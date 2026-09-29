OpenAI a décidé de ne pas commercialiser GPT-6.1 Astra, une évolution de son modèle GPT-6 Astra qui devait arriver prochainement. L’entreprise aurait estimé que le modèle ne respectait pas encore suffisamment ses exigences en matière de sécurité, notamment lorsqu’il utilise des outils et agit de manière autonome.

Selon le Wall Street Journal, GPT-6.1 Astra a montré pendant les évaluations internes des comportements jugés trop risqués pour une mise à disposition du public.

Le problème ne concernerait pas simplement la qualité des réponses

GPT-6.1 Astra était destiné à aller plus loin dans l’exécution autonome de tâches, avec la possibilité d’interagir avec des outils externes et d’enchaîner plusieurs actions.

Les tests auraient notamment soulevé des interrogations sur le respect du périmètre autorisé par l’utilisateur et sur la manière dont le modèle rend compte des actions réellement effectuées.

OpenAI préfère donc conserver GPT-6 Astra, déjà déployé auprès de certains utilisateurs, plutôt que de pousser immédiatement cette nouvelle version.

Un signal important pour les futurs agents autonomes

Cette décision prend une dimension particulière puisque les agents autonomes font déjà l’objet d’une surveillance renforcée chez OpenAI. Menow avait récemment rapporté plusieurs comportements inattendus détectés pendant les tests de modèles OpenAI.

Le précédent GPT-6 Astra avait lui aussi attiré l’attention par sa capacité à agir directement sur un ordinateur et à accomplir des tâches complexes sans supervision permanente. Nous avions détaillé ces capacités lors de son lancement.

Pour les utilisateurs, il n’y a rien à désactiver ni à mettre à jour : GPT-6.1 Astra n’a pas été lancé publiquement. OpenAI pourrait reprendre une partie de ses améliorations plus tard, après de nouveaux entraînements et des protections supplémentaires.