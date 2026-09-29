One UI 9 commence enfin à arriver en Europe sur les Galaxy S26 : comment vérifier si votre modèle est servi

Le déploiement européen de One UI 9 vient enfin de commencer sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Après un lancement d’abord limité à la Corée du Sud puis à quelques marchés nord-américains, Samsung élargit désormais réellement sa mise à jour basée sur Android 17.

Pour les utilisateurs européens, ce changement compte surtout pour une raison : jusqu’ici, le calendrier officiel annonçait bien un déploiement en septembre, mais sans garantir que chaque pays serait servi au même moment.

La situation commence maintenant à se débloquer. Des Galaxy S26 européens reçoivent la version stable, tandis que d’autres appareils peuvent encore attendre quelques jours selon leur pays, leur opérateur ou leur participation précédente au programme bêta.

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont les premiers concernés

Samsung avait officiellement lancé One UI 9 le 16 septembre sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. La marque précisait alors que le déploiement serait progressif, avec une disponibilité susceptible de varier selon les marchés.

Cette prudence était importante : une annonce de lancement ne signifie pas qu’une mise à jour devient immédiatement disponible sur tous les appareils.

C’est justement ce qui change aujourd’hui. Le déploiement stable commence à toucher l’Europe, avec des premiers retours sur les trois modèles de la gamme. SamMobile indique que les appareils européens participant à la bêta font partie des premiers servis, tandis que l’élargissement aux autres utilisateurs doit suivre progressivement.

Samsung confirme de son côté que One UI 9 débute bien avec la série Galaxy S26, avant une extension vers davantage d’appareils.

Pourquoi deux Galaxy S26 identiques peuvent recevoir la mise à jour à des dates différentes

C’est souvent le point qui prête le plus à confusion lors des grosses mises à jour Samsung.

Deux Galaxy S26 identiques peuvent ne pas afficher One UI 9 le même jour, même s’ils se trouvent tous les deux en Europe.

Plusieurs éléments peuvent intervenir :

le pays dans lequel le téléphone a été commercialisé ;

le code CSC associé à l’appareil ;

la présence éventuelle d’une personnalisation opérateur ;

la participation ou non au programme bêta ;

la vitesse à laquelle Samsung ouvre le déploiement par lots.

Samsung procède ainsi pour limiter l’impact d’un éventuel problème détecté après les premières installations. Si un bug sérieux apparaît sur un lot, la diffusion peut être ralentie ou interrompue avant de toucher plusieurs millions d’appareils.

C’est aussi pour cette raison que l’absence de One UI 9 aujourd’hui ne signifie pas que votre Galaxy S26 est exclu.

Comment vérifier si One UI 9 est disponible sur votre Galaxy

La vérification prend quelques secondes.

Ouvrez :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Le téléphone interrogera alors les serveurs Samsung pour rechercher la dernière version disponible pour votre variante.

Si One UI 9 n’apparaît pas encore, multiplier les vérifications toutes les quelques minutes ne changera généralement rien. La disponibilité dépend du lot auquel votre appareil est rattaché côté serveur.

Il peut aussi être utile de vérifier que votre Galaxy dispose de suffisamment d’espace libre et d’une batterie correctement chargée avant l’installation.

Ce que One UI 9 apporte vraiment au quotidien

Le changement ne se limite pas au passage à Android 17.

One UI 9 renforce surtout plusieurs fonctions liées à Galaxy AI, à la personnalisation et à l’utilisation du téléphone dans les tâches courantes.

Parmi les nouveautés les plus visibles, My FanCam permet de sélectionner une personne dans une vidéo afin que le système la garde automatiquement au centre de l’image. Samsung améliore également Now Brief et Now Nudge, qui cherchent à afficher davantage d’informations adaptées au contexte de l’utilisateur.

La mise à jour ajoute aussi de nouveaux réglages liés à la confidentialité, à la gestion de l’appareil et à certaines fonctions de Samsung Notes et DeX.

L’intérêt de cette version est donc moins dans une refonte complète de l’interface que dans l’accumulation de petites fonctions qui modifient réellement l’usage du Galaxy au quotidien.

Le déploiement européen reste encore progressif

Le point essentiel est là : One UI 9 est maintenant réellement en circulation en Europe sur les Galaxy S26, mais cela ne signifie pas encore que tous les appareils européens peuvent l’installer immédiatement.

Les utilisateurs de la bêta semblent être servis parmi les premiers, puis Samsung doit élargir progressivement la diffusion aux autres Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra.

Pour quelqu’un qui attend la mise à jour depuis plusieurs jours, il n’y a donc pas de manipulation particulière à effectuer. Si le téléphone est compatible et destiné au marché européen, la disponibilité devrait surtout dépendre du calendrier appliqué à sa variante.