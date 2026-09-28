GTA 6 : un fan recrée gratuitement la figurine du coffret à 400 dollars pour l’impression 3D

Rockstar a présenté le 24 septembre sa Goodtime State – Vice City Collection, un coffret collector autour de GTA 6 vendu 399,99 dollars aux États-Unis. Parmi les onze objets inclus figure une statuette de Macca the Gator, l’alligator fictif devenu l’un des personnages les plus reconnaissables du marketing autour de Leonida.

Le prix du coffret a rapidement fait réagir, d’autant que GTA 6 n’est pas inclus et doit être acheté séparément. Quelques heures plus tard, des fans d’impression 3D ont commencé à reproduire la fameuse figurine pour proposer une alternative beaucoup moins chère. Comme le rapporte Dexerto, plusieurs créations inspirées de Macca the Gator ont déjà circulé au sein de la communauté.

Macca the Gator recréé à partir des images de Rockstar

Base e rabo finalizado… Qualquer semelhança é mera coincidência. #gtavı pic.twitter.com/NDr5V6ALMs — Santiago 🕊️ (@JSantiag0rj) September 25, 2026

La figurine officielle représente Macca the Gator avec son look très Vice City, lunettes, chemise tropicale et cocktail à la main. Elle mesure environ six pouces et fait partie des objets les plus visibles de la collection.

Des créateurs ont utilisé les visuels publiés par Rockstar comme référence pour réaliser leurs propres modèles 3D. Plusieurs fichiers sont désormais disponibles sur des plateformes spécialisées, avec des versions découpées en plusieurs pièces afin de faciliter l’impression et la peinture.

Sur Cults3D, l’une des reproductions comprend notamment la tête, les bras, le corps, la queue et la base séparément. Certains modèles vont même jusqu’à reprendre le compartiment caché dans le socle, un détail également présent sur la figurine officielle.

Plusieurs versions circulent déjà en ligne

Toutes les reproductions ne sont toutefois pas proposées dans les mêmes conditions.

Certaines créations ont été mises à disposition gratuitement par leurs auteurs ou partagées par la communauté, tandis que d’autres fichiers STL sont proposés pour quelques euros sur des plateformes spécialisées. Notebookcheck rapporte notamment qu’un fan a diffusé une version imprimable comme alternative au coffret officiel jugé trop cher par une partie des joueurs.

Pour obtenir la figurine chez soi, il faut évidemment disposer d’une imprimante 3D, du filament ou de la résine et éventuellement prévoir une étape de peinture. Le résultat dépendra donc beaucoup du matériel utilisé et de la qualité de finition apportée après l’impression.

Une réaction directe au prix du coffret GTA 6

Le timing n’est pas anodin. Les premières reproductions ont commencé à apparaître très rapidement après la présentation de la collection officielle, au moment où son tarif faisait déjà beaucoup parler.

La Goodtime State – Vice City Collection contient pourtant davantage qu’une simple figurine. Rockstar y ajoute notamment des lunettes Oakley Frogskins, une casquette New Era, un sac Leonida Keys, des pin’s, des stickers et un poster recto verso comportant une carte de Leonida.

Comme le rappelle Notebookcheck, le prix de 399,99 dollars concerne donc l’ensemble de la collection et non uniquement la statuette.

C’est ce qui rend la comparaison imparfaite.

La figurine est devenue le symbole du débat

Malgré tout, Macca the Gator s’est rapidement retrouvé au centre des discussions autour de cette édition. Sa présence très visible dans les visuels promotionnels en fait l’un des objets les plus identifiables du coffret, et donc l’un des plus faciles à reproduire pour les fans.

Les fichiers disponibles en ligne restent des créations non officielles. Rockstar ne les distribue pas et ne garantit ni leur fidélité, ni leurs dimensions, ni leur niveau de finition.

Certaines plateformes limitent également leur usage à un cadre personnel, ce qui signifie qu’un fichier récupéré gratuitement ne peut pas nécessairement être revendu ou redistribué sans autorisation.

Le coffret officiel sortira avec GTA 6

Rockstar prévoit la sortie de la Goodtime State – Vice City Collection le 19 novembre 2026, le même jour que GTA 6.

Le jeu reste toutefois vendu séparément.

Pour les joueurs équipés d’une imprimante 3D, l’apparition aussi rapide de modèles de Macca the Gator offre donc une autre possibilité : récupérer uniquement l’objet qui les intéresse sans acheter l’intégralité du coffret à 399,99 dollars.

Et d’ici à la sortie de GTA 6, il est probable que d’autres objets inspirés de Vice City et Leonida passent eux aussi par les imprimantes 3D de la communauté.