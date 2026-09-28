iPhone 18 Pro : vous pouvez désormais ajouter l’effet Cinématique après avoir filmé, même en 60 ips

L’iPhone 18 Pro ajoute une fonction vidéo beaucoup plus intéressante qu’elle n’en a l’air : il n’est plus nécessaire de décider avant l’enregistrement si une scène doit être filmée en mode Cinématique. Apple permet désormais d’appliquer cet effet après la prise de vue sur certaines vidéos enregistrées jusqu’à 60 images par seconde.

Cela change nettement la manière d’utiliser la fonction. Jusqu’ici, le mode Cinématique imposait de faire ce choix avant de commencer à filmer, avec les contraintes que cela pouvait entraîner sur la définition ou la fréquence d’images.

Avec l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, le choix peut maintenant être fait plus tard.

Vous pouvez filmer normalement puis ajouter le flou après

Apple confirme sur la présentation officielle de l’iPhone 18 Pro que les effets Cinématiques peuvent désormais être appliqués après l’enregistrement sur des vidéos tournées jusqu’à 60 ips.

C’est une différence importante par rapport au fonctionnement habituel du mode Cinématique.

L’utilisateur peut commencer par enregistrer une scène sans se demander immédiatement quel sujet doit rester net ou quelle quantité de flou doit apparaître en arrière-plan. Il peut ensuite revenir sur la vidéo et appliquer l’effet de profondeur.

Pour une scène imprévisible, c’est beaucoup plus pratique.

Le mode Cinématique monte aussi en 4K à 60 images par seconde

L’iPhone 18 Pro améliore également les performances du mode lui-même.

La fiche technique française d’Apple confirme que le mode Cinématique peut désormais enregistrer jusqu’en Dolby Vision 4K à 60 ips, contre des limites plus importantes sur les générations précédentes.

Cela permet d’obtenir des mouvements plus fluides sans abandonner l’effet de profondeur de champ caractéristique du mode.

L’intérêt se voit particulièrement sur des personnes en mouvement, des enfants, des animaux ou des scènes filmées en marchant.

L’iPhone garde les informations nécessaires pour modifier la mise au point

Le fonctionnement repose sur les informations enregistrées pendant la capture.

L’iPhone identifie les sujets présents dans la scène et conserve suffisamment de données pour permettre de modifier ensuite le point de mise au point ou l’intensité de l’effet.

Une personne peut donc entrer dans le cadre pendant l’enregistrement sans que le vidéaste ait nécessairement prévu de faire la mise au point dessus.

L’utilisateur décide ensuite quel élément doit devenir le centre de l’attention.

C’est là que cette fonction prend tout son sens.

Le changement intéressera surtout ceux qui filment beaucoup

Pour quelqu’un qui réalise uniquement quelques vidéos occasionnelles, la nouveauté restera probablement secondaire. Mais pour les créateurs de contenu, les vidéos familiales ou les utilisateurs qui filment beaucoup avec leur iPhone, la flexibilité supplémentaire est réelle.

Il devient beaucoup moins risqué de rater une scène simplement parce que le mauvais mode était sélectionné au départ.

Menow avait déjà détaillé les nouvelles commandes photo professionnelles de l’iPhone 18 Pro. L’ajout des effets Cinématiques après la capture s’inscrit dans la même logique : Apple laisse davantage de décisions créatives à l’utilisateur, au lieu de les imposer avant le déclenchement.

L’iPhone 18 Pro se rapproche encore davantage d’un outil vidéo professionnel

Apple ne transforme évidemment pas l’iPhone en caméra de cinéma professionnelle. Mais plusieurs barrières historiques disparaissent progressivement.

L’utilisateur gagne désormais le contrôle manuel de l’ouverture, de la vitesse d’obturation et de la balance des blancs, tandis que la vidéo bénéficie de davantage de possibilités après la capture.

Menow a déjà montré que les différences entre l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 17 Pro dépassent largement le simple changement de processeur. La vidéo fait clairement partie de ces évolutions.

Et cette fois, la nouveauté est particulièrement simple à comprendre : filmer d’abord, choisir l’effet Cinématique ensuite.

Pour beaucoup d’utilisateurs, ce sera probablement plus utile qu’un nouveau filtre ou qu’une option supplémentaire cachée dans les réglages.