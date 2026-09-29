Minecraft Dungeons II sort aujourd’hui : le nouveau monde ouvert change complètement la formule du premier jeu

Minecraft Dungeons II sort aujourd’hui, 29 septembre 2026, sur Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le jeu est également disponible dès son lancement dans le Game Pass.

Mojang ne s’est pas contenté d’ajouter de nouvelles armes et quelques niveaux. Cette suite modifie profondément la structure du premier épisode avec un monde beaucoup plus connecté, davantage d’équipements et surtout l’arrivée d’une toute nouvelle dimension appelée The Sift.

Cette dernière est particulièrement importante : elle ne restera pas limitée à Minecraft Dungeons II et doit également arriver dans Minecraft Java et Bedrock en 2027.

Le plus gros changement : la disparition des missions isolées

Le premier Minecraft Dungeons reposait essentiellement sur une succession de missions indépendantes accessibles depuis un camp central.

Minecraft Dungeons II adopte une approche différente. Le joueur évolue désormais dans un Overworld interconnecté, avec des zones reliées entre elles et une exploration beaucoup plus présente entre les combats.

Cela rapproche davantage la suite d’un véritable action-RPG traditionnel.

Les joueurs peuvent se déplacer entre différentes régions, découvrir des chemins secondaires et tomber sur des événements ou des lieux qui ne sont pas forcément directement liés à l’objectif principal.

Mojang cherche ainsi à éviter l’impression de simplement sélectionner une mission dans un menu avant de retourner systématiquement au même hub.

L’équipement devient beaucoup plus important

Le système de progression a lui aussi été élargi.

Le premier épisode limitait fortement le nombre d’éléments équipables. Minecraft Dungeons II ajoute davantage d’emplacements d’équipement, ce qui permet de construire des configurations plus spécialisées.

Armes, objets défensifs et équipements peuvent désormais être davantage combinés en fonction du style de jeu recherché.

Le forgeron joue également un rôle plus important dans l’amélioration du matériel. L’objectif est de rendre la progression moins dépendante du simple remplacement permanent d’une arme par une autre possédant un chiffre supérieur.

Cela devrait surtout intéresser les joueurs qui avaient trouvé le premier épisode agréable mais un peu trop simple dans la construction de personnages.

The Sift est bien plus qu’un nouveau décor

La grosse nouveauté de cette suite s’appelle The Sift.

Cette dimension introduit de nouveaux environnements, blocs, créatures et règles propres à cet univers. Mojang l’a pensée comme un espace suffisamment distinct pour ne pas ressembler simplement à une nouvelle région de l’Overworld.

Son importance dépasse d’ailleurs largement Minecraft Dungeons II.

Mojang a confirmé que The Sift deviendra en 2027 la quatrième dimension officielle de Minecraft, aux côtés de l’Overworld, du Nether et de l’End. Ce sera la première nouvelle dimension ajoutée au jeu principal depuis plus de quatorze ans.

Jouer à Minecraft Dungeons II permet donc d’en découvrir une première version plusieurs mois avant son arrivée dans Minecraft classique.

De nouveaux ennemis et une menace inédite

Minecraft Dungeons II introduit également une nouvelle menace centrale.

Mojang conserve volontairement une partie de l’intrigue secrète afin d’éviter de révéler certains éléments avant que les joueurs ne découvrent le jeu eux-mêmes.

Le studio promet toutefois davantage de variété dans les ennemis et des affrontements conçus autour des nouveaux systèmes de combat et d’équipement.

La coopération reste évidemment au cœur de l’expérience. Comme dans le premier épisode, Minecraft Dungeons II peut être joué avec d’autres joueurs, mais les nouvelles possibilités de construction de personnage devraient permettre à chaque membre du groupe d’adopter un rôle davantage spécialisé.

Le premier épisode avait déjà dépassé 25 millions de joueurs

Minecraft Dungeons n’était pas un petit spin-off confidentiel.

Le premier jeu, sorti en 2020, avait dépassé les 25 millions de joueurs avant que Mojang mette fin au développement de nouveaux contenus.

Cette suite reprend donc une formule déjà largement installée, mais tente de corriger l’une des principales limites du premier épisode : son manque de profondeur sur le long terme.

Le monde connecté, les nouveaux emplacements d’équipement et la progression plus développée semblent précisément conçus pour donner davantage de raisons de continuer à jouer après avoir terminé l’histoire principale.

Sur quelles plateformes peut-on jouer aujourd’hui ?

Minecraft Dungeons II est disponible ce 29 septembre sur :

Xbox Series X|S ;

PC Windows ;

Steam ;

PlayStation 5 ;

Nintendo Switch ;

Nintendo Switch 2.

Sur Xbox et PC, il est intégré dès aujourd’hui au Game Pass et prend en charge Xbox Play Anywhere. Un achat numérique sur l’écosystème Xbox permet donc de jouer sur console et PC compatibles avec la même licence.

Une édition Deluxe est également proposée avec plusieurs éléments cosmétiques et l’accès aux deux premiers DLC lorsqu’ils seront disponibles.

Ce qui peut vraiment faire la différence avec le premier

Minecraft Dungeons II ne cherche pas à devenir un Diablo particulièrement complexe.

Mojang conserve une formule volontairement accessible, compréhensible rapidement par les joueurs moins habitués aux action-RPG.

La différence vient surtout de la profondeur ajoutée autour de cette base : plus d’exploration, davantage d’équipement, un monde moins fragmenté et une vraie nouvelle dimension à découvrir.

Pour ceux qui avaient apprécié le premier épisode mais l’avaient trouvé un peu limité après quelques dizaines d’heures, c’est probablement là que se trouve le principal intérêt de cette suite.

Et le lancement de The Sift lui donne un avantage assez inhabituel : Minecraft Dungeons II devient aussi le premier moyen de découvrir une partie de ce qui attend le Minecraft classique en 2027.