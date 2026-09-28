iPad mini 8 : la puce A20 Pro se précise, avec une caméra enfin mieux placée pour les appels vidéo

Apple n’a encore rien annoncé officiellement, mais le futur iPad mini 8 commence à se dévoiler de façon beaucoup plus concrète. Du code interne d’Apple repéré par Aaron Perris de MacRumors fait apparaître plusieurs changements importants, dont une puce A20 Pro et une nouvelle position pour la caméra frontale.

Le changement le plus visible pourrait d’ailleurs être l’un des plus pratiques au quotidien.

La caméra frontale passerait enfin sur le côté horizontal

Sur l’iPad mini actuel, la caméra frontale n’est pas idéalement placée lorsqu’on utilise la tablette en mode paysage.

Apple semble vouloir corriger ce point.

Les images découvertes dans son propre code montrent une caméra frontale désormais positionnée sur le bord horizontal. L’iPad mini deviendrait ainsi le dernier modèle de la gamme à adopter cette disposition.

Pour les appels FaceTime, les réunions vidéo ou simplement une utilisation avec une coque posée sur une table, ce changement est loin d’être anecdotique.

Le regard devrait paraître plus naturel à l’écran, puisque la caméra se retrouverait davantage face à l’utilisateur.

Une puce A20 Pro également repérée

Le code d’Apple indique aussi que le prochain iPad mini serait équipé de la puce A20 Pro.

C’est une évolution importante pour une tablette aussi compacte.

Cette puce placerait le nouvel iPad mini nettement plus haut en performances et devrait aussi lui donner davantage de marge pour les fonctions liées à l’intelligence artificielle, au jeu ou aux applications exigeantes.

MacRumors précise que les informations proviennent directement de fichiers trouvés dans le code d’Apple. Cela reste néanmoins un produit non annoncé à ce stade.

Apple préparerait aussi un nouveau système de haut-parleurs

Autre détail intéressant : les fichiers découverts montrent un nouveau système de haut-parleurs basé sur les vibrations.

Une petite découpe apparaît également en haut de la vitre de l’écran, probablement destinée au système audio.

Cette information rejoint de précédentes révélations de Mark Gurman concernant un changement de conception audio sur le futur iPad mini.

Les boutons de volume et le bouton d’alimentation resteraient, eux, placés sur la partie supérieure.

Apple ne semble donc pas vouloir bouleverser complètement l’ergonomie de la tablette.

L’écran OLED reste encore au stade de la rumeur

Plusieurs informations circulent également autour d’un écran OLED légèrement plus grand.

C’est probablement l’une des évolutions les plus attendues sur l’iPad mini 8, mais elle n’est pas confirmée par les éléments découverts dans le code.

Il faut donc distinguer deux choses.

La puce A20 Pro, la caméra en paysage et le nouveau système audio apparaissent dans les éléments repérés chez Apple. L’écran OLED et une éventuelle résistance à l’eau proviennent, eux, de précédentes informations et restent à considérer comme des caractéristiques attendues.

Une présentation pourrait arriver dès octobre

Le calendrier commence lui aussi à se préciser.

MacRumors rapporte que Mark Gurman s’attend à une sortie du nouvel iPad mini d’ici la fin octobre 2026. Le fait que l’appareil apparaisse déjà dans du code et dans des images internes renforce l’idée d’un lancement relativement proche.

Apple pourrait également profiter de cette période pour renouveler d’autres produits, puisque de nouveaux HomePod mini et Apple TV 4K ont eux aussi été repérés récemment.

Pour l’iPad mini 8, la formule semble en tout cas assez claire : davantage de puissance, une caméra mieux placée et plusieurs changements matériels sans abandonner son format compact.

Reste à savoir si Apple ajoutera réellement l’OLED à cette génération. Ce serait probablement l’évolution la plus visible pour les utilisateurs de l’actuel iPad mini.