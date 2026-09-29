Claude Sonnet 5.5 arrive : Anthropic accélère son IA tout en réduisant sa consommation

Anthropic vient de lancer Claude Sonnet 5.5, une nouvelle version de son modèle intermédiaire destinée à être plus rapide et plus efficace sans faire grimper son coût d’utilisation.

Le changement est surtout intéressant pour les usages quotidiens de Claude : rédaction, analyse de documents, programmation et tâches exécutées avec des outils externes.

Une réponse plus rapide, mais surtout moins coûteuse à produire

Claude Sonnet 5.5 améliore les performances de Sonnet 5 tout en réduisant la quantité de calcul nécessaire pour accomplir certaines tâches.

Anthropic annonce notamment un modèle capable de répondre environ 30 % plus vite sur plusieurs charges de travail, avec une utilisation plus efficace des tokens. Le prix reste fixé à 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie, soit le même niveau que Sonnet 5.

C’est un point important, car les modèles les plus récents ont tendance à devenir plus puissants mais aussi plus coûteux à exploiter. Sonnet 5.5 cherche précisément à progresser sans imposer cette hausse.

Les premiers résultats publiés à l’occasion de son lancement montrent aussi des gains en programmation et dans les tâches longues faisant appel à plusieurs étapes, comme l’explique TechCrunch.

Claude veut devenir plus efficace dans les tâches longues

L’autre axe important concerne les agents IA.

Sonnet 5 avait déjà été conçu pour planifier une tâche, utiliser un navigateur ou un terminal et continuer à travailler sans intervention constante. Avec Sonnet 5.5, Anthropic cherche surtout à rendre ce comportement plus rapide et moins gourmand en ressources.

Pour l’utilisateur, cela peut se traduire par des réponses qui arrivent plus vite et par une meilleure capacité à aller jusqu’au bout d’une demande complexe sans multiplier inutilement les étapes.

C’est particulièrement visible sur le code, où le modèle est davantage capable de vérifier son propre travail, corriger une erreur puis poursuivre la tâche.

Pas besoin d’un nouvel abonnement pour en profiter

Claude Sonnet 5.5 remplace progressivement Sonnet 5 dans les services où ce dernier était déjà proposé.

Les utilisateurs de Claude n’ont donc pas besoin de souscrire une nouvelle formule spécifique. Le modèle est intégré aux offres existantes compatibles, tandis que les développeurs peuvent l’utiliser via l’API d’Anthropic.

Cette évolution confirme aussi la stratégie actuelle de l’entreprise : améliorer l’efficacité plutôt que seulement augmenter la taille ou la puissance brute de ses modèles.

Pour les utilisateurs qui sollicitent Claude sur de longues analyses, du développement ou des tâches répétitives, c’est probablement là que la différence sera la plus visible.