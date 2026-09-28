Ce Samsung Galaxy de 2023 va recevoir Android 17 : One UI 9 arrive déjà en bêta

Le Galaxy A54 n’a visiblement pas dit son dernier mot. Lancé en 2023, ce milieu de gamme de Samsung entre désormais dans une nouvelle phase de son suivi logiciel avec l’ouverture du programme bêta de One UI 9 basé sur Android 17.

C’est une bonne nouvelle pour les propriétaires du modèle. Alors que Samsung a déjà commencé à distribuer la version stable de One UI 9 sur ses smartphones les plus récents, le Galaxy A54 rejoint à son tour les appareils capables de tester la prochaine grosse évolution d’Android avant son déploiement définitif.

Le Galaxy A54 passe officiellement à la bêta de One UI 9

Samsung a ouvert le programme bêta de One UI 9 pour le Galaxy A54, confirmant ainsi que le smartphone poursuit sa route vers Android 17.

La présence d’un firmware de test avait déjà été repérée auparavant sur les serveurs du constructeur, mais cette fois, le programme entre dans une phase bien plus concrète.

Le Galaxy A54 n’est donc plus seulement présent sur une liste théorique de modèles compatibles.

Samsung travaille activement sur Android 17 pour ce téléphone.

Un smartphone de 2023 qui continue à recevoir les grosses mises à jour

Le Galaxy A54 avait été commercialisé avec Android 13. Son arrivée dans le programme One UI 9 confirme surtout que Samsung continue de tenir sa politique de suivi logiciel sur cette génération de Galaxy A.

Le téléphone fait partie des modèles compatibles avec Android 17 et One UI 9, aux côtés de plusieurs Galaxy A plus récents.

Pour un smartphone lancé il y a plus de trois ans, continuer à recevoir une nouvelle version majeure d’Android reste un vrai point fort.

Et surtout, le Galaxy A54 est loin d’être un modèle confidentiel.

One UI 9 apporte plusieurs changements visibles

One UI 9 ne se limite pas au simple passage à Android 17. Samsung a également retravaillé plusieurs éléments de son interface et ajouté de nouvelles possibilités de personnalisation.

Parmi les changements déjà observés figurent notamment une personnalisation plus poussée du Quick Panel, des améliorations pour Samsung DeX, de nouvelles options dans Game Booster et plusieurs évolutions dans les applications maison de Samsung.

L’interface gagne également en cohérence visuelle, avec différentes retouches dans les menus et certaines animations.

Peut-on déjà installer Android 17 sur un Galaxy A54 en France ?

Pas forcément.

L’ouverture d’un programme bêta ne signifie pas que tous les Galaxy A54 peuvent immédiatement télécharger Android 17. Samsung limite généralement ses phases de test à certains pays et à certaines variantes de ses smartphones.

Il faudra donc vérifier directement dans l’application Samsung Members si une bannière permettant de rejoindre le programme One UI 9 bêta apparaît.

Si ce n’est pas le cas, mieux vaut patienter jusqu’au déploiement officiel plutôt que d’installer manuellement un firmware prévu pour une autre région.

La version stable devrait suivre

Samsung a déjà commencé le déploiement stable de One UI 9 sur ses appareils les plus récents. Le Galaxy A54 arrive naturellement plus tard dans le calendrier, mais l’ouverture de la bêta montre que son développement est désormais bien avancé.

Aucune date précise n’a encore été communiquée pour le déploiement mondial de la version stable d’Android 17 sur ce modèle.

Pour les propriétaires d’un Galaxy A54, le message reste toutefois clair : le smartphone de 2023 a encore droit à une nouvelle grosse mise à jour Android.

Source : SamMobile