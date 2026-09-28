Google Messages change encore : ces nouvelles fonctions arrivent sur votre smartphone Android

Google continue de faire évoluer Messages avec plusieurs nouveautés qui commencent à apparaître sur les smartphones Android. Cette fois, les changements concernent notamment les gestes dans les conversations, la copie d’une partie précise d’un message, Google Keep et les accusés de lecture RCS.

Certaines fonctions sont déjà largement disponibles dans la version stable de l’application, tandis que d’autres restent encore en cours de déploiement. Deux smartphones utilisant Google Messages peuvent donc ne pas afficher exactement la même interface aujourd’hui.

Plusieurs changements sont malgré tout déjà bien engagés.

Un nouveau geste pour afficher l’heure des messages

Google modifie d’abord une habitude bien installée dans les conversations.

Un glissement vers la gauche permet maintenant d’afficher l’heure d’envoi des différents messages, ainsi que l’icône indiquant le chiffrement RCS lorsque celui-ci est actif. L’avantage est qu’il devient possible de voir plusieurs horaires simultanément sans devoir toucher chaque bulle individuellement.

Pour répondre directement à un message, le geste se fait désormais dans l’autre sens : il faut faire glisser la bulle vers la droite.

Cela paraît anodin.

Mais les utilisateurs habitués à l’ancien geste de réponse risquent forcément de se tromper pendant quelques jours.

Copier seulement quelques mots devient enfin possible

Google Messages corrige également une limitation assez agaçante de son ancien menu.

Jusqu’ici, utiliser la fonction Copier récupérait généralement l’intégralité du message. Lorsqu’une personne envoyait un long texte avec simplement une adresse, un code ou un numéro à conserver, il fallait ensuite supprimer manuellement tout le contenu inutile.

Le nouveau menu accessible par un appui prolongé permet désormais de sélectionner précisément une partie du texte.

L’interface change également. Au lieu de concentrer les commandes dans une barre située en haut de l’écran, Google affiche maintenant un menu flottant directement à proximité du message sélectionné.

On y retrouve notamment les actions Répondre, Transférer, Copier, Ajouter aux favoris, Supprimer ou afficher les informations du message.

Google Keep s’installe directement dans les conversations

Une autre évolution concerne l’intégration de Google Keep.

Le menu permettant d’ajouter du contenu à une conversation peut maintenant afficher une option Keep Notes. Elle permet d’accéder à ses notes ou d’en créer une nouvelle directement depuis Google Messages avant de la partager avec son correspondant.

Une liste apparaît ensuite sous forme d’aperçu dans la conversation.

Elle reste modifiable après son envoi, ce qui peut être particulièrement pratique pour une liste de courses, un programme de voyage ou une série de tâches à réaliser à plusieurs.

L’intégration est déjà largement disponible, mais elle dépend en partie d’une activation côté serveur.

Les accusés de lecture RCS changent aussi d’apparence

Google continue parallèlement de modifier la façon dont Messages affiche l’état d’un message RCS.

Les informations sont désormais concentrées dans de petites coches placées dans un cercle au niveau inférieur droit de la bulle.

Une coche indique l’envoi du message. Deux coches correspondent à sa livraison et deux coches placées dans un cercle plein indiquent qu’il a été lu.

Le système devient plus compact, même si Google teste encore plusieurs variantes de présentation.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles tous les utilisateurs n’observent pas exactement les mêmes icônes aujourd’hui.

Google Messages propose davantage de personnalisation

Les conversations peuvent également profiter de nouveaux thèmes personnalisés.

Google permet de modifier les couleurs des bulles, mais aussi l’arrière-plan d’une discussion. Plusieurs catégories de fonds sont proposées, notamment paysages, villes, espace, architecture ou textures.

Il est également possible d’utiliser sa propre image.

Ces réglages ne modifient cependant que l’apparence affichée sur l’appareil de l’utilisateur. Le correspondant ne récupère donc pas automatiquement le même thème.

Android et iPhone communiquent aussi un peu mieux

Le RCS continue par ailleurs de réduire certaines différences entre Android et iPhone.

Avec iOS 27, les conversations RCS entre les deux plateformes prennent notamment en charge les réponses directement associées à un message ainsi que certaines réactions aux photos avec le véritable emoji correspondant.

C’est un changement discret, mais qui rend les conversations mixtes Android-iPhone un peu plus proches de ce que proposent les messageries instantanées classiques.

Google pousse clairement Messages dans cette direction.

La connexion à Messages pour le Web va également évoluer

Un autre changement est encore en préparation du côté de la version web.

Google souhaite progressivement privilégier la connexion avec le compte Google pour associer un ordinateur à Google Messages. L’ancienne méthode reposant sur le scan d’un QR Code est toujours présente chez certains utilisateurs mais doit perdre progressivement sa place.

Le changement devrait simplifier la connexion sur plusieurs appareils.

Il faudra toutefois attendre la fin du déploiement avant que l’ancienne méthode disparaisse complètement.

Pourquoi vous ne voyez peut-être encore aucune de ces nouveautés

Google utilise beaucoup les déploiements progressifs et les tests A/B dans Messages.

Posséder la dernière version disponible sur le Play Store ne garantit donc pas que toutes les nouvelles fonctions soient immédiatement présentes. Certaines sont activées directement depuis les serveurs de Google et peuvent arriver avec plusieurs jours ou semaines de décalage selon les comptes.

Il reste malgré tout conseillé de maintenir l’application à jour.

Google Messages est désormais bien loin de la simple application SMS de ses débuts. Avec le RCS, les thèmes, les réponses directes, Google Keep et les nouvelles fonctions de partage, l’application devient progressivement une messagerie beaucoup plus complète sur Android.

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