iPhone 18 Pro : certains accessoires magnétiques peuvent perturber l’appareil photo

L’iPhone 18 Pro introduit une nouveauté importante au niveau de son appareil photo principal : une ouverture variable mécanique. Mais cette évolution attire aussi l’attention sur un problème potentiel avec certains accessoires utilisant des aimants puissants à proximité du bloc photo.

Des tests réalisés sur le module photo montrent en effet qu’un aimant placé suffisamment près du mécanisme peut faire bouger les lamelles chargées de modifier l’ouverture de l’objectif. Cela ne veut pas dire que les accessoires MagSafe classiques posent problème, mais certaines coques, fixations ou supports magnétiques mal conçus méritent davantage de prudence.

En bref l’iPhone 18 Pro utilise une ouverture variable mécanique ;

des aimants peuvent agir sur certains composants du module photo ;

aucun problème généralisé avec MagSafe n’a été démontré sur un iPhone assemblé ;

Apple recommande déjà d’éviter les aimants puissants placés trop près des caméras.

Le nouvel objectif de l’iPhone 18 Pro réagit aux aimants

L’appareil photo principal de l’iPhone 18 Pro peut modifier physiquement son ouverture entre plusieurs valeurs, notamment f/1,48 et f/4. Pour y parvenir, Apple utilise de minuscules éléments mécaniques et électromagnétiques intégrés au module photo.

Lors de démontages récents, il a été possible de faire bouger directement les lamelles de l’ouverture en approchant un aimant du module. Comme l’explique Tech-ish, les démonstrations actuellement disponibles concernent toutefois des composants démontés ou placés à très courte distance de l’aimant.

C’est une nuance importante.

À ce stade, aucune démonstration convaincante ne montre qu’un simple portefeuille ou chargeur MagSafe utilisé normalement suffit à modifier l’ouverture d’un iPhone 18 Pro complètement assemblé.

Apple avertissait déjà les utilisateurs bien avant l’iPhone 18 Pro

Le phénomène magnétique n’est en réalité pas nouveau.

Dans une page de son assistance, Apple explique que les champs magnétiques puissants peuvent perturber les capteurs utilisés par la stabilisation optique de l’image (OIS) et l’autofocus en boucle fermée.

Ces capteurs servent notamment à connaître très précisément la position des lentilles. Un champ magnétique suffisamment puissant et suffisamment proche peut réduire leur précision ou même les désactiver temporairement.

Apple cite notamment les étuis avec fermetures magnétiques, certaines coques séparables ainsi que des supports automobiles utilisant des aimants ou des plaques métalliques placés près des caméras.

Avec l’arrivée de l’ouverture variable sur l’iPhone 18 Pro, cette recommandation prend donc une dimension supplémentaire.

Tous les accessoires MagSafe ne sont pas concernés

Il serait néanmoins trompeur d’en conclure qu’il faut arrêter d’utiliser MagSafe.

Le système MagSafe place ses aimants principalement dans un anneau situé au centre du dos du téléphone, à une certaine distance du bloc photo. L’intensité d’un champ magnétique diminue rapidement avec la distance.

Les accessoires qui méritent surtout une vérification sont ceux qui placent directement un aimant ou une plaque métallique autour du bloc photo :

certains supports automobiles ;

des coques utilisant plusieurs aimants ;

des fixations pour objectifs ou filtres photo ;

des accessoires magnétiques venant recouvrir une partie du module caméra.

Un chargeur ou un portefeuille MagSafe classique correctement conçu n’est donc pas automatiquement problématique.

Comment savoir si un accessoire perturbe l’appareil photo ?

Le test le plus simple consiste à prendre exactement la même photo avec puis sans l’accessoire.

Sur l’iPhone 18 Pro, il est également possible de modifier manuellement l’ouverture de l’appareil photo principal. Il suffit alors de comparer plusieurs clichés, notamment à f/1,48 et f/4, afin de vérifier que le comportement de l’objectif reste identique.

Si l’autofocus devient instable, si l’image tremble anormalement ou si le changement d’ouverture ne fonctionne plus correctement lorsqu’un accessoire est installé, le premier réflexe devrait être de le retirer.

Il vaut en revanche mieux éviter de placer volontairement un aimant puissant contre le module photo pour reproduire les vidéos qui circulent actuellement.

Le vrai risque ne vient donc probablement pas de MagSafe lui-même, mais surtout des accessoires tiers qui rapprochent des aimants particulièrement puissants du système photo. Sur un appareil aussi sophistiqué que l’iPhone 18 Pro, quelques centimètres peuvent faire toute la différence.