Ils pensent voler une cargaison de cartes graphiques Nvidia mais repartent avec 20 tonnes de sable

Avec l’explosion du prix des composants dédiés à l’intelligence artificielle, une cargaison estampillée Nvidia peut facilement attirer les convoitises. Des voleurs ont pourtant eu une très mauvaise surprise après s’être emparés de deux remorques appartenant à PlusAI, une entreprise spécialisée dans les camions autonomes et partenaire de Nvidia.

Ils espéraient visiblement mettre la main sur du matériel informatique de grande valeur.

Les deux remorques contenaient en réalité près de 20 tonnes de sable, rapporte Tom’s Hardware.

Deux remorques Nvidia disparaissent

L’affaire concerne PlusAI, une société qui développe des technologies de conduite autonome destinées aux poids lourds.

L’entreprise travaille notamment avec Nvidia pour certains de ses systèmes et exploite des véhicules portant les logos des deux sociétés. Vu de l’extérieur, les remorques pouvaient donc laisser penser qu’elles transportaient des serveurs, des cartes graphiques ou d’autres équipements liés à l’intelligence artificielle.

Deux d’entre elles ont été dérobées alors qu’elles se trouvaient à proximité des installations de PlusAI.

Le détail qui change tout : elles ne contenaient aucun GPU.

Près de 20 tonnes de sable à la place du matériel informatique

PlusAI utilise en réalité ces remorques pour effectuer des essais avec une charge simulée.

Afin de reproduire le comportement d’un semi-remorque lourd sur la route, l’entreprise place du sable à l’intérieur pour ajouter du poids. Chaque remorque contenait environ 20 000 livres de ballast.

Au total, les voleurs se sont donc retrouvés avec environ 40 000 livres de sable, soit un peu plus de 18 tonnes métriques.

Très loin du jackpot attendu.

Pourquoi ces remorques pouvaient sembler intéressantes

Le choix de la cible n’est pas totalement absurde.

Les accélérateurs Nvidia utilisés dans les infrastructures d’intelligence artificielle peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars l’unité. Une seule cargaison remplie de ce type de matériel peut donc représenter une valeur considérable.

Dans ce contexte, voir des remorques associées à Nvidia peut suffire à éveiller l’intérêt de voleurs spécialisés.

Sauf qu’ici, l’équipement réellement coûteux n’était pas dans les remorques.

Le matériel sensible était ailleurs

Selon les informations rapportées par Tom’s Hardware, les tracteurs utilisés par PlusAI pour ses essais étaient stationnés à l’intérieur d’un entrepôt sécurisé.

Ce sont eux qui peuvent contenir les différents systèmes nécessaires à la conduite autonome, notamment les ordinateurs embarqués, capteurs et autres équipements électroniques.

Les remorques servaient surtout à reproduire le poids d’un chargement réel.

Les voleurs ont donc choisi la partie la plus facile à emporter.

C’était également celle qui avait le moins de valeur.

Les remorques ont finalement été retrouvées

L’histoire devient encore plus étonnante avec la manière dont le vol a été découvert.

Un proche d’un cadre de PlusAI aurait aperçu les remorques à environ 800 mètres des installations de l’entreprise, avant de prévenir la société.

La police a ensuite été contactée et les remorques ont pu être récupérées.

Le sable, lui, était toujours là.

Les vols de matériel informatique deviennent beaucoup plus lucratifs

L’anecdote prête à sourire, mais le contexte qui l’entoure est beaucoup plus sérieux.

La montée en valeur des GPU, de la mémoire et des équipements destinés aux centres de données transforme certaines cargaisons informatiques en cibles particulièrement rentables. Quelques palettes de composants peuvent désormais représenter plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d’euros.

Les entreprises doivent donc sécuriser non seulement leurs entrepôts, mais aussi leurs transports.

Dans cette affaire, les voleurs pensaient probablement avoir trouvé une cible idéale : deux remorques portant le nom d’une entreprise liée à Nvidia.

Ils sont repartis avec l’un des chargements les moins rentables imaginables.