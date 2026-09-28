One UI 9 arrive sur les Galaxy S26, mais certains utilisateurs attendent toujours la mise à jour

Samsung a commencé à déployer One UI 9 avec Android 17 sur les Galaxy S26. Pourtant, ouvrir les paramètres de son smartphone et appuyer sur « Télécharger et installer » ne garantit toujours rien. Sur Reddit, certains propriétaires annoncent avoir reçu la nouvelle version pendant que d’autres, parfois avec exactement le même modèle, attendent encore.

Une situation qui commence forcément à provoquer des questions.

Les témoignages apparus ces dernières heures montrent surtout que le déploiement ne progresse pas partout à la même vitesse. Le pays compte, mais ce n’est pas le seul élément susceptible d’expliquer cette différence.

Certains Galaxy S26 Ultra ont déjà reçu Android 17

Des propriétaires américains de Galaxy S26 Ultra ont commencé à confirmer l’arrivée de One UI 9 sur leurs appareils. Plusieurs utilisateurs indiquent avoir finalement vu apparaître la mise à jour après l’avoir cherchée manuellement.

Mais dans les mêmes discussions, d’autres répondent toujours : rien.

Le phénomène devient particulièrement visible lorsque deux personnes possèdent apparemment le même Galaxy S26 Ultra. L’une peut déjà installer Android 17 alors que l’autre reste sous la précédente version de One UI.

Ce n’est donc pas nécessairement votre Galaxy qui a un problème.

Pourquoi One UI 9 n’arrive-t-il pas en même temps sur tous les Galaxy ?

Samsung procède traditionnellement par vagues. Une nouvelle version peut être proposée progressivement selon le pays, la variante du smartphone, l’opérateur ou encore le CSC utilisé par l’appareil.

C’est notamment pour cette raison qu’une mise à jour annoncée comme disponible peut mettre plusieurs jours avant d’apparaître sur tous les smartphones concernés.

Les appareils achetés auprès d’un opérateur peuvent également suivre un calendrier différent des modèles vendus débloqués. Et même au sein d’une même région, tous les appareils ne basculent pas nécessairement simultanément.

Cela donne parfois une impression assez étrange : voir quelqu’un publier une capture de One UI 9 depuis son Galaxy S26 alors que son propre smartphone affirme qu’aucune mise à jour n’est disponible.

Les utilisateurs commencent à comparer leur pays et leur opérateur

C’est justement ce qui se passe actuellement sur Reddit.

Dans les discussions consacrées au Galaxy S26 Ultra, les propriétaires indiquent leur pays, leur opérateur et la version utilisée pour essayer de comprendre qui reçoit One UI 9 en premier.

Des utilisateurs américains confirment son arrivée, tandis que d’autres témoignages provenant notamment du Canada ou d’autres marchés indiquent encore une attente.

La question revient donc sans cesse : « Pourquoi lui et pas moi ? »

Et plus le déploiement avance, plus ces comparaisons risquent de se multiplier.

Faut-il vérifier manuellement la mise à jour ?

Oui. Sur un Galaxy compatible, il est possible d’aller dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Si One UI 9 n’apparaît pas, multiplier les vérifications toutes les quelques minutes ne devrait toutefois pas accélérer son arrivée. Lorsque la vague correspondant à votre appareil sera ouverte, la mise à jour devrait devenir disponible automatiquement.

Mieux vaut également éviter les méthodes hasardeuses permettant de forcer l’installation d’un firmware destiné à une autre variante simplement pour gagner quelques heures ou quelques jours.

One UI 9 est bien en train d’arriver. Tout le monde ne la reçoit simplement pas au même moment.

Et pour les propriétaires de Galaxy S26 qui voient déjà passer les premières captures d’Android 17 sur Reddit, cette différence de quelques jours paraît visiblement beaucoup plus longue qu’elle ne l’est réellement.