Le Honor Magic 9 Pro Max est officiel : voici ce qui change vraiment face aux anciens modèles

Honor vient d’officialiser son nouveau smartphone haut de gamme, et la marque n’a clairement pas joué la carte de la retenue. Le Honor Magic 9 Pro Max combine une batterie de 8 800 mAh, deux capteurs photo de 200 Mpx, un téléobjectif périscopique et une nouvelle puce Snapdragon gravée en 2 nm.

Le modèle a été présenté ce 28 septembre 2026 et devient le premier smartphone Honor à adopter officiellement l’appellation Pro Max. Huawei Central a publié les principales caractéristiques du téléphone quelques heures après son annonce.

Sur le papier, Honor vise directement les smartphones Android les plus ambitieux de cette fin d’année.

Deux capteurs de 200 Mpx au dos

Le bloc photo est probablement l’élément qui attire le plus l’attention.

Honor utilise un capteur principal OmniVision OV52A de 200 Mpx, au format 1/1,28 pouce avec une ouverture f/1.57 et une stabilisation optique.

Il est accompagné d’un téléobjectif périscopique de 200 Mpx basé sur un capteur Samsung.

Un ultra grand-angle de 50 Mpx complète l’ensemble.

Honor ne mise donc pas uniquement sur un capteur principal très défini : le zoom bénéficie lui aussi d’une définition extrêmement élevée, ce qui peut permettre davantage de recadrage sans perdre immédiatement tous les détails.

La marque avait déjà montré ses ambitions avec le Magic 9 standard et ses deux capteurs de 200 Mpx, dont les premières caractéristiques avaient été détaillées avant le lancement.

Honor s’associe à ARRI pour la photo et surtout la vidéo

Le Magic 9 Pro Max introduit également un partenariat important avec ARRI, un nom bien connu dans l’univers du cinéma professionnel.

Le smartphone prend notamment en charge la courbe ARRI Log C3, pensée pour offrir davantage de latitude lors du travail sur les couleurs et l’exposition en postproduction.

Honor ajoute également son propre processeur d’image H1.

L’objectif semble assez clair : faire du Magic 9 Pro Max un smartphone davantage tourné vers la vidéo avancée et la création de contenu, plutôt que de se limiter à la photo automatique.

Un kit photo spécifique est même prévu.

Il peut intégrer des téléconvertisseurs G200 mm et G500 mm, ainsi qu’un flash LED dédié au zoom.

Une batterie de 8 800 mAh

L’autre chiffre spectaculaire concerne l’autonomie.

Honor installe une batterie Qinghai Lake de 8 800 mAh, utilisant une technologie silicium-carbone avec une forte proportion de silicium.

La densité énergétique annoncée atteint 1 000 Wh/L.

C’est ce qui permet à Honor d’augmenter fortement la capacité sans nécessairement fabriquer un smartphone beaucoup plus épais que les modèles haut de gamme actuels.

La recharge filaire monte à 100 W.

Honor annonce également une recharge sans fil de 80 W, un niveau particulièrement élevé pour un smartphone premium.

Un Snapdragon gravé en 2 nm

Le Honor Magic 9 Pro Max adopte aussi la nouvelle génération de puces Qualcomm.

Le smartphone utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 6, gravé en 2 nm.

Il est accompagné de mémoire LPDDR5X et de stockage UFS 4.1.

Honor ajoute son propre système de refroidissement Jade Plate 2.0 afin de limiter les pertes de performances lors des usages prolongés.

Le passage au 2 nm doit surtout permettre d’améliorer le rapport entre performances et consommation.

C’est particulièrement important sur un appareil qui combine écran très lumineux, traitement photo lourd et fonctions d’intelligence artificielle.

Un écran OLED de 6,8 pouces

Le Magic 9 Pro Max utilise un écran OLED de 6,8 pouces avec une définition de 2 868 x 1 320 pixels.

Le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz.

Honor annonce aussi une fréquence PWM de 4 320 Hz et des bordures extrêmement fines de seulement 0,98 mm.

La luminosité maximale annoncée monte jusqu’à 10 000 nits dans certaines conditions.

Il faudra évidemment attendre des mesures indépendantes pour savoir ce que ce chiffre signifie réellement en usage courant.

Les pics annoncés par les constructeurs correspondent généralement à de très petites zones de l’écran et pendant une durée limitée.

Une caméra selfie inhabituelle

À l’avant, Honor utilise un capteur de 55 Mpx.

Sa particularité vient de son format carré.

Selon Honor, cette configuration permet davantage de liberté pour recadrer les images en portrait ou en paysage sans perdre autant de champ.

Le constructeur présente même le Magic 9 Pro Max comme le premier smartphone Android utilisant ce type de capteur selfie carré.

Une idée intéressante sur le papier, surtout pour les utilisateurs qui filment beaucoup avec la caméra frontale.

Honor change aussi complètement le design

Le bloc photo circulaire central des précédentes générations disparaît.

Honor adopte désormais un large module horizontal occupant une bonne partie du haut du smartphone. Le téléobjectif, le flash et le marquage ARRI sont regroupés dans une zone dédiée, tandis que les autres capteurs sont positionnés différemment sur le module.

Trois coloris sont annoncés : vert, argent et noir.

Le changement est assez net.

Honor cherche visiblement à donner une identité plus reconnaissable à cette nouvelle génération au lieu de conserver le grand cercle utilisé depuis plusieurs années.

Reste maintenant la question de l’Europe

Le Magic 9 Pro Max vient d’être officialisé en Chine.

Honor n’a pas encore détaillé précisément sa disponibilité en France ni son futur tarif européen.

C’est probablement le point qu’il faudra surveiller dans les prochaines semaines.

Avec ses deux capteurs 200 Mpx, son partenariat ARRI, sa batterie de 8 800 mAh et son Snapdragon 2 nm, le Magic 9 Pro Max possède en tout cas une fiche technique suffisamment atypique pour se distinguer des autres flagships Android.

Et cette fois, ce ne sont plus des fuites.

Le smartphone est officiellement présenté.