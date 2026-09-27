Android 17 corrige plusieurs bugs gênants sur les Pixel : redémarrages, écran noir et applications bloquées

Google vient de publier Android 17 QPR2 Beta 6 pour ses Pixel, avec une série de corrections visant surtout la stabilité. Cette nouvelle version ne cherche pas à ajouter beaucoup de fonctions visibles : elle s’attaque plutôt à plusieurs bugs capables de faire redémarrer le téléphone, de bloquer certaines applications ou d’afficher un écran noir pendant la recharge.

La mise à jour arrive seulement quelques jours après la Beta 5, ce qui montre que Google accélère clairement le rythme avant la future version stable de QPR2.

Certains Pixel pouvaient redémarrer simplement en faisant défiler une page

L’un des correctifs les plus importants concerne un problème de stabilité assez large.

Google explique qu’Android 17 QPR2 pouvait provoquer des plantages, des blocages ou des redémarrages inattendus pendant le défilement de certaines interfaces.

Le bug ne semble pas limité à une application précise. Il pouvait apparaître lors d’un usage classique, ce qui le rendait particulièrement gênant pour les testeurs concernés.

Selon le changelog relayé par 9to5Google, ce problème est désormais corrigé dans la build CP41.260831.007.

Un autre bug pouvait redémarrer le téléphone pendant une vérification biométrique

Google corrige également un plantage plus particulier.

Lorsqu’une application tierce demandait l’accès simultané à la caméra et au microphone pendant une vérification biométrique, le noyau du système pouvait planter et provoquer un redémarrage complet du Pixel.

Ce scénario peut concerner certaines applications nécessitant une vérification d’identité, par exemple lors d’un enregistrement vidéo ou d’une procédure de sécurité.

Le problème est désormais corrigé dans la Beta 6.

L’écran pouvait rester noir pendant la recharge

Autre anomalie beaucoup moins grave, mais assez visible : l’économiseur d’écran pouvait ne rien afficher lorsqu’un Pixel était branché.

À la place de l’animation ou des informations prévues, l’écran restait simplement noir.

Le téléphone continuait pourtant à fonctionner normalement.

Google a identifié deux rapports différents liés à ce problème et les regroupe désormais parmi les corrections officielles de la nouvelle bêta.

Les applications verrouillées pouvaient rester coincées dans les apps récentes

Android 17 dispose également de fonctions permettant de protéger certaines applications.

Mais dans QPR2, un bug empêchait parfois de faire disparaître une application verrouillée depuis l’écran des applications récentes.

Le geste de balayage habituel ne fonctionnait plus correctement.

Ce problème est lui aussi corrigé.

Ce n’est pas le bug le plus grave de la liste, mais il pouvait rendre l’utilisation du multitâche particulièrement agaçante.

Un problème d’affichage faisait déborder le contenu derrière la barre d’état

Google corrige aussi une régression visuelle.

Dans certaines transitions, le contenu d’une application affichée en format letterbox pouvait déborder momentanément derrière la barre d’état.

Le résultat donnait l’impression que l’application passait sous les éléments du système.

Le bug concernait surtout certaines configurations d’affichage et certaines transitions entre activités.

Il ne provoquait pas de plantage, mais il nuisait clairement à la finition visuelle du système.

Le Pixel 9 Pro Fold avait aussi un bug spécifique avec l’appareil photo

La Beta 6 corrige également le problème que nous avions déjà détaillé sur Menow : le Pixel 9 Pro Fold pouvait redémarrer lorsqu’une application tierce initialisait le viseur de la caméra.

Ce bug était suffisamment gênant pour faire l’objet de plusieurs rapports distincts.

Le correctif est maintenant intégré à la même build que les autres corrections de stabilité.

Menow a déjà consacré un article complet au bug de redémarrage du Pixel 9 Pro Fold lors de l’ouverture de l’appareil photo.

La Beta 6 arrive seulement huit jours après la précédente

Le rythme de Google est particulièrement rapide.

Android 17 QPR2 Beta 5 avait été publiée le 16 septembre, tandis que la Beta 6 est arrivée le 24 septembre.

À ce stade du développement, Google semble surtout chercher à éliminer les problèmes importants avant le passage à la version stable.

La prochaine grosse mise à jour trimestrielle d’Android 17 est attendue plus tard dans l’année.

Les Pixel 11 ne sont pas encore concernés

Il y a tout de même une surprise.

Alors que la Beta 5 était disponible sur la série Pixel 11, la Beta 6 s’arrête pour le moment au Pixel 10.

Android Authority indique toutefois que Google prépare déjà des builds spécifiques pour les Pixel 11.

Leur absence devrait donc être temporaire.

Tous les autres appareils compatibles, du Pixel 6a au Pixel 10a, peuvent déjà recevoir la build actuelle s’ils participent au programme bêta.

Il vaut mieux attendre la version stable sur son smartphone principal

Même si cette Beta 6 corrige plusieurs bugs gênants, elle reste une version de test.

Des problèmes peuvent encore apparaître.

Pour un Pixel utilisé au quotidien, attendre la version stable reste donc plus prudent, surtout si le téléphone sert pour le travail, les paiements ou les communications importantes.

Les testeurs, eux, gagnent surtout une version beaucoup plus propre.

Et avec les corrections sur les redémarrages, l’écran noir et les applications verrouillées, Android 17 QPR2 commence clairement à entrer dans sa phase finale de stabilisation.