware

Xiaomi ne cache pas non plus le profil recherché pour son programme bêta.

Dans les conditions d’inscription, l’entreprise indique que les participants doivent avoir des connaissances de base en flash de firmware et en dépannage.

La raison est simple : une bêta peut planter, provoquer des incompatibilités avec certaines applications ou nécessiter une intervention manuelle.

Menow avait déjà rappelé que la bêta mondiale HyperOS 4 est désormais ouverte sur plusieurs modèles européens.

Il faut donc éviter de la considérer comme une simple mise à jour stable en avance.

Xiaomi recommande même le passage par un centre agréé

Pour les utilisateurs qui souhaitent revenir à HyperOS 3, Xiaomi recommande de se rendre dans un centre de service après-vente agréé.

La procédure de flash demande davantage de précautions qu’une installation OTA classique.

Une mauvaise manipulation peut rendre le téléphone inutilisable.

Xiaomi France rappelle d’ailleurs dans son assistance officielle qu’une rétrogradation du système peut provoquer des erreurs sérieuses, voire dans certains cas rendre l’appareil inutilisable si la procédure échoue.

Ce n’est donc pas une opération à improviser.

Les applications peuvent aussi poser problème sous HyperOS 4 bêta

Le downgrade n’est pas le seul risque.

Xiaomi prévient également que certaines applications tierces peuvent ne plus fonctionner correctement après le passage à HyperOS 4 bêta.

Des plantages, des incompatibilités ou des comportements anormaux peuvent apparaître.

C’est normal pour une version de test.

Le système n’a pas encore passé toutes les étapes de validation nécessaires à une version stable.

Le Xiaomi 17T, 17T Pro, 15 et 15 Ultra sont maintenant concernés

La prudence devient particulièrement importante depuis l’élargissement du programme.

La deuxième vague de la bêta mondiale concerne notamment :

Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra et Xiaomi 15.

Menow a justement fait le point sur les versions européennes d’HyperOS 4 déjà distribuées sur ces quatre modèles.

Autrement dit, de plus en plus d’utilisateurs européens vont désormais être confrontés à ce choix.

Tester maintenant, ou attendre la version stable.

Attendre la version stable évite le problème du downgrade

Pour la majorité des utilisateurs, la solution la plus simple reste donc d’attendre.

Une fois la version stable disponible, il ne sera évidemment plus nécessaire de revenir à HyperOS 3 simplement parce qu’un bug apparaît dans une bêta.

Xiaomi explique également qu’à la fin du programme de test, les participants pourront passer directement de la bêta HyperOS 4 vers la version officielle.

Il n’est donc pas nécessaire de revenir à HyperOS 3 avant la sortie stable.

Cela évite précisément le flash et ses risques.

Il faut surtout éviter la bêta sur son téléphone principal

HyperOS 4 apporte suffisamment de nouveautés pour donner envie de l’essayer immédiatement.

Mais la règle reste simple.

Si le Xiaomi concerné contient toutes vos données importantes, sert à travailler ou constitue votre seul téléphone, installer une bêta qu’on ne peut pas désinstaller facilement n’est probablement pas le meilleur choix.

Le problème n’est pas seulement qu’un bug puisse apparaître.

C’est surtout qu’en cas de problème sérieux, revenir à HyperOS 3 demande bien plus qu’un simple bouton « Annuler la mise à jour ».

Sur HyperOS 4 bêta, le retour en arrière passe par un flash, avec un risque réel de perdre toutes ses données.

Mieux vaut le savoir avant l’installation, pas après.