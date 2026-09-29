The Witcher 3 Remastered pèse lourd sur PS5 : faut-il vraiment télécharger 45 Go si vous possédez déjà le jeu ?

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered arrive aujourd’hui avec une particularité qui peut surprendre les joueurs qui possèdent déjà le jeu : la mise à niveau représente environ 45 Go sur PS5.

La taille est importante pour une mise à jour gratuite, mais elle s’explique par le fait que CD Projekt Red ne se contente pas d’ajouter quelques correctifs.

La version Remastered remplace en pratique l’actuelle Complete Edition sur les plateformes compatibles.

Oui, même les propriétaires actuels doivent télécharger la grosse mise à jour

Posséder déjà The Witcher 3 ne permet pas d’éviter le téléchargement.

Sur PS5, la mise à jour représente environ 45 Go. Le volume est similaire sur Xbox Series, tandis que la version Nintendo Switch 2 tourne autour de 50 Go.

Il ne s’agit toutefois pas d’un nouveau jeu installé à côté de l’ancien.

La version Remastered vient mettre à niveau l’installation existante, ce qui évite normalement de conserver deux copies complètes de The Witcher 3 sur le SSD.

Les sauvegardes et les trophées restent compatibles, comme l’explique Push Square.

Pourquoi 45 Go pour un jeu que vous avez déjà ?

La réponse se trouve surtout dans les fichiers graphiques.

CD Projekt Red a retravaillé de nombreux éléments :

textures ;

modèles ;

éclairage ;

ombres ;

végétation ;

shaders ;

effets visuels.

Une partie du contenu issu du célèbre HD Reworked Project est également intégrée à la nouvelle version.

Le studio détaille ces améliorations dans la présentation officielle de The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, avec notamment un nouveau modèle de shaders et des ressources graphiques retravaillées.

Autrement dit, les 45 Go ne correspondent pas simplement à quelques fichiers additionnels. Une grande partie des ressources visuelles du jeu doit être remplacée.

Faut-il obligatoirement faire la mise à niveau aujourd’hui ?

Pas nécessairement.

Si vous ne comptez pas rejouer à The Witcher 3 immédiatement, rien ne vous oblige à lancer un téléchargement de 45 Go dès aujourd’hui.

Le jeu original que vous possédez reste associé à votre compte, et la mise à niveau est gratuite pour les propriétaires éligibles.

Le vrai intérêt est surtout pour les joueurs qui souhaitent recommencer une partie ou revenir sur leur sauvegarde avec les améliorations visuelles et techniques.

Sur une connexion lente ou un SSD presque plein, attendre quelques jours peut donc être parfaitement raisonnable.

Vos sauvegardes ne repartent pas de zéro

C’est probablement la bonne nouvelle la plus importante.

La version Remastered ne remet pas le compteur à zéro.

Les sauvegardes existantes et les trophées restent utilisables, puisque CD Projekt Red traite cette édition comme l’évolution de la version actuelle plutôt qu’un produit totalement séparé.

Vous pouvez donc reprendre Geralt là où vous l’aviez laissé.

45 Go, mais pas 45 Go supplémentaires en permanence

C’est aussi un point à ne pas confondre.

Le téléchargement pèse environ 45 Go, mais cela ne signifie pas automatiquement que le jeu occupera 45 Go de plus une fois l’installation terminée.

Une partie des nouveaux fichiers remplace les anciennes ressources.

L’espace temporaire nécessaire pendant l’installation peut néanmoins être important, car la PS5 doit disposer de suffisamment de marge pour télécharger puis appliquer la mise à jour.

Avant de lancer le téléchargement, vérifier l’espace libre reste donc une bonne idée.

Pour quelqu’un qui possède déjà The Witcher 3, la vraie question n’est finalement pas de savoir s’il faut « racheter » le remaster : la mise à niveau est gratuite. La question est surtout de savoir si les nouvelles améliorations justifient, aujourd’hui, 45 Go de téléchargement et un nouveau retour sur la Voie.