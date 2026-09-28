Nintendo Switch et Switch 2 : plusieurs services vont être indisponibles, voici les dates à connaître

Nintendo a programmé plusieurs opérations de maintenance qui vont toucher la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 dans les prochains jours. Plusieurs fonctions en ligne seront temporairement indisponibles, notamment certains services de Nintendo Switch Online, les transferts de sauvegardes et, plus tard, certaines opérations sur le Nintendo eShop.

Toutes les interruptions ne concernent pas les mêmes services ni les mêmes dates. Pour la plupart des joueurs, il n’y aura donc rien de particulier à faire. En revanche, ceux qui prévoient de transférer leurs données entre deux consoles devront surveiller le calendrier.

Nintendo Switch Online touché dès ce 28 septembre

La première maintenance concerne Nintendo Switch Online depuis le menu HOME de la Switch et de la Switch 2.

En Europe, Nintendo a prévu cette intervention le 28 septembre entre 3 h et 6 h 30 du matin.

Durant cette période, certaines fonctions liées au service peuvent être temporairement indisponibles. Le créneau choisi limite naturellement l’impact pour les joueurs européens puisqu’il se déroule en pleine nuit.

Cette maintenance est désormais terminée pour les joueurs situés en France, mais d’autres interruptions sont déjà prévues.

Attention aux transferts de sauvegardes le 29 septembre

Le prochain créneau est probablement le plus important à retenir.

Nintendo prévoit une maintenance des services permettant de transférer les données de sauvegarde entre consoles. En Europe, elle aura lieu le 29 septembre de 8 h à 9 h.

Pendant cette heure, la fonction de transfert des sauvegardes pourra être indisponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Ce n’est pas forcément gênant pour une utilisation normale de la console. En revanche, mieux vaut éviter de choisir précisément ce créneau pour déplacer ses données vers une nouvelle machine.

Le transfert complet d’une console sera également indisponible

Le même créneau concernera également le transfert système.

Là encore, la maintenance est programmée le 29 septembre entre 8 h et 9 h en Europe.

Cette fonction est particulièrement utile lorsqu’un joueur passe d’une Nintendo Switch à une Switch 2 et souhaite récupérer son compte, ses données et les éléments compatibles.

Nintendo permet notamment d’effectuer certains transferts entre les deux générations de consoles. Une connexion Internet et un compte Nintendo sont nécessaires pour plusieurs de ces procédures.

Une heure seulement, donc, mais mieux vaut la connaître si vous venez justement d’acheter une nouvelle console.

Le Nintendo eShop sera également touché en octobre

Une autre maintenance est déjà programmée beaucoup plus tard.

Cette fois, elle concernera le Nintendo eShop et plus précisément l’utilisation des cartes prépayées et des codes de téléchargement.

En Europe, l’interruption est annoncée pour le 20 octobre entre 5 h 45 et 10 h.

Durant ce créneau, il pourrait donc être impossible d’utiliser temporairement un code de téléchargement ou d’ajouter des fonds avec certaines cartes prépayées.

Cela ne signifie pas que le Nintendo eShop dans son ensemble sera inaccessible pendant plus de quatre heures. Nintendo cible ici des fonctions bien précises.

Les trois créneaux à retenir

Pour les joueurs français et européens, voici donc le calendrier annoncé :

28 septembre, de 3 h à 6 h 30 : Nintendo Switch Online depuis le menu HOME ;

: Nintendo Switch Online depuis le menu HOME ; 29 septembre, de 8 h à 9 h : transfert des données de sauvegarde et transfert système ;

: transfert des données de sauvegarde et transfert système ; 20 octobre, de 5 h 45 à 10 h : cartes prépayées et codes de téléchargement sur le Nintendo eShop.

La maintenance du 29 septembre est celle qui mérite le plus d’attention si vous prévoyez de migrer vos données vers une Switch 2. Pour le reste, les horaires choisis par Nintendo devraient limiter les perturbations pour la majorité des joueurs en France.

Source : Nintendo Everything / Nintendo