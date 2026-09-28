GTA 6 : 12 nouvelles images et des détails inédits sur la météo et les animaux arrivent le 29 septembre

Rockstar va laisser apparaître de nouvelles informations sur GTA 6 dès mardi 29 septembre 2026. Game Informer prépare un dossier de 14 pages réalisé à partir d’entretiens avec plusieurs responsables de Rockstar Games, accompagné de 12 captures d’écran inédites.

Cette fois, l’intérêt ne se limite pas à quelques images supplémentaires.

Le magazine promet de nouvelles informations sur la météo avancée de Leonida, la faune, Vice City et la manière dont Rockstar a recréé la Floride. Game Informer

12 captures inédites seront publiées

Game Informer confirme que les douze images n’ont encore jamais été montrées.

Elles doivent présenter davantage de lieux et d’habitants de GTA 6, tandis que la couverture du magazine utilise une nouvelle illustration officielle de Jason Duval et Lucia Caminos fournie par Rockstar.

La version numérique du numéro sera accessible le 29 septembre.

C’est donc cette date qu’il faudra surveiller.

Rockstar va enfin parler plus précisément de la météo

Les trailers ont déjà montré Leonida sous le soleil, sous la pluie et pendant différents moments de la journée, mais Rockstar a donné relativement peu de détails sur le fonctionnement réel du système météorologique.

Game Informer affirme avoir interrogé les développeurs sur des phénomènes inspirés de la météo beaucoup moins clémente de Floride.

Cela laisse entendre que le système va plus loin qu’une simple alternance entre soleil et pluie.

Il faudra toutefois attendre le dossier complet avant de savoir exactement quels phénomènes pourront réellement apparaître pendant une partie.

Leonida sera rempli d’animaux

Le dossier doit également aborder la quantité de faune présente dans le monde ouvert.

Rockstar aurait travaillé sur des animaux vivant sur terre, dans les airs et dans l’eau, ce qui correspond parfaitement à l’environnement inspiré de la Floride.

Les trailers ont déjà laissé apercevoir plusieurs espèces, notamment des alligators.

Le nouvel article devrait enfin préciser jusqu’où va cette simulation et quel rôle les animaux peuvent réellement jouer pendant l’exploration.

Rockstar a étudié Miami et la Floride dans le détail

Game Informer explique également que ses entretiens portent sur le travail de documentation mené par Rockstar.

L’objectif du studio est de faire de Leonida un territoire immédiatement reconnaissable, sans se contenter de copier quelques monuments ou paysages célèbres de Miami.

Architecture, culture locale, habitants, environnement et comportements doivent contribuer à cette impression.

Cette recherche du détail est assez cohérente avec ce que Rockstar avait déjà réalisé sur Red Dead Redemption 2.

Menow a déjà couvert le gameplay, mais pas ces nouvelles révélations

Il faut justement distinguer ce dossier des informations déjà publiées.

Menow a analysé la longue présentation de gameplay diffusée fin août, avec les premières séquences détaillées de missions, de fusillades et d’activités.

Le site a également consacré un article à l’album officiel de 34 morceaux préparé par Rockstar pour le lancement.

Le dossier du 29 septembre apporte autre chose : de nouvelles images et des informations inédites directement issues d’entretiens avec les concepteurs du jeu.

Il mérite donc clairement un nouvel article.

Le 29 septembre pourrait lancer une nouvelle vague d’informations

GTA 6 sort toujours le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S.

À moins de deux mois de la sortie, Rockstar accélère progressivement sa communication : gameplay, musique, produits dérivés et maintenant nouveau dossier consacré au monde ouvert.

Les douze captures seront probablement les éléments qui circuleront le plus rapidement.

Mais les détails sur la météo et la faune pourraient être encore plus intéressants, car ils permettront enfin de comprendre comment Rockstar veut rendre Leonida vivant au-delà des missions principales.

Pour Menow, le sujet est donc idéal à préparer dès maintenant et à mettre à jour mardi 29 septembre dès que le dossier complet sera accessible.