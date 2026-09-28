Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : watchOS 27.0.1 corrige les redémarrages intempestifs

Apple vient de déployer une petite mise à jour particulièrement ciblée pour ses deux nouvelles montres. watchOS 27.0.1 est destiné aux Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 et corrige notamment un problème susceptible de provoquer des redémarrages inattendus.

La mise à jour est disponible depuis le 23 septembre, seulement quelques jours après la commercialisation des deux montres. Les propriétaires concernés ont donc intérêt à vérifier la version installée, surtout s’ils ont déjà observé un redémarrage sans raison apparente.

Apple confirme le problème de redémarrage

Les notes accompagnant watchOS 27.0.1 mentionnent explicitement un correctif pour un problème qui pouvait entraîner le redémarrage inattendu de l’Apple Watch.

Comme le rapporte Gadget Hacks à partir des informations de publication d’Apple, l’entreprise ne précise ni la cause du bug, ni le nombre de montres concernées. Rien n’indique donc que toutes les Series 12 ou Ultra 4 rencontrent ce problème.

Apple ne détaille pas non plus les circonstances dans lesquelles les redémarrages peuvent se produire. Il n’est pas établi qu’ils soient liés à l’entraînement, au suivi du sommeil, à la recharge ou à une application particulière.

Il s’agit donc bien d’un correctif préventif et non de la preuve d’un défaut généralisé.

watchOS 27.0.1 ne concerne pas toutes les Apple Watch

C’est probablement le point le plus facile à manquer.

La version 27.0.1 n’est actuellement destinée qu’à l’Apple Watch Series 12 et à l’Apple Watch Ultra 4. Les Series 9, Series 10, Apple Watch SE 3 ou Ultra 2 compatibles avec watchOS 27 ne sont pas indiquées comme éligibles à cette version particulière.

Le déploiement est donc beaucoup plus limité que celui de watchOS 27, lancé le 14 septembre sur plusieurs générations.

Cette restriction suggère que le problème corrigé est lié aux deux nouveaux modèles ou à leur configuration logicielle, mais Apple n’a pas donné d’explication technique à ce sujet.

Un redémarrage peut surtout gêner pendant un entraînement

Un redémarrage ponctuel est déjà désagréable sur une montre classique, mais il peut devenir plus problématique pendant une activité sportive. L’Apple Watch Ultra 4 est justement pensée pour suivre de longues séances avec le GPS et le capteur cardiaque actifs.

Apple n’a pas indiqué si le bug pouvait provoquer la perte de données d’un entraînement en cours. Il serait donc exagéré d’affirmer que des séances ont été perdues à cause de watchOS 27.

En revanche, un utilisateur ayant déjà observé un redémarrage spontané a tout intérêt à installer le correctif avant une longue sortie.

Comment installer watchOS 27.0.1 ?

La procédure ne change pas. Depuis l’iPhone associé, ouvrez l’application Watch, puis rendez-vous dans Général > Mise à jour logicielle.

La vérification peut également être effectuée directement sur la montre depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Pour lancer l’installation, l’Apple Watch doit être placée sur son chargeur et disposer de suffisamment de batterie. Gadget Hacks rappelle également le seuil habituel de plus de 50 % de charge nécessaire au processus.

Faut-il l’installer si votre montre ne redémarre pas ?

Oui, dans la mesure où watchOS 27.0.1 est une version stable distribuée directement aux deux modèles concernés. Les notes utilisent d’ailleurs le terme « notamment », ce qui laisse entendre que d’autres corrections mineures peuvent être présentes sans être détaillées.

Il n’y a donc pas besoin d’attendre qu’un redémarrage survienne pour mettre la montre à jour.

Si une Series 12 ou Ultra 4 continue à redémarrer après l’installation de watchOS 27.0.1, il devient en revanche pertinent de noter les circonstances exactes du problème et de contacter l’assistance Apple.

Source : Gadget Hacks