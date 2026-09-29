Honor Magic 9 Pro Max : deux capteurs de 200 MP, batterie de 8 800 mAh et partenariat avec ARRI

Honor vient d’officialiser son Magic 9 Pro Max en Chine avec une fiche technique particulièrement chargée : écran OLED de 6,8 pouces, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, batterie de 8 800 mAh et surtout un dispositif photo développé avec ARRI.

Le constructeur mise clairement sur l’image pour distinguer ce modèle de ses concurrents.

Deux capteurs de 200 MP à l’arrière

Le Magic 9 Pro Max embarque un capteur principal de 200 MP ainsi qu’un téléobjectif périscopique de 200 MP. Honor complète l’ensemble avec un ultra grand-angle.

Le partenariat avec ARRI ne se limite pas à un logo apposé sur le module photo. Les deux entreprises ont travaillé sur le rendu des couleurs et plusieurs profils vidéo destinés à donner un aspect plus cinématographique aux images.

Selon Android Central, Honor avait déjà commencé à montrer cette collaboration lors du Festival de Venise avant la présentation officielle du smartphone.

Une batterie de 8 800 mAh sans smartphone gigantesque

La capacité atteint 8 800 mAh, une valeur encore rare sur un smartphone haut de gamme classique.

Honor profite ici des nouvelles générations de batteries à forte densité énergétique pour augmenter fortement l’autonomie sans transformer le Magic 9 Pro Max en téléphone extrêmement épais.

La recharge rapide est évidemment présente, tandis que l’écran OLED de 6,8 pouces conserve un taux de rafraîchissement élevé.

Le Magic 9 Pro Max est pour l’instant annoncé en Chine. Honor n’a pas encore détaillé sa disponibilité européenne ni son prix en France.

Avec cette génération, la bataille des smartphones premium ne se joue donc plus uniquement sur la puissance. Honor veut clairement opposer autonomie et photographie aux Galaxy Ultra, Xiaomi Pro et autres modèles très haut de gamme.