Garmin Fenix 9 et Fenix 9 Pro : la première mise à jour améliore déjà l’autonomie

À peine arrivées sur le marché, les Garmin Fenix 9 et Fenix 9 Pro reçoivent déjà une première mise à jour importante. Garmin déploie le logiciel 6.48, principalement consacré à la correction de plusieurs bugs observés depuis le lancement.

L’un d’eux concerne directement l’autonomie. Mais tous les propriétaires de Fenix 9 ne sont pas touchés de la même manière.

Garmin corrige une consommation anormale de la batterie

Dans son journal des modifications, Garmin indique que la version 6.48 corrige un problème potentiel de décharge de batterie.

La correction vise plus précisément les Fenix 9 Pro disposant d’un forfait inReach actif. La connectivité supplémentaire de ces modèles pouvait entraîner une consommation anormale de la batterie dans certaines circonstances.

Garmin ne promet donc pas une hausse générale de l’autonomie de toutes les Fenix 9. Il s’agit avant tout de supprimer un comportement anormal sur les modèles Pro utilisant inReach.

C’est une nuance importante.

La mise à jour 6.48 est néanmoins proposée à l’ensemble de la famille Fenix 9 et Fenix 9 Pro.

Plusieurs bugs corrigés en même temps

L’autonomie n’est pas le seul point corrigé. Garmin s’attaque aussi à plusieurs problèmes liés aux nouvelles fonctions connectées de la Fenix 9 Pro.

La marque corrige notamment un bug qui pouvait empêcher certains appels Garmin Messenger d’arriver correctement lorsque la montre restait connectée au téléphone en Bluetooth.

Un autre problème pouvait affecter le microphone si l’assistant vocal était interrompu par un appel entrant.

Garmin corrige également :

des informations de lieu et d’heure parfois confuses dans Garmin Locate ;

certains problèmes de traduction et de disposition sur les cadrans ;

des alertes vocales susceptibles de fonctionner malgré l’activation du mode silencieux ;

le réglage du volume.

Il s’agit donc essentiellement d’une mise à jour corrective, sans nouvelle fonction majeure.

Une mise à jour particulièrement importante pour la Fenix 9 Pro

La Fenix 9 Pro se distingue justement par ses capacités de communication plus poussées. Garmin y a intégré des connexions LTE et satellite, notamment par l’intermédiaire de ses services inReach.

Ces fonctions permettent à la montre d’aller plus loin que la Fenix 9 classique, mais elles rendent aussi la gestion logicielle de la batterie plus complexe.

Garmin annonce jusqu’à 31 jours d’autonomie en mode montre connectée sur certaines Fenix 9 Pro AMOLED de grande taille. Les versions Solar peuvent aller beaucoup plus loin dans des conditions adaptées.

Un problème de consommation en arrière-plan est donc particulièrement gênant sur une montre dont l’endurance constitue l’un des arguments principaux.

Comment installer la version 6.48 ?

Le logiciel 6.48 est une version stable et non une bêta expérimentale.

Les utilisateurs peuvent vérifier la version installée directement depuis les paramètres de leur montre. Lorsque les mises à jour automatiques sont activées et que la Fenix communique avec Garmin Connect, le nouveau logiciel peut également être récupéré automatiquement.

Garmin référence officiellement la version 6.48 comme mise à jour de la Fenix 9.

Si votre Fenix 9 Pro avec inReach semblait perdre sa batterie anormalement vite, cette version mérite donc d’être installée en priorité.

Pour les autres utilisateurs, elle reste intéressante pour les multiples correctifs qu’elle embarque, même si Garmin ne garantit pas une amélioration générale de l’autonomie sur toutes les Fenix 9.

Source : Garmin