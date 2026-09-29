PS Plus Extra : 3 jeux rejoignent le catalogue aujourd’hui dans certains pays

Le catalogue PlayStation Plus Extra continue son déploiement ce 29 septembre 2026 avec l’arrivée de trois jeux supplémentaires dans plusieurs régions : Ninja Gaiden: Ragebound, Dungeons of Hinterberg et Sniper Elite: Resistance.

Attention toutefois : les abonnés français les ont déjà depuis le 15 septembre. L’ajout d’aujourd’hui concerne surtout les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, où Sony avait choisi un calendrier décalé.

Trois jeux très différents pour terminer septembre

Ninja Gaiden: Ragebound est probablement le titre le plus immédiatement reconnaissable du trio. Développé par The Game Kitchen, il reprend l’univers de Ninja Gaiden avec une approche 2D plus rétro et très orientée action.

Le joueur incarne Kenji Mozu, un jeune ninja du clan Hayabusa, dans une aventure qui mélange plateformes, combats rapides et boss particulièrement exigeants.

Dungeons of Hinterberg adopte un registre complètement différent. Le jeu suit Luisa, partie se ressourcer dans les Alpes autrichiennes avant de se retrouver à explorer des donjons remplis d’énigmes et de créatures.

Son intérêt vient justement de ce mélange entre exploration, relations avec les habitants, puzzles et progression façon RPG.

Enfin, Sniper Elite: Resistance ramène les joueurs dans la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. L’histoire suit Harry Hawker, agent du Special Operations Executive britannique, dans une campagne parallèle aux événements de Sniper Elite 5.

Le gameplay conserve les éléments emblématiques de la série : infiltration, tirs à longue distance, objectifs secondaires et liberté dans la manière d’aborder chaque mission.

Pourquoi les joueurs français les avaient déjà

Sony a choisi en septembre un calendrier différent selon les régions.

Le PlayStation Blog précisait que Ninja Gaiden: Ragebound, Dungeons of Hinterberg et Sniper Elite: Resistance seraient ajoutés le 29 septembre aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon.

En France, ils ont été intégrés plus tôt, dès le 15 septembre, avec le reste de la sélection du mois.

Autrement dit, un lecteur français n’a rien à attendre aujourd’hui pour ces trois jeux : ils sont déjà accessibles depuis deux semaines.

Une fin de mois surtout intéressante hors de France

La sélection de septembre comprend également RuneScape: Dragonwilds, WWE 2K26, Ball x Pit, Date Everything! et Slitterhead, auxquels s’ajoutent plusieurs classiques pour les abonnés Premium.

Le 29 septembre marque donc surtout la fin du déploiement international du catalogue de septembre.

Pour les abonnés français, l’intérêt est ailleurs : vérifier qu’ils n’ont pas laissé passer ces trois titres, désormais disponibles depuis plusieurs jours dans leur abonnement.