OnePlus 16 : le capteur principal passe à 200 Mpx et la marque corrige l’un des défauts du OnePlus 15

OnePlus prépare une grosse évolution de son prochain smartphone haut de gamme. Après les premières informations sur son design et ses performances, la marque vient surtout de confirmer une refonte importante de la partie photo du OnePlus 16, avec l’arrivée d’un capteur principal de 200 Mpx et plusieurs changements sur le téléobjectif et la caméra frontale.

Le constructeur semble avoir entendu certaines critiques adressées au OnePlus 15, dont la partie photo avait été jugée moins ambitieuse que celle de plusieurs concurrents directs. Les nouvelles caractéristiques publiées par OnePlus et détaillées notamment par Notebookcheck montrent que le prochain modèle repart clairement à la hausse.

Et cette fois, le nombre de mégapixels n’est pas le seul changement.

Le capteur principal passe de 50 à 200 Mpx

Le OnePlus 16 abandonne le capteur principal de 50 Mpx du OnePlus 15 au profit d’un nouveau module de 200 Mpx au format 1/1,4 pouce.

L’ouverture annoncée atteint f/1.6, contre f/1.8 sur la génération précédente. Le capteur est donc non seulement beaucoup plus défini, mais aussi légèrement plus grand, ce qui peut aider à récupérer davantage de lumière dans les scènes difficiles.

OnePlus ne devrait évidemment pas produire systématiquement des photos finales de 200 Mpx.

Comme sur la majorité des smartphones utilisant ce type de capteur, plusieurs pixels peuvent être regroupés afin de produire des images plus petites tout en améliorant la luminosité et le niveau de détail. Le mode pleine définition reste surtout intéressant lorsque l’on souhaite recadrer fortement une photo.

Le téléobjectif revient à un capteur plus grand

Le téléobjectif évolue lui aussi.

OnePlus utilise un module périscopique de 50 Mpx avec zoom optique 3x, reposant sur un capteur Sony IMX882 au format 1/1,95 pouce.

Ce choix est intéressant car le OnePlus 15 utilisait un capteur plus petit malgré un zoom légèrement plus important.

Le nouveau modèle perd donc un peu de portée optique brute, mais gagne en surface de capteur. Sur le papier, cela devrait surtout aider lorsque la lumière diminue, domaine dans lequel les petits téléobjectifs montrent rapidement leurs limites.

L’ultra grand-angle reste pour sa part à 50 Mpx, avec un champ de vision annoncé à 116 degrés.

La caméra selfie progresse aussi nettement

OnePlus ne s’est pas contenté de modifier l’arrière du téléphone.

La caméra frontale passe à 50 Mpx et bénéficie désormais de l’autofocus, alors que celle du OnePlus 15 reposait sur un capteur de 32 Mpx à mise au point fixe.

L’amélioration peut sembler secondaire, mais elle peut avoir un impact réel sur les portraits, les appels vidéo et surtout les prises de vue réalisées à différentes distances du visage.

La mise au point automatique permet notamment de conserver davantage de netteté lorsqu’on ne tient pas toujours le téléphone exactement à la même distance.

OnePlus introduit aussi de nouveaux modes photo

Le matériel n’est qu’une partie de l’équation.

OnePlus associe ces nouveaux capteurs à la deuxième génération de son système de traitement LUMO Imaging, issu de la technologie photo développée par Oppo.

La marque ajoute notamment un Master Mode, un mode haute définition et un format panoramique très large en 65:24.

Ce dernier rappelle directement certains rapports d’image utilisés en photographie cinématographique.

Android Authority souligne également que OnePlus continue d’utiliser certains codes visuels hérités de son ancienne collaboration avec Hasselblad, même si le partenariat officiel n’est plus le même qu’auparavant.

La vidéo monte jusqu’en 4K à 120 images par seconde

Le OnePlus 16 veut aussi progresser en vidéo.

Le smartphone prend en charge l’enregistrement en 4K jusqu’à 120 images par seconde, avec Dolby Vision et un mode LOG destiné aux utilisateurs qui souhaitent retravailler plus précisément les couleurs en postproduction.

Ces fonctions deviennent de plus en plus fréquentes sur les smartphones très haut de gamme, mais elles restent encore loin d’être généralisées.

Leur intérêt dépendra surtout de la qualité réelle de la stabilisation et du traitement thermique lors des enregistrements prolongés.

Car filmer en 4K à 120 i/s demande énormément de ressources.

Une batterie de 9 000 mAh est également attendue

La photo n’est pas la seule partie du OnePlus 16 qui devrait évoluer fortement.

Plusieurs informations convergent également vers une batterie d’environ 9 000 mAh, bien plus importante que celle de la génération précédente.

OnePlus n’a cependant pas encore confirmé tous les détails internationaux du smartphone.

La disponibilité en Europe reste notamment un point à surveiller, plusieurs informations ayant évoqué ces derniers mois une stratégie commerciale plus concentrée sur la Chine pour certains nouveaux modèles de la marque.

Il faudra donc attendre l’annonce complète avant de savoir si cette configuration sera proposée telle quelle en France.

Le OnePlus 16 semble vouloir corriger le principal reproche fait à son prédécesseur

Le OnePlus 15 avait mis fortement l’accent sur les performances et l’autonomie, mais sa partie photo avait laissé certains utilisateurs sur leur faim face aux meilleurs Xiaomi, Vivo ou Samsung.

Le OnePlus 16 semble clairement chercher à corriger ce déséquilibre.

Avec un capteur principal de 200 Mpx, un téléobjectif doté d’un capteur plus grand, une caméra selfie autofocus et de nouveaux outils vidéo, le constructeur remet la photo au centre de sa fiche technique.

Reste maintenant à voir si le traitement logiciel suivra.

Car un smartphone peut afficher 200 Mpx sur sa fiche technique et malgré tout produire des images moins convaincantes qu’un concurrent doté d’un capteur moins défini. Le vrai test commencera donc lorsque les premiers exemplaires commerciaux pourront être comparés dans les mêmes conditions.