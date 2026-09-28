HyperOS 4 : votre Xiaomi peut retrouver un fichier sur votre PC simplement en le demandant

HyperOS 4 apporte beaucoup de changements visibles, mais l’une de ses fonctions les plus intéressantes se trouve ailleurs : Xiaomi veut permettre au smartphone de retrouver directement des fichiers stockés sur un ordinateur Windows ou un Mac à partir d’une simple demande.

La fonction fait partie de la nouvelle intégration entre HyperOS 4 et les ordinateurs. Elle peut également permettre de poursuivre sur le téléphone une conversation commencée sur le PC.

Pour quelqu’un qui utilise quotidiennement plusieurs appareils, ce changement peut être beaucoup plus utile que les nouveaux effets de transparence de l’interface.

Le Xiaomi peut aller chercher un fichier sur l’ordinateur

Xiaomi présente une fonction que l’on pourrait traduire par « récupération à distance ».

L’utilisateur peut demander à Super XiaoAI de retrouver un fichier situé sur son ordinateur en indiquant simplement une partie de son nom. L’assistant recherche alors le document sur la machine associée et permet de le récupérer depuis le smartphone.

Il ne s’agit donc pas simplement de synchroniser un dossier dans le cloud.

Le téléphone peut réellement interagir avec le PC associé.

Windows et macOS sont tous les deux concernés

Xiaomi ne limite pas cette fonction à ses propres ordinateurs.

Le système prévoit une compatibilité avec Windows 10 ou version ultérieure, ainsi qu’avec les Mac utilisant une puce Apple Silicon et macOS 12 au minimum.

Il faudra installer le logiciel Xiaomi Interconnect Service sur l’ordinateur, puis connecter les appareils avec le même compte Xiaomi.

Lors de la première association, les appareils doivent également être proches et connectés au même réseau.

Une fois la configuration terminée, HyperOS peut ensuite exploiter cette liaison plus largement.

Une conversation peut aussi passer du PC au téléphone

Autre fonction intéressante : la continuité des conversations.

Xiaomi explique qu’une discussion commencée avec son assistant sur un ordinateur peut être reprise sur le smartphone sans perdre le contexte précédent.

On peut donc commencer une recherche ou une tâche devant son PC, puis continuer plus tard sur le téléphone.

Cette approche rappelle ce qu’Apple propose avec Continuity, mais Xiaomi ajoute ici une dimension liée directement à l’intelligence artificielle.

L’assistant devient le lien entre les appareils.

Il faudra HyperOS 4 et Super XiaoAI 8.1

Tout le monde ne pourra pas profiter immédiatement de cette fonction.

Le smartphone ou la tablette doit fonctionner sous HyperOS 4 et disposer de Super XiaoAI dans une version suffisamment récente. L’ordinateur doit également utiliser les logiciels Xiaomi nécessaires.

Pour les utilisateurs européens, il faudra surtout patienter pour savoir quelles fonctions seront réellement conservées dans la version internationale.

Menow suit déjà le déploiement des premières versions européennes d’HyperOS 4 sur les Xiaomi 15, 15 Ultra, 17T et 17T Pro.

La bêta européenne existe donc bien, mais toutes les fonctions chinoises de XiaoAI ne sont pas forcément disponibles.

La fonction pourrait rester différente en France

C’est précisément le point à surveiller.

Le système présenté actuellement par Xiaomi repose énormément sur Super XiaoAI et son mode Expert, deux éléments développés en priorité pour la Chine.

Xiaomi n’a pas encore confirmé qu’un utilisateur français disposera exactement de la même intégration avec Windows et macOS.

Le calendrier stable international reste lui aussi moins précis que celui annoncé pour le marché chinois. Menow a déjà fait le point sur les premières dates prévues pour les Xiaomi 13, 14, 15 et 17.

Il faudra donc attendre la version européenne définitive pour savoir si cette fonction sera conservée telle quelle.

HyperOS 4 veut surtout faire travailler les appareils ensemble

Cette nouveauté montre en tout cas clairement la direction prise par Xiaomi.

Le smartphone ne doit plus fonctionner seul. HyperOS 4 cherche à relier téléphone, tablette, PC Windows et Mac autour du même compte et du même assistant.

Retrouver un fichier sur son ordinateur sans aller physiquement devant celui-ci est un exemple très concret de cette stratégie.

Si Xiaomi conserve cette fonction dans la version européenne, HyperOS 4 pourrait devenir beaucoup plus intéressant pour ceux qui utilisent leur Xiaomi avec un PC Windows ou un Mac au quotidien.