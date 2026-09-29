iOS 27.0.1 est disponible : Apple corrige trois bugs gênants sur les iPhone 18 Pro

Apple n’aura pas attendu longtemps avant de publier la première mise à jour corrective d’iOS 27. iOS 27.0.1 est désormais disponible sur les iPhone compatibles, avec plusieurs corrections dont trois concernent directement des problèmes suffisamment gênants pour perturber l’utilisation quotidienne.

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max sont particulièrement concernés. Apple s’attaque notamment au redémarrage pouvant survenir après un échec de Face ID, mais aussi à un défaut visible sur certaines photos et à un blocage complet de l’écran tactile dans une situation bien précise.

En bref : si votre iPhone 18 Pro s’est déjà figé ou a redémarré après un problème avec Face ID, iOS 27.0.1 est clairement une mise à jour à installer.

Apple corrige enfin le redémarrage provoqué par Face ID

C’était l’un des bugs les plus gênants observés depuis la commercialisation des nouveaux modèles Pro. Dans certaines situations, l’iPhone 18 Pro ou l’iPhone 18 Pro Max pouvait redémarrer après un échec d’authentification avec Face ID.

Le phénomène apparaissait notamment lorsqu’un utilisateur essayait d’accéder à une application ou à un contenu protégé, puis demandait une nouvelle tentative de reconnaissance faciale. L’iPhone pouvait alors cesser de répondre avant de redémarrer complètement.

Ce problème n’était d’ailleurs pas passé inaperçu : le bug Face ID capable de bloquer puis redémarrer certains iPhone 18 Pro avait déjà pu être observé quelques jours après leur lancement.

Cette fois, il n’est plus question de supposition. Apple indique directement dans les notes d’iOS 27.0.1 que la mise à jour corrige les redémarrages inattendus pouvant survenir sur les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max lorsque Face ID ne parvient pas à authentifier l’utilisateur.

9to5Mac rapporte également que ce correctif est désormais officiellement déployé, après qu’Apple avait reconnu le problème et annoncé une correction logicielle.

Cela tend donc à confirmer que le dysfonctionnement provenait bien d’iOS plutôt que d’une défaillance matérielle nécessitant le remplacement de l’iPhone.

Un étrange défaut sur les photos prises en zoom 2x disparaît aussi

Face ID n’est pas la seule correction spécifique aux nouveaux modèles Pro.

Apple reconnaît également qu’un petit nombre d’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max pouvaient afficher un artefact de couleur sur certaines photos prises avec le zoom 2x. Le problème se manifestait sous certaines conditions lumineuses et avec une ouverture de f/1,48.

Le caractère très précis des conditions explique probablement pourquoi ce défaut n’était pas forcément visible chez tous les propriétaires. Il pouvait malgré tout dégrader une photo lorsqu’il apparaissait, ce qui est particulièrement gênant sur des appareils dont les performances photographiques constituent l’un des principaux arguments.

iOS 27.0.1 doit supprimer ce comportement.

L’écran tactile pouvait devenir totalement inutilisable

La troisième correction concerne potentiellement beaucoup plus d’iPhone, puisqu’Apple ne la limite pas dans ses notes aux seuls modèles 18 Pro.

Une manipulation impliquant simultanément le Centre de notifications et le Centre de contrôle pouvait conduire l’écran tactile à ne plus répondre. Dans ce cas, l’interface restait affichée mais les commandes tactiles devenaient inutilisables.

Ce genre de bug peut paraître relativement anecdotique lorsqu’il est décrit sur le papier, mais il devient rapidement problématique lorsqu’il oblige à attendre que le système réagisse à nouveau ou à redémarrer l’appareil.

Apple profite donc de cette première version corrective pour éliminer plusieurs anomalies visibles apparues peu après l’arrivée d’iOS 27.

iOS 27.0.1 mérite particulièrement d’être installé sur les iPhone 18 Pro

Les propriétaires des nouveaux modèles Pro ont davantage de raisons que les autres d’effectuer rapidement la mise à jour. Deux des trois problèmes explicitement détaillés par Apple les concernent directement.

Pour installer iOS 27.0.1, il suffit d’ouvrir Réglages > Général > Mise à jour logicielle puis de lancer l’installation lorsqu’elle est proposée.

Cette arrivée était attendue depuis plusieurs jours. Apple avait déjà annoncé préparer un correctif pour le bug Face ID de l’iPhone 18 Pro, mais iOS 27.0.1 va finalement un peu plus loin en réglant plusieurs anomalies en même temps.

La mise à jour reste relativement ciblée : Apple ne présente pas de nouvelle fonction majeure. Son intérêt est ailleurs. Elle vise surtout à rendre iOS 27 plus stable quelques semaines seulement après son lancement et à éliminer plusieurs problèmes qui affectaient directement l’expérience des premiers propriétaires d’iPhone 18 Pro.