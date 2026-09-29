À 78 ans, elle joue toujours à Fortnite et décroche un record du monde sur Twitch

Elle a découvert Fortnite en regardant son petit-fils jouer en 2017. Neuf ans plus tard, Cath Bowie continue de streamer régulièrement le Battle Royale d’Epic Games à 78 ans, au point d’entrer officiellement dans le Guinness World Records.

La joueuse écossaise, connue sur Twitch sous le pseudo grumpygran48, a été reconnue comme la streameuse Fortnite féminine la plus âgée sur la plateforme. Un record assez inhabituel dans un univers encore souvent associé aux adolescents et aux jeunes adultes.

Cath Bowie compte aujourd’hui plus de 24 000 abonnés sur Twitch. Elle diffuse encore des sessions de plusieurs heures et continue de jouer avec suffisamment de régularité pour avoir construit une vraie communauté autour de son personnage.

Tout a commencé avec son petit-fils

Son histoire avec Fortnite débute peu après le lancement du mode Battle Royale en 2017.

Cath Bowie regarde alors son petit-fils jouer et décide simplement d’essayer elle aussi. Ce qui devait être une découverte ponctuelle devient progressivement une habitude, puis une activité régulière.

Elle commence ensuite à diffuser ses parties sur Twitch sous le nom de grumpygran48. Son âge attire évidemment la curiosité, mais ce n’est pas le seul élément qui explique sa popularité. Au fil des années, elle développe surtout une communauté fidèle autour de ses parties et de sa personnalité.

Guinness World Records lui a consacré un portrait après son 78e anniversaire, célébré le 1er septembre 2026, en mettant en avant la longévité assez exceptionnelle de son parcours sur Fortnite.

À 78 ans, elle continue de jouer plusieurs heures

Cath Bowie n’a pas arrêté Fortnite après quelques mois, ni même après quelques années.

Elle continue encore aujourd’hui à lancer régulièrement le jeu d’Epic Games et à streamer ses parties sur Twitch. Certaines de ses sessions peuvent durer plusieurs heures, exactement comme celles de nombreux créateurs beaucoup plus jeunes.

Son record repose donc moins sur une apparition ponctuelle que sur une vraie continuité.

La joueuse explique d’ailleurs que son âge n’a jamais représenté une raison suffisante pour arrêter. Elle continue tant qu’elle prend du plaisir à jouer et à échanger avec les personnes qui suivent ses streams.

C’est probablement ce qui rend son histoire plus intéressante que le simple chiffre inscrit dans le Guinness.

Fortnite n’a plus vraiment de limite d’âge

Le cas de grumpygran48 rappelle aussi à quel point le public de Fortnite a évolué.

Lorsque le Battle Royale explose en popularité à partir de 2017, le jeu est surtout associé à un public très jeune. Presque dix ans plus tard, cette image est devenue beaucoup moins représentative de sa communauté réelle.

Une partie des joueurs présents dès les premières saisons a aujourd’hui grandi avec Fortnite. D’autres l’ont découvert beaucoup plus tard, parfois grâce à leurs enfants ou petits-enfants.

Epic Games a également largement élargi son jeu avec des modes comme LEGO Fortnite, Fortnite Festival, Rocket Racing et les innombrables expériences créées par les joueurs. Fortnite ressemble désormais davantage à une plateforme qu’au simple Battle Royale de ses débuts.

Dans ce contexte, voir une joueuse de 78 ans continuer à streamer régulièrement paraît finalement moins improbable qu’il y a quelques années.

Un record surtout symbolique

Le titre attribué à Cath Bowie reste très spécifique : il concerne la streameuse Fortnite féminine la plus âgée sur Twitch.

Mais il illustre quelque chose de plus large sur le jeu vidéo. L’âge moyen des joueurs augmente progressivement et les générations qui ont grandi avec les consoles, les PC et Internet continuent souvent à jouer en vieillissant.

Cath Bowie a suivi un autre chemin : elle a découvert Fortnite tardivement, grâce à son petit-fils, avant d’en faire une activité durable.

Neuf ans après sa première partie, grumpygran48 est toujours en ligne.

Et à 78 ans, elle vient désormais d’ajouter un record du monde à son profil Twitch.