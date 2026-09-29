iOS 27 cache un raccourci de copier-coller que beaucoup d’utilisateurs n’ont probablement pas encore remarqué

iOS 27 apporte une petite nouveauté qui ne paie pas de mine, mais qui peut vite devenir un réflexe. Apple a ajouté un raccourci de collage directement au-dessus du clavier pour éviter plusieurs manipulations lorsqu’on vient de copier un texte, un lien ou une image.

Le principe est simple : si vous copiez quelque chose dans une application puis ouvrez un champ de saisie ailleurs, l’iPhone peut désormais vous proposer immédiatement de le coller.

Le contenu copié apparaît directement au-dessus du clavier

Jusqu’ici, il fallait généralement effectuer un appui prolongé dans le champ de texte puis sélectionner « Coller ».

Avec iOS 27, le système anticipe cette action.

Après avoir copié un lien dans Safari, par exemple, une suggestion peut apparaître au-dessus du clavier lorsque vous ouvrez Notes ou Messages. Le même mécanisme fonctionne avec du texte, mais aussi avec certaines images.

Apple affiche même un aperçu du contenu présent dans le presse-papiers. Pour du texte, quelques mots peuvent être visibles. Pour une image, une petite miniature peut apparaître.

Ce n’est pas limité aux applications Apple

C’est ce qui rend cette nouveauté plus intéressante qu’elle n’en a l’air.

Le raccourci est intégré au clavier d’iOS, et non à une application précise. Il peut donc fonctionner lorsque vous copiez un contenu depuis Safari, Reddit ou une autre application, puis que vous passez dans Messages, Notes ou un champ de saisie compatible.

Par exemple :

copier une adresse web puis l’envoyer dans Messages ;

récupérer une phrase dans Safari et la coller dans Notes ;

copier une photo puis la transmettre dans une conversation ;

déplacer rapidement du contenu entre deux applications.

Cela ne change évidemment pas le fonctionnement du presse-papiers lui-même. iOS 27 réduit simplement le nombre d’étapes nécessaires pour récupérer ce qui vient d’être copié.

Pourquoi le raccourci n’apparaît pas toujours

L’iPhone ne conserve pas cette suggestion indéfiniment.

Le système essaie surtout de détecter une intention immédiate : vous copiez quelque chose, puis vous ouvrez rapidement un autre endroit où ce contenu peut être collé.

Si plusieurs actions sont effectuées entre-temps, si l’application ne prend pas en charge le type de contenu copié ou si le champ sélectionné n’accepte pas ce format, la suggestion peut ne pas apparaître.

Le collage classique reste alors disponible avec un appui prolongé.

Cette logique rappelle les codes de vérification automatiquement proposés au-dessus du clavier, sauf qu’iOS 27 étend maintenant le principe au contenu que l’utilisateur vient lui-même de copier.

Une petite nouveauté plus utile que certaines fonctions beaucoup plus visibles

iOS 27 a surtout été présenté autour de Siri AI et des nouveautés Apple Intelligence, mais plusieurs changements plus discrets touchent directement les gestes quotidiens.

Le nouveau bouton de collage en fait partie : il ne justifie évidemment pas à lui seul une mise à jour, mais il supprime une manipulation répétée parfois plusieurs dizaines de fois dans une journée.

Et c’est précisément le genre de fonction que l’on peut utiliser pendant plusieurs semaines sans forcément réaliser qu’elle vient d’être ajoutée avec iOS 27.