Google Assistant disparaît des smartphones Android : Gemini prend désormais sa place

Google Assistant vit ses derniers jours sur les smartphones Android. Depuis le début du mois de septembre, Google retire progressivement son ancien assistant pour faire de Gemini l’assistant vocal par défaut sur les téléphones et tablettes compatibles.

Le changement commence désormais à devenir très visible. Sur de nombreux appareils, l’option qui permettait encore de revenir à Google Assistant a tout simplement disparu.

Autrement dit, Gemini n’est plus seulement une application d’IA installée à côté de l’ancien Assistant. Il prend sa place directement au cœur d’Android.

Le bouton pour revenir à Google Assistant commence à disparaître

Pendant plusieurs mois, Google avait laissé une porte de sortie.

Un utilisateur ayant essayé Gemini pouvait encore ouvrir l’application, accéder à son profil puis sélectionner « Passer à Google Assistant » s’il préférait retrouver l’ancienne expérience.

Cette possibilité est maintenant retirée sur de plus en plus de comptes.

Les vérifications réalisées aux États-Unis et en Europe montrent notamment que ce réglage n’apparaît plus avec les versions récentes de l’application Google. 9to5Google constate également cette disparition sur les appareils testés.

Le calendrier correspond à celui fixé par Google : l’entreprise avait prévu de commencer à supprimer l’accès à Google Assistant début septembre, avec un déploiement étalé sur plusieurs semaines.

Tout le monde ne bascule donc pas nécessairement le même jour.

Ce qui change réellement quand votre téléphone passe à Gemini

Le changement se remarque d’abord dans les gestes du quotidien.

Sur un smartphone déjà migré, un appui prolongé sur le bouton d’alimentation, un geste depuis le coin de l’écran ou la commande « Hey Google » font désormais appel à Gemini.

L’IA reprend ainsi le rôle autrefois réservé à Google Assistant : lancer certaines fonctions du téléphone, répondre à une question, gérer des tâches ou interagir avec des applications compatibles.

Mais Google cherche surtout à aller beaucoup plus loin.

Gemini peut désormais comprendre des demandes plus complexes, conserver davantage de contexte et accéder progressivement à de nouvelles fonctions Android. Le Feature Drop de septembre permet par exemple à Gemini de mémoriser l’endroit où vous avez rangé certains objets afin de vous aider à les retrouver plus tard.

Sur les appareils les plus récents, Google développe aussi des fonctions capables d’agir directement à la place de l’utilisateur. Sur le Pixel 11, Gemini peut déjà passer certains appels pour effectuer une démarche.

Le remplacement de Google Assistant dépasse donc largement un simple changement de nom.

Wear OS, écouteurs et Android Auto suivent le téléphone

La migration concerne également plusieurs appareils liés au smartphone.

Lorsqu’un téléphone perd l’accès à Google Assistant, Gemini devient aussi l’assistant utilisé sur les montres Wear OS compatibles, certains écouteurs et Android Auto projeté depuis le téléphone.

Une exception subsiste toutefois pour les véhicules disposant directement de Google built-in : Google Assistant peut encore y fonctionner pour le moment.

Les enceintes et écrans Google Nest et Google Home suivent également un calendrier différent. L’annonce actuelle concerne principalement les appareils mobiles et leurs accessoires.

Comment savoir si votre smartphone a déjà basculé

Le test le plus simple consiste à appeler l’assistant comme vous le faisiez auparavant.

Si Gemini apparaît, ouvrez ensuite son menu de profil. Lorsque l’option « Passer à Google Assistant » n’est plus présente, le retour à l’ancien assistant n’est normalement plus proposé sur ce compte.

Si elle apparaît encore, votre appareil fait probablement partie des utilisateurs dont la migration n’est pas encore terminée.

Cette différence peut expliquer pourquoi deux smartphones Android pourtant similaires n’affichent pas exactement les mêmes réglages au même moment.

Le mouvement est néanmoins désormais clair : Google Assistant quitte progressivement Android mobile et Gemini devient l’assistant autour duquel Google construit la suite de son écosystème.