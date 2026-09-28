Pixel 11 et Galaxy Z Fold8 : les premiers prix commencent déjà à baisser seulement quelques semaines après leur sortie

Ils viennent à peine de sortir, et leurs prix commencent déjà à bouger. Les Google Pixel 11 et plusieurs modèles de la nouvelle gamme pliable Samsung bénéficient désormais de premières remises importantes chez certains revendeurs européens, avec des écarts qui deviennent particulièrement intéressants sur les Galaxy Z Fold8 et Z Flip8.

Les promotions relevées concernent pour l’instant surtout l’Allemagne et le Royaume-Uni, donc il ne faut pas les présenter comme des baisses généralisées en France.

Mais le signal est intéressant.

Le Galaxy Z Fold8 perd déjà plusieurs centaines d’euros

Le cas le plus spectaculaire concerne le Galaxy Z Fold8.

Selon les offres relevées par GSMArena, la version 12/256 Go est descendue à environ 1 430 euros chez Amazon Allemagne.

La réduction atteint environ 570 euros par rapport au tarif de référence utilisé par le média.

Pour un smartphone pliable lancé seulement quelques semaines plus tôt, l’écart est conséquent.

Le Galaxy Z Flip8 est également concerné, avec un prix relevé autour de 850 euros pour la version 256 Go.

Le Fold8 baisse alors que la demande semblait pourtant très forte

Cette baisse est d’autant plus intéressante que le Galaxy Z Fold8 avait connu un début commercial particulièrement solide.

Samsung aurait même dû augmenter sa production face à une demande supérieure aux prévisions. Le modèle au format livre semble avoir mieux séduit que certaines générations précédentes, au point que Samsung aurait dû mobiliser davantage de composants pour augmenter les volumes du Galaxy Z Fold8.

Voir apparaître des remises aussi importantes peu après le lancement peut donc surprendre.

Cela ne signifie pas nécessairement que les ventes ralentissent. Les revendeurs utilisent régulièrement les appareils haut de gamme récents comme produits d’appel, surtout lorsque plusieurs nouveaux concurrents arrivent au même moment.

Les Pixel 11 sont eux aussi déjà moins chers

Google n’échappe pas à cette tendance.

Au Royaume-Uni, le Pixel 11 256 Go a été repéré à 749 livres sterling, soit une remise d’environ 130 livres.

Le Pixel 11 Pro bénéficie lui aussi d’une offre intéressante, mais sous une forme différente : certains revendeurs proposent le smartphone avec une paire de Pixel Buds Pro 2 offerte.

Le Pixel 11 Pro XL profite également de baisses ponctuelles.

Les réductions restent moins impressionnantes que celles observées sur certains pliables Samsung, mais elles interviennent seulement quelques semaines après le lancement de la gamme.

Le Pixel 11 devient plus intéressant avec une première remise

Le modèle de base est probablement celui qui profite le plus de cette baisse de prix.

Le Pixel 11 avait déjà montré une amélioration notable de son autonomie, malgré une capacité de batterie presque identique à celle de son prédécesseur. Lors des tests publiés récemment, le Pixel 11 avait gagné plus de trois heures d’autonomie par rapport au Pixel 10.

Une première réduction rend donc son rapport équipement/prix un peu plus intéressant.

Cela ne règle pas pour autant tous les points qui ont accompagné son lancement, notamment autour du Tensor G6 ou de certaines particularités de sécurité.

Le Galaxy Z Fold8 Ultra baisse beaucoup moins

Toutes les nouveautés Samsung ne bénéficient pas de la même générosité.

Le Galaxy Z Fold8 Ultra, modèle plus haut de gamme, affiche des remises beaucoup plus limitées que le Fold8 classique.

C’est assez logique.

Samsung dispose probablement de marges commerciales différentes selon les modèles, tandis que le Fold8 standard doit aussi faire face à davantage de concurrence directe.

Le prix reste de toute façon très élevé sur toute la gamme pliable.

Même avec plusieurs centaines d’euros de remise, le Z Fold8 reste largement au-dessus du tarif d’un smartphone haut de gamme classique.

Attention : ces prix ne sont pas encore ceux de la France

C’est le point essentiel avant de sortir sa carte bancaire.

Les promotions actuellement relevées par GSMArena proviennent notamment de revendeurs allemands et britanniques. Les prix français peuvent donc être différents, et certaines offres nécessitent parfois un compte local ou impliquent des conditions de livraison spécifiques.

Une remise affichée en Allemagne ne garantit pas non plus que le même tarif apparaîtra quelques jours plus tard chez Amazon France, Fnac ou Darty.

Il vaut donc mieux considérer ces chiffres comme un indicateur de tendance.

Ils montrent surtout que les premiers ajustements de prix ont commencé très rapidement.

Faut-il déjà attendre avant d’acheter ?

Pour les smartphones Android premium, le prix de lancement est rarement le prix qui tient le plus longtemps.

Samsung et Google appliquent régulièrement des promotions, offres de reprise, accessoires offerts ou remises revendeur dans les semaines qui suivent une commercialisation.

Cette génération ne semble pas faire exception.

Pour quelqu’un qui n’a pas besoin de changer de smartphone immédiatement, patienter quelques semaines peut donc avoir du sens.

Les baisses observées sur les Pixel 11 et surtout sur le Galaxy Z Fold8 montrent déjà que le tarif officiel n’est probablement pas le meilleur prix auquel ces appareils seront vendus cette année.