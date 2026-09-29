Apple TV 4K : Wi-Fi 7, Siri AI et jusqu’à 12 Go de RAM évoqués pour la prochaine génération

Apple pourrait préparer une Apple TV 4K beaucoup plus ambitieuse que prévu. Plusieurs indiscrétions récentes évoquent une nouvelle génération équipée du Wi-Fi 7, d’une puce plus puissante et surtout de davantage de mémoire vive, avec certaines configurations pouvant grimper jusqu’à 12 Go de RAM.

L’objectif ne serait plus seulement d’améliorer le streaming vidéo. Apple chercherait aussi à transformer son boîtier en véritable centre de contrôle pour la maison connectée, avec un rôle plus important accordé à Siri et à Apple Intelligence.

En bref une nouvelle Apple TV 4K est attendue dans les prochains mois ;

le Wi-Fi 7 fait partie des évolutions régulièrement évoquées ;

Apple pourrait fortement augmenter la quantité de RAM ;

Siri et Apple Intelligence devraient prendre davantage de place dans l’expérience.

Une Apple TV pensée pour aller bien au-delà du streaming

L’Apple TV actuelle est déjà largement assez puissante pour Netflix, Disney+, Apple TV+ ou les applications de replay.

Le problème est ailleurs.

Apple cherche depuis plusieurs années à faire de son boîtier un véritable élément central de l’écosystème domestique. Avec tvOS, HomeKit et maintenant Apple Intelligence, la prochaine génération pourrait jouer un rôle beaucoup plus important dans la maison connectée.

Selon les informations rapportées récemment par plusieurs médias spécialisés Apple, la prochaine Apple TV pourrait notamment bénéficier d’une nouvelle puce Apple Silicon, d’une connectivité Wi-Fi 7 et d’une quantité de mémoire vive nettement supérieure à celle du modèle actuel.

L’idée serait de permettre davantage de traitements directement sur l’appareil, notamment pour certaines fonctions d’intelligence artificielle.

Jusqu’à 12 Go de RAM : énorme pour une Apple TV

C’est probablement la rumeur la plus surprenante.

Certaines sources évoquent des configurations allant jusqu’à 12 Go de RAM, ce qui représenterait un bond considérable pour un boîtier multimédia.

Une telle quantité de mémoire serait largement excessive pour simplement lire des films en 4K.

Elle prend davantage de sens si Apple envisage de faire fonctionner localement certaines fonctions liées à Siri, à Apple Intelligence ou à la gestion de la maison connectée.

Cela pourrait également ouvrir davantage de possibilités pour les jeux disponibles sur Apple Arcade.

Aujourd’hui, Apple dispose déjà d’un catalogue de jeux de plus en plus ambitieux sur iPhone, iPad et Mac. Une Apple TV plus puissante pourrait devenir une plateforme beaucoup plus crédible pour jouer sur grand écran.

Le Wi-Fi 7 pourrait enfin arriver dans le salon

Le passage au Wi-Fi 7 serait également logique.

Cette nouvelle norme améliore les débits, réduit la latence et permet une meilleure gestion des connexions simultanées. Dans une maison remplie d’appareils connectés, cela peut avoir un réel intérêt.

Pour regarder une série Netflix, le Wi-Fi 7 ne changera évidemment pas grand-chose.

En revanche, il pourrait devenir beaucoup plus utile pour du jeu en streaming, des flux vidéo lourds, le partage de contenu local ou encore la communication avec plusieurs équipements domotiques.

Apple pousse progressivement cette technologie sur ses appareils récents, et l’Apple TV serait un candidat assez évident pour la prochaine étape.

Siri pourrait être la vraie nouveauté

Le changement le plus visible pourrait finalement venir du logiciel.

Apple travaille sur une version beaucoup plus avancée de Siri, capable de mieux comprendre le contexte, les demandes complexes et les informations affichées sur les appareils.

Une Apple TV équipée d’un Siri réellement amélioré pourrait par exemple permettre de rechercher un film avec une phrase naturelle, retrouver une scène précise ou contrôler beaucoup plus facilement la maison connectée depuis le canapé.

Cela donnerait enfin davantage d’intérêt au bouton Siri de la télécommande.

Apple pourrait également profiter de l’intégration d’Apple Intelligence pour proposer des recommandations plus personnalisées ou améliorer la recherche universelle entre les différentes plateformes de streaming.

Un positionnement qui pourrait aussi faire évoluer le prix

Reste une inconnue importante : le tarif.

L’actuelle Apple TV 4K reste relativement abordable pour un produit Apple, mais un modèle doté d’une puce plus puissante, de Wi-Fi 7 et de beaucoup plus de mémoire pourrait coûter davantage.

Tout dépendra surtout du rôle qu’Apple souhaite lui donner.

Si le boîtier reste principalement un lecteur multimédia, une forte hausse de prix serait difficile à justifier.

S’il devient en revanche un véritable hub Apple Intelligence pour le salon, avec davantage de fonctions domotiques et de jeu, son positionnement pourrait complètement changer.

Pour l’instant, Apple n’a encore rien officialisé. Les caractéristiques évoquées restent donc à prendre comme des informations préliminaires.

Mais une chose semble assez claire : après plusieurs générations relativement sages, la prochaine Apple TV 4K pourrait enfin être une mise à jour beaucoup plus importante qu’un simple changement de processeur.