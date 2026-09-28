PS Plus : 9 jeux vont quitter le catalogue en octobre, dont Silent Hill 2

Les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium ont une nouvelle échéance à surveiller. La rubrique consacrée aux jeux bientôt retirés du catalogue a été actualisée et fait désormais apparaître jusqu’à neuf titres concernés aux États-Unis, avec un départ programmé pour le 20 octobre 2026.

Le titre le plus visible est sans surprise Silent Hill 2, mais plusieurs autres jeux importants figurent dans cette rotation. Il faut également tenir compte d’une particularité : la liste peut légèrement varier selon les régions.

Les 9 jeux actuellement annoncés au départ

Selon la liste américaine relevée par Notebookcheck, les neuf jeux concernés sont les suivants :

Jeu Retrait annoncé Silent Hill 2 20 octobre 2026 Yakuza: Like a Dragon 20 octobre 2026 Gloomhaven: Mercenaries Edition 20 octobre 2026 Jurassic World Evolution 2 20 octobre 2026 Rogue Lords 20 octobre 2026 Lake 20 octobre 2026 Death Squared 20 octobre 2026 Harvest Moon: Light of Hope Special Edition 20 octobre 2026 Harvest Moon: One World 20 octobre 2026

Cette liste provient du PlayStation Store américain. Notebookcheck précise donc que certaines différences régionales restent possibles.

C’est important pour les abonnés français, car les premières listes européennes et asiatiques publiées quelques jours auparavant comportaient plutôt sept ou huit titres.

Pourquoi certaines listes parlent encore de 7 ou 8 jeux ?

La situation a évolué progressivement au cours du mois de septembre. Le 15 septembre, PlayStation LifeStyle recensait huit jeux à partir des boutiques asiatiques, avec la précision que Lake, Death Squared ou certains Harvest Moon pouvaient varier selon les régions.

Des relevés français ont également affiché une liste plus courte.

La différence ne signifie donc pas nécessairement qu’une source est fausse. Sony peut mettre à jour la rubrique « Dernière chance de jouer » au cours du mois et adapter certains départs à chaque catalogue régional.

Pour un joueur en France, la rubrique directement affichée sur sa PS5 ou le PlayStation Store reste donc la référence à vérifier avant le 20 octobre.

Silent Hill 2 est le départ le plus important

Parmi tous les titres concernés, Silent Hill 2 est probablement celui qui attirera le plus l’attention.

Le remake développé par Bloober Team permet de redécouvrir l’histoire de James Sunderland avec une réalisation entièrement modernisée. Pour ceux qui l’utilisent grâce au catalogue PS Plus Extra ou Premium, le retrait a une conséquence simple : le téléchargement du jeu ne suffit pas à conserver l’accès après sa disparition du catalogue.

Une fois le titre retiré, il faudra l’acheter pour continuer à y jouer.

Ce fonctionnement est différent de celui des jeux mensuels du PS Plus Essential, qui peuvent rester accessibles tant qu’ils ont été ajoutés à la bibliothèque et que l’abonnement reste actif.

Yakuza: Like a Dragon mérite aussi une attention particulière

L’autre gros morceau de la liste est Yakuza: Like a Dragon. Cet épisode marque un changement important dans la série en abandonnant le système de combat traditionnel au profit d’affrontements au tour par tour.

Sa durée de vie est également bien supérieure à celle de nombreux autres jeux de la liste. Ceux qui souhaitent le terminer avant le 20 octobre devront donc prévoir beaucoup plus de temps que pour un titre comme Death Squared ou Lake.

Jurassic World Evolution 2 est également intéressant pour les amateurs de jeux de gestion, tandis que Gloomhaven cible davantage les joueurs attirés par les RPG tactiques.

Le 20 octobre est la date à retenir

Les jeux actuellement concernés doivent disparaître du catalogue le mardi 20 octobre 2026, au moment de la prochaine rotation du PlayStation Plus Extra et Premium.

Il reste donc encore plusieurs semaines pour les lancer ou les terminer. Sony peut néanmoins ajouter d’autres titres à la liste d’ici là, comme cela s’est déjà produit lors de précédentes rotations.

Si vous avez Silent Hill 2 ou Yakuza: Like a Dragon dans votre liste de jeux à faire, c’est surtout maintenant qu’il faut vérifier combien de temps il vous reste réellement.