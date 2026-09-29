Galaxy S27 Ultra : les nouvelles images du module photo soulèvent une question inattendue

Le design du Galaxy S27 Ultra commence à devenir plus clair au fil des fuites, mais une nouvelle image vient surtout ajouter une interrogation.

Samsung préparerait un large module photo horizontal à l’arrière, abandonnant ainsi la disposition verticale utilisée sur plusieurs générations récentes.

Un élément pose toutefois problème : le capteur d’autofocus laser n’apparaît pas clairement sur certains rendus.

Samsung aurait-il supprimé l’autofocus laser ?

Ce n’est pas forcément le cas.

Les coques et rendus qui circulent avant la sortie d’un smartphone ne montrent pas toujours chaque ouverture définitive. Une absence sur une image ne signifie donc pas automatiquement que Samsung a retiré le composant.

PhoneArena souligne justement que la disparition apparente du Laser AF pourrait simplement venir de la nature encore incomplète des rendus diffusés.

Il faudra donc éviter d’interpréter cette fuite comme une confirmation technique.

Le changement de design paraît en revanche de plus en plus crédible

Plusieurs informations convergent vers une modification importante du dos du Galaxy S27 Ultra.

Samsung abandonnerait les objectifs placés individuellement dans la coque pour revenir vers un bloc photographique plus marqué, potentiellement horizontal.

Ce serait une rupture visuelle notable pour la gamme Ultra.

La configuration exacte des capteurs reste encore incertaine, tout comme leur disposition définitive. Mais à mesure que les fabricants d’accessoires préparent leurs premières coques, le nouveau dessin du smartphone commence progressivement à se préciser.

La présentation du Galaxy S27 Ultra reste encore suffisamment éloignée pour que ces informations soient prises avec prudence. Pour l’instant, le nouveau module photo semble beaucoup plus crédible que la supposée disparition de l’autofocus laser.