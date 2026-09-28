À 18 ans, il publie la démo de son premier jeu commercial et Reddit découvre son projet

À 18 ans, beaucoup de passionnés de jeux vidéo rêvent encore de créer leur propre titre. Un jeune développeur a décidé d’aller beaucoup plus loin : il vient de publier la démo de son premier jeu commercial.

Son projet s’appelle Deep Sea Crusher.

Le jeune développeur a partagé son aventure sur Reddit après avoir travaillé plusieurs mois sur son jeu. Son objectif n’était d’ailleurs pas simplement d’en faire la promotion. Il demandait surtout aux joueurs de tester son travail et de lui dire ce qui devait être amélioré.

Une démarche qui a rapidement suscité les encouragements d’autres développeurs.

Il développe son premier jeu à seulement 18 ans

Dans une première publication, le créateur explique simplement avoir 18 ans et travailler depuis quelques mois sur Deep Sea Crusher.

Une première version jouable a été mise en ligne afin de recueillir des avis.

Le développeur insiste même sur un point assez inhabituel : il ne cherche pas à accumuler artificiellement les wishlists. Au moment de son premier message, le jeu ne possédait même pas encore de page Steam.

Il voulait des retours.

Quelques jours plus tard, une étape beaucoup plus importante a été franchie.

La démo arrive finalement sur Steam

Le jeune créateur annonce ensuite sur Reddit avoir publié la démo Steam de son premier jeu commercial.

Cette fois, le ton change complètement.

Le message traduit surtout la satisfaction d’avoir réussi à transformer un projet personnel en quelque chose que n’importe quel joueur peut désormais télécharger et essayer.

D’autres développeurs indépendants sont venus le féliciter. Certains expliquent connaître la quantité de travail nécessaire pour passer d’une simple idée à un véritable jeu jouable par le public.

Un utilisateur lui explique même que son parcours lui donne envie de continuer à développer son propre jeu.

Pas mal comme réaction pour une première démo.

Deep Sea Crusher est encore loin d’être terminé

Le plus intéressant reste probablement la manière dont son créateur présente le projet.

Deep Sea Crusher n’est pas présenté comme un jeu terminé dont il ne resterait plus qu’à organiser le lancement. Cette démo doit justement permettre au développeur de comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit encore être corrigé.

Les joueurs deviennent donc indirectement des testeurs.

C’est une méthode assez répandue chez les petits studios et développeurs indépendants : montrer suffisamment tôt une version jouable permet de détecter des problèmes de gameplay ou de compréhension qui ne sont plus forcément visibles lorsqu’on travaille quotidiennement sur son propre jeu.

Dans le cas de Deep Sea Crusher, cette phase commence particulièrement tôt dans la carrière de son créateur.

Reddit reste une vitrine étonnante pour les petits jeux

Cette histoire illustre également un phénomène de plus en plus visible dans les communautés consacrées au développement indépendant.

Des jeux développés avec très peu de moyens peuvent soudainement être découverts parce que leur créateur publie une vidéo, une démo ou simplement l’histoire derrière leur développement.

Le résultat n’est évidemment jamais garanti.

Certains projets obtiennent quelques réactions. D’autres peuvent accumuler des milliers de wishlists après une publication particulièrement virale. Et beaucoup restent presque invisibles malgré plusieurs années de travail.

Pour ce développeur de 18 ans, l’aventure ne fait que commencer.

Il dispose désormais d’une première démo publique, de joueurs capables de lui faire remonter leurs critiques et surtout d’une chose beaucoup plus difficile à obtenir : un premier jeu réellement jouable alors que sa carrière de développeur débute à peine.

Sources

Reddit