Galaxy S25 : One UI 9 stable commence enfin son déploiement, voici ce que cela change

La génération Galaxy S25 entre à son tour dans la phase stable de One UI 9 basé sur Android 17. Après avoir commencé par les Galaxy S26, Samsung étend maintenant son nouveau système aux Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra.

Le mouvement est important parce qu’il marque la sortie de la phase bêta pour les modèles haut de gamme de 2025. Jusqu’ici, beaucoup d’utilisateurs savaient que leur Galaxy S25 était compatible ; désormais, la version stable commence réellement à circuler.

Le déploiement commence par la Corée du Sud

Les premiers Galaxy S25 reçoivent One UI 9 stable en Corée du Sud, avec une priorité donnée aux appareils qui participaient déjà au programme bêta.

Cette stratégie est classique chez Samsung : les testeurs passent généralement en premier vers la version finale, avec un téléchargement plus léger puisqu’une partie du système est déjà installée.

Le déploiement a été confirmé sur les Galaxy S25, tandis que les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 rejoignent eux aussi cette nouvelle vague. Android Authority rapporte que Samsung commence désormais à faire basculer ces appareils vers la version stable.

Cela ne signifie pas encore que tous les Galaxy S25 peuvent l’installer

C’est le point à retenir avant de vérifier son téléphone.

Samsung déploie ses grosses mises à jour par région, modèle et parfois par profil logiciel. Le fait que One UI 9 stable soit disponible sur le Galaxy S25 en Corée ne signifie donc pas que la même version est déjà ouverte en France.

La marque avait annoncé dès le lancement officiel de One UI 9 que la série Galaxy S26 serait servie en premier, avant une extension progressive aux autres appareils compatibles. Le calendrier communiqué par Samsung confirme justement cette logique de déploiement par étapes.

Pour un Galaxy S25 européen, l’absence de mise à jour aujourd’hui reste donc normale.

Pourquoi ce passage en stable compte plus que l’annonce de compatibilité

Un téléphone peut être annoncé comme compatible pendant plusieurs semaines sans recevoir immédiatement la nouvelle version.

Le passage en stable signifie que Samsung estime désormais le logiciel suffisamment mûr pour quitter le cadre du programme bêta et atteindre progressivement les utilisateurs classiques.

C’est aussi une étape importante pour le calendrier global : une fois la série S25 passée en version finale sur son premier marché, le déploiement international peut s’accélérer beaucoup plus rapidement.

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra ne sont d’ailleurs pas les seuls concernés. Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 entrent également dans cette phase, tandis que les S25 FE et S25 Edge commencent eux aussi à apparaître dans le calendrier stable en Corée.

One UI 9 apporte surtout des améliorations utiles plutôt qu’une refonte totale

Samsung ne cherche pas à bouleverser complètement l’interface avec cette version.

One UI 9 met surtout l’accent sur l’intégration de Galaxy AI et sur plusieurs fonctions plus contextuelles.

Now Nudge peut proposer certaines actions en fonction de ce qui se passe à l’écran, tandis que Now Brief devient plus personnalisable. Samsung ajoute également une meilleure gestion de la confidentialité avec Privacy Alerts et renforce plusieurs outils déjà présents dans l’écosystème Galaxy.

La marque améliore aussi la numérisation de documents, l’interprétation des conversations et les résumés du dictaphone.

L’intérêt de la mise à jour est donc moins spectaculaire visuellement qu’une grosse refonte, mais plus diffus : davantage de fonctions sont intégrées directement dans les usages quotidiens du téléphone.

Comment savoir quand votre Galaxy S25 est servi

Depuis votre téléphone, ouvrez :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Si One UI 9 n’apparaît pas encore, il n’y a généralement rien à forcer. Le serveur Samsung décide de l’ouverture de la mise à jour selon la variante de l’appareil et le marché auquel elle appartient.

Le véritable signal pour les utilisateurs français sera donc le début du déploiement européen, plus que l’ouverture coréenne elle-même.

Mais cette première vague reste importante : le Galaxy S25 vient officiellement de franchir l’étape qui sépare une mise à jour annoncée d’une mise à jour réellement distribuée.