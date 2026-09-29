Vous restez sur iOS 26 ? Apple publie iOS 26.7.1 avec de nouveaux correctifs de sécurité

Tous les utilisateurs d’iPhone ne sont pas encore passés à iOS 27. Apple continue donc de maintenir iOS 26 et vient de publier iOS 26.7.1, une mise à jour principalement consacrée à la sécurité.

Apple ne détaille pas encore publiquement toutes les vulnérabilités corrigées, mais précise que cette version contient des correctifs de sécurité importants pour l’iPhone.

Selon 9to5Mac, iOS 26.7.1 est proposé aux appareils qui n’ont pas encore effectué la transition vers iOS 27.

Pas besoin de passer immédiatement à iOS 27 pour rester protégé

Cette mise à jour est surtout intéressante pour les utilisateurs qui préfèrent attendre avant d’installer une nouvelle version majeure d’iOS.

iOS 27 est disponible depuis deux semaines et apporte notamment les nouvelles fonctions liées à Siri et à Apple Intelligence. Certains utilisateurs préfèrent toutefois rester quelques semaines supplémentaires sur iOS 26 afin d’éviter les éventuels bugs de jeunesse d’une nouvelle version majeure.

Apple leur laisse donc une solution intermédiaire : rester sur iOS 26 tout en continuant à recevoir les correctifs essentiels.

Une mise à jour à installer même sans nouvelle fonction

iOS 26.7.1 n’apporte pas de fonction visible majeure. L’intérêt est surtout de corriger des failles pouvant affecter la sécurité du système.

Pour vérifier sa disponibilité, il suffit d’aller dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Les utilisateurs déjà passés à iOS 27 ne sont pas concernés par cette version : Apple vient parallèlement de publier iOS 27.0.1 avec plusieurs corrections de bugs.