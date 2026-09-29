Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 passent à One UI 9 stable : les pliants de 2025 entrent dans la prochaine vague

Samsung ne limite plus One UI 9 à ses smartphones Galaxy S. Les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 commencent eux aussi à recevoir la version stable basée sur Android 17.

Le mouvement suit de près l’arrivée de la mise à jour sur les Galaxy S25, ce qui montre que Samsung commence maintenant à élargir sérieusement son déploiement aux modèles haut de gamme sortis en 2025.

Les pliants quittent eux aussi la phase bêta

Les premières versions stables sont actuellement distribuées en Corée du Sud.

Les propriétaires de Z Fold 7 et Z Flip 7 qui participaient au programme bêta font partie des premiers servis, mais le déploiement ne se limite plus à eux.

Samsung commence également à proposer la version finale à des appareils qui utilisent encore One UI 8.5, ce qui constitue le vrai passage vers un déploiement grand public.

Android Authority confirme que les deux pliants rejoignent désormais officiellement la vague stable aux côtés de la série Galaxy S25.

Pourquoi les pliants sont un cas un peu particulier

Une mise à jour majeure sur un Z Fold ou un Z Flip est souvent plus délicate qu’elle ne l’est sur un smartphone classique.

Samsung doit adapter l’interface à plusieurs formats d’écran, aux transitions entre écran externe et écran interne, au multitâche spécifique aux pliants et aux fonctions liées au mode Flex.

La sortie stable sur ces modèles signifie donc que One UI 9 a suffisamment avancé pour être déployé sur des appareils qui demandent davantage d’optimisation logicielle.

C’est un bon indicateur de maturité pour la mise à jour.

Le déploiement international devrait suivre par vagues

Comme pour la série Galaxy S25, la disponibilité reste pour l’instant limitée à certains marchés.

Un Z Fold 7 français peut donc ne rien afficher aujourd’hui alors qu’un modèle coréen reçoit déjà la mise à jour.

Cela ne signifie pas que la version européenne a été oubliée.

Samsung préfère ouvrir progressivement les serveurs par région et par variante. Si aucun problème majeur n’apparaît pendant la première vague, le déploiement peut ensuite être élargi assez rapidement.

La prochaine étape sera importante pour tout le calendrier One UI 9

L’arrivée simultanée de One UI 9 sur les Galaxy S25, Z Fold 7 et Z Flip 7 montre que Samsung commence à sortir de la phase très limitée du lancement.

La marque ne met plus seulement à jour son dernier Galaxy S26.

Elle attaque désormais plusieurs familles d’appareils haut de gamme de 2025, ce qui précède généralement l’ouverture vers davantage de Galaxy compatibles.

Pour les propriétaires de pliants, le signal est donc plutôt clair : One UI 9 stable n’est plus une promesse sur le calendrier, la distribution a réellement commencé.