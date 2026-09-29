watchOS 27.0.1 arrive sur davantage d’Apple Watch : voici les modèles qui peuvent maintenant l’installer

Apple élargit le déploiement de watchOS 27.0.1. La mise à jour, d’abord proposée sur les Apple Watch Series 12 et Ultra 4, est désormais disponible sur davantage de modèles compatibles.

Il ne s’agit pas d’une version riche en nouveautés. Apple cherche surtout à corriger plusieurs bugs et à stabiliser watchOS 27 après son déploiement.

Les Apple Watch désormais concernées

watchOS 27.0.1 peut maintenant être installé sur :

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 4

Apple Watch SE 3

La disponibilité a été élargie le 28 septembre aux autres modèles compatibles avec watchOS 27, comme l’a confirmé 9to5Mac.

Une mise à jour surtout corrective

Les premières versions de watchOS 27.0.1 visaient notamment à corriger des redémarrages intempestifs observés sur les nouvelles Apple Watch.

Pour les autres modèles, Apple reste beaucoup plus discret. Les notes de version parlent essentiellement de corrections de bugs, sans annoncer de nouvelle fonction majeure.

Cette mise à jour intervient alors que watchOS 27 a introduit plusieurs changements autour de Siri, de Localiser et de la Pile intelligente, avec plusieurs fonctions utiles parfois faciles à manquer.

Faut-il installer watchOS 27.0.1 ?

Si votre Apple Watch fonctionne normalement, il n’y a pas d’urgence particulière.

L’installation reste néanmoins pertinente si vous avez remarqué des redémarrages, des ralentissements ou un comportement inhabituel depuis le passage à watchOS 27. Une version corrective comme celle-ci vise justement à réduire ce type de problèmes sans modifier profondément l’interface ou les fonctions disponibles.

Pour lancer l’installation, ouvrez Watch > Général > Mise à jour logicielle depuis l’iPhone associé.

L’Apple Watch doit généralement disposer de plus de 50 % de batterie et être placée sur son chargeur pendant la mise à jour.