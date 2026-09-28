Galaxy S27 Ultra : de nouvelles coques précisent le design photo, mais le capteur laser AF pose question

Le Galaxy S27 Ultra continue de se dévoiler plusieurs mois avant sa présentation officielle. De nouvelles images de coques attribuées au futur haut de gamme de Samsung permettent désormais de mieux comprendre la disposition de ses caméras arrière et du flash LED.

Mais elles soulèvent aussi une nouvelle question : où est passé le capteur laser autofocus ?

Les dernières coques ne montrent en effet aucune découpe évidente destinée à ce composant, alors que les précédentes fuites laissaient penser qu’il serait intégré au nouveau bloc photo.

Les nouvelles coques précisent la disposition des caméras

Les images ont été partagées par le leaker Ice Universe. Elles montrent plusieurs générations de coques tierces supposément conçues pour le Galaxy S27 Ultra.

Les premières étaient encore assez approximatives, avec de grandes ouvertures permettant surtout de comprendre la forme générale du futur bloc photo. Les modèles apparus plus récemment deviennent beaucoup plus précis et laissent maintenant distinguer l’emplacement de plusieurs composants.

Deux grands objectifs resteraient placés verticalement, tandis qu’une seconde zone allongée accueillerait d’autres éléments.

Cette disposition confirme surtout une chose : Samsung semble prêt à abandonner les objectifs totalement indépendants utilisés sur ses précédents Ultra au profit d’un véritable îlot photo regroupé.

Menow avait déjà repéré cette évolution début septembre lorsque les premières coques de Galaxy S27 avaient révélé une grosse différence de design entre les modèles classiques et l’Ultra.

Le téléobjectif et le flash trouvent maintenant leur place

La dernière coque apporte surtout davantage de détails sur la partie ovale située à côté des deux objectifs principaux.

Dans cette zone, la grande ouverture supérieure correspondrait au troisième appareil photo, probablement le téléobjectif, tandis qu’une petite découpe circulaire située juste en dessous serait destinée au flash LED.

La disposition devient donc nettement plus logique que sur les premiers rendus, qui montraient une zone allongée sans permettre de comprendre précisément ce qu’elle devait accueillir.

Elle concorde également avec les rendus CAD apparus ces dernières semaines.

Menow avait justement détaillé ces rendus du Galaxy S27 Ultra montrant un énorme module photo arrière.

La nouvelle fuite ne bouleverse donc pas le design attendu. Elle permet surtout d’en comprendre plus précisément l’organisation.

Mais aucune découpe ne semble prévue pour le laser AF

C’est ici que les choses deviennent intéressantes.

Les précédentes informations autour du Galaxy S27 Ultra suggéraient que Samsung pourrait regrouper le troisième appareil photo, le flash LED et le capteur laser autofocus dans cette même partie du bloc.

Or, sur les coques les plus précises, deux ouvertures seulement sont clairement visibles : une grande pour l’appareil photo et une petite pour le flash.

Aucun troisième emplacement évident n’apparaît.

Cela ne signifie pas nécessairement que Samsung va supprimer le laser AF, mais son positionnement devient plus difficile à expliquer.

Samsung pourrait simplement cacher le capteur

Plusieurs possibilités restent crédibles.

Le capteur pourrait être installé derrière une zone de verre teinté du bloc photo, sans nécessiter de découpe spécifique dans la coque. Il pourrait également être déplacé vers une autre partie du module ou partager une ouverture avec un autre composant.

Les coques de protection ne permettent de toute façon pas de connaître précisément l’organisation interne du smartphone.

Un petit capteur n’a pas forcément besoin d’une ouverture indépendante aussi visible qu’un objectif photo.

Il faut donc éviter de conclure trop rapidement à la disparition du laser AF.

Le laser AF joue pourtant un rôle important sur les Galaxy Ultra

Samsung utilise ce système pour aider l’appareil photo à mesurer rapidement la distance qui le sépare du sujet.

Cela permet notamment d’améliorer la mise au point dans les situations difficiles, par exemple lorsque la lumière est faible ou lorsque le sujet se trouve relativement près du smartphone.

Sur un appareil haut de gamme largement vendu sur ses capacités photo, sa disparition serait donc un changement notable.

Aucune information suffisamment solide ne permet toutefois de dire aujourd’hui que Samsung souhaite réellement s’en passer.

Pour le moment, le mystère concerne davantage son emplacement que son existence.

La configuration photo du Galaxy S27 Ultra reste encore incertaine

Le futur Ultra fait déjà l’objet de nombreuses fuites, mais plusieurs informations se sont contredites ces dernières semaines.

Un nouveau téléobjectif 4x doté d’un capteur plus grand avait notamment été évoqué avant qu’Ice Universe ne conteste directement cette piste. Le Galaxy S27 Ultra pourrait finalement conserver son téléobjectif 5x de 50 Mpx.

Menow a fait le point récemment sur les fuites contradictoires concernant les caméras du Galaxy S27 Ultra et les éléments qui restent les plus crédibles.

Le design général semble désormais beaucoup plus avancé que la fiche technique définitive.

Le nouveau bloc photo devient en revanche de plus en plus crédible

À mesure que les rendus CAD et les accessoires apparaissent, le changement de design arrière devient difficile à ignorer.

Samsung semble vouloir abandonner la disposition composée de plusieurs objectifs isolés pour utiliser un ensemble visuellement beaucoup plus structuré sur le Galaxy S27 Ultra.

Les nouvelles coques renforcent cette piste et permettent maintenant de situer plus clairement le téléobjectif et le flash.

Le seul élément qui manque encore à l’appel est donc ce fameux laser autofocus.

Et tant qu’une image du smartphone réel ou un schéma interne plus précis n’apparaît pas, impossible de savoir si Samsung l’a déplacé, caché sous le bloc photo… ou réellement supprimé.