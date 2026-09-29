MacBook Pro OLED : écran tactile et Dynamic Island, Apple préparerait sa plus grosse refonte depuis des années

Apple préparerait un changement majeur pour son ordinateur portable professionnel. Le prochain MacBook haut de gamme pourrait abandonner l’écran mini-LED actuel pour une dalle OLED tactile, supprimer l’encoche au profit d’une Dynamic Island et adopter un châssis plus fin.

Ce modèle, parfois désigné sous le nom de MacBook Ultra, serait déjà testé en interne avec macOS 27.1. Son lancement pourrait intervenir avant la fin de l’année 2026, même si un report au début de 2027 reste encore possible.

En bref Apple testerait des MacBook 14 et 16 pouces avec écran OLED tactile ;

l’encoche actuelle laisserait place à une Dynamic Island interactive ;

macOS 27 est déjà adapté à davantage d’interactions tactiles ;

le produit pourrait devenir une gamme très haut de gamme distincte du MacBook Pro classique.

Apple testerait déjà le MacBook tactile avec macOS 27.1

Le projet ne semble plus se limiter à quelques prototypes très éloignés d’une commercialisation.

Selon les dernières informations de Mark Gurman rapportées par MacRumors, Apple teste actuellement ses futurs MacBook OLED tactiles avec macOS 27.1, une version du système dont la sortie est attendue fin octobre.

Deux formats seraient toujours au programme : 14 et 16 pouces.

Ce calendrier ne garantit pas une commercialisation immédiate, mais il montre que le développement matériel et logiciel est déjà bien avancé.

Et le tactile représenterait une vraie rupture dans l’histoire du Mac.

Apple a longtemps expliqué qu’un écran vertical n’était pas idéal pour être manipulé avec les doigts. Le constructeur a même préféré expérimenter avec la Touch Bar plutôt que de transformer directement l’écran de ses MacBook.

Cette position serait désormais en train de changer.

L’écran tactile ne remplacerait pas le trackpad

Apple ne chercherait toutefois pas à transformer le MacBook en gros iPad.

Le clavier et le trackpad resteraient au centre de l’utilisation.

Le tactile serait simplement une méthode d’interaction supplémentaire, utilisable lorsqu’elle est pratique : faire défiler rapidement une page, zoomer avec deux doigts, sélectionner un élément ou toucher directement certains boutons à l’écran.

macOS 27 donne déjà quelques indices dans cette direction.

Apple a notamment rendu plusieurs éléments de l’interface plus simples à utiliser au doigt et ajouté une interaction tactile plus poussée lorsque l’iPad sert d’écran secondaire avec Sidecar.

L’objectif serait donc plutôt de proposer un Mac compatible avec le tactile, sans en faire un appareil pensé principalement pour cet usage.

L’OLED va surtout changer l’affichage

L’autre grosse évolution concernerait l’écran.

Les MacBook Pro actuels utilisent des dalles mini-LED déjà très performantes, notamment pour le HDR et la luminosité. L’arrivée de l’OLED permettrait surtout d’obtenir des noirs parfaitement noirs, puisque chaque pixel peut s’éteindre individuellement.

Le contraste pourrait donc encore progresser.

L’OLED permettrait également à Apple de concevoir un écran potentiellement plus fin et plus économe dans certaines situations.

Sur un ordinateur utilisé plusieurs heures par jour, ces deux éléments peuvent avoir un véritable impact.

Le changement serait disponible sur les versions 14 et 16 pouces.

La Dynamic Island arriverait aussi sur le Mac

Apple prévoirait également de supprimer l’encoche actuelle.

À sa place, les futurs MacBook utiliseraient une découpe beaucoup plus compacte autour de la caméra, transformée en Dynamic Island similaire à celle de l’iPhone.

Mais elle ne serait pas seulement décorative.

Selon les informations disponibles, la Dynamic Island du Mac pourrait changer de taille en fonction de l’application ou de l’action en cours, exactement comme sur l’iPhone.

On peut facilement imaginer qu’elle affiche temporairement un transfert de fichiers, un appel FaceTime, une activité en arrière-plan ou certaines commandes multimédias.

Apple n’a toutefois encore détaillé aucun de ces usages.

La Dynamic Island permettrait surtout de libérer davantage d’espace dans la barre des menus, où l’encoche actuelle peut parfois devenir gênante lorsque beaucoup d’icônes sont affichées.

Menow avait déjà évoqué cette future machine dans son aperçu des produits Apple attendus après la keynote de septembre, mais les informations récentes apportent désormais un élément supplémentaire : Apple testerait réellement le produit avec macOS 27.1.

Il pourrait ne pas s’appeler MacBook Pro

Le nom du produit reste lui aussi incertain.

Plusieurs informations récentes évoquent l’appellation MacBook Ultra.

Apple pourrait ainsi conserver les MacBook Pro classiques au catalogue et placer ce nouveau modèle au-dessus, avec un tarif encore plus élevé.

Ce scénario permettrait notamment d’expliquer un élément surprenant : le MacBook OLED tactile pourrait continuer d’utiliser les puces M5 Pro et M5 Max, tandis qu’un autre MacBook Pro plus classique recevrait la puce M6.

Apple envisagerait ensuite de passer directement aux puces M7 Pro et M7 Max pour la génération suivante.

Cela créerait temporairement une gamme assez inhabituelle.

Le MacBook le plus moderne en matière de design ne serait pas nécessairement celui équipé de la puce portant le numéro le plus élevé.

Le prix risque d’être l’autre grosse nouveauté

Toutes ces améliorations auront probablement un coût.

Écran OLED, tactile, nouveau châssis et positionnement potentiellement « Ultra » pourraient pousser le tarif nettement au-dessus des MacBook Pro actuels.

Apple a déjà augmenté le prix de plusieurs Mac en 2026.

Aux États-Unis, le MacBook Pro 14 pouces équipé d’une M5 Pro démarre désormais à 2 499 dollars, tandis que le modèle 16 pouces M5 Pro débute à 2 999 dollars. Le futur modèle tactile devrait se placer au-dessus.

Le véritable défi sera donc de justifier cette différence.

Un écran OLED tactile et une Dynamic Island offrent des changements très visibles, mais tous les utilisateurs professionnels n’auront pas nécessairement besoin de toucher leur écran.

C’est probablement pour cette raison qu’Apple pourrait maintenir plusieurs niveaux de MacBook en parallèle.

La fenêtre de lancement reste pour l’instant large : fin 2026 ou début 2027. Mais les tests avec macOS 27.1 montrent que ce MacBook très différent de ceux que l’on connaît aujourd’hui pourrait désormais être beaucoup plus proche que prévu.