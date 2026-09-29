iPhone 18 Pro Max : pourquoi il reste l’un des smartphones les plus recherchés en France

L’iPhone 18 Pro Max continue de susciter énormément de curiosité en France quelques jours après sa commercialisation. Les premières données de fréquentation disponibles montrent que le nouveau smartphone d’Apple reste parmi les modèles les plus consultés, alors même que Samsung reprend une place importante avec ses Galaxy A.

Sur Frandroid, l’iPhone 18 Pro Max occupait encore la première place des fiches smartphones les plus vues entre le 14 et le 20 septembre 2026. La semaine suivante, du 21 au 27 septembre, il recule à la quatrième position derrière les Galaxy A57, A17 5G et A56. Il reste néanmoins devant plusieurs appareils très attendus comme le Galaxy S26 Ultra ou le Pixel 10 Pro.

En bref l’iPhone 18 Pro Max reste parmi les smartphones les plus consultés en France ;

il était n°1 sur Frandroid du 14 au 20 septembre ;

il reste 4e la semaine suivante ;

son appareil photo, son autonomie et sa nouvelle architecture interne alimentent fortement les recherches.

Un lancement qui continue d’alimenter les recherches

Ce niveau d’intérêt n’est pas vraiment surprenant.

L’iPhone 18 Pro Max concentre une grande partie des nouveautés introduites par Apple cette année. Le modèle profite notamment d’un système de refroidissement retravaillé, d’une batterie plus importante et d’un appareil photo devenu plus complexe.

Les premiers tests thermiques ont d’ailleurs montré que le téléphone pouvait maintenir environ 5,9 W de puissance à 44,3 °C, contre 5,4 W et 45,2 °C pour l’iPhone 17 Pro Max dans le même protocole. Cette progression a rapidement alimenté les comparaisons avec certains smartphones gaming Android.

Ce type de détail technique génère naturellement beaucoup de recherches après la sortie d’un nouvel iPhone.

Les internautes cherchent surtout à comprendre ce qui change vraiment

La curiosité ne porte plus seulement sur la fiche technique.

Une fois l’appareil disponible, les recherches se déplacent généralement vers des questions beaucoup plus concrètes : autonomie réelle, qualité photo, température en jeu, résistance, poids ou différences entre les versions vendues selon les pays.

L’iPhone 18 Pro Max pèse par exemple 249 grammes, soit 18 grammes de plus que son prédécesseur. Cette hausse s’explique notamment par une batterie de 5 391 mAh, un système thermique renforcé et un module photo plus complexe.

Autre particularité : tous les iPhone 18 Pro Max ne sont pas totalement identiques à l’intérieur. La version américaine démontée par TechInsights utilise encore un modem Qualcomm Snapdragon X80, tandis que les modèles internationaux passent au modem C2 développé par Apple.

Autant de différences qui poussent les acheteurs à multiplier les comparaisons avant de dépenser plus de 1 600 euros.

Samsung reprend pourtant la tête

La tendance observée cette semaine révèle néanmoins quelque chose d’intéressant.

Entre le 21 et le 27 septembre, ce ne sont plus les modèles ultra haut de gamme qui occupent les trois premières places des fiches les plus consultées sur Frandroid. Les Galaxy A57, A17 5G et A56 prennent les trois premières positions.

L’iPhone 18 Pro Max arrive juste derrière.

Cela montre surtout que la popularité d’un smartphone ne dépend pas uniquement de ses performances. Le prix joue évidemment un rôle important : les Galaxy A touchent un public beaucoup plus large que les modèles Pro Max ou Ultra.

Malgré cela, voir l’iPhone 18 Pro Max rester aussi haut dans le classement quelques jours après sa sortie confirme que l’appareil continue de concentrer une grosse partie de l’attention du public français.

L’effet nouveauté n’explique pas tout

Un autre élément peut expliquer cette longévité.

Cette génération cumule plusieurs changements visibles ou techniques : refroidissement amélioré, batterie plus grande, nouvel appareil photo, ouverture variable et modifications internes importantes.

Elle génère aussi son lot de questions. Apple a notamment dû confirmer l’arrivée d’un correctif après des signalements concernant Face ID, certains iPhone 18 Pro et Pro Max pouvant se figer puis redémarrer après un échec de reconnaissance faciale.

Ces problèmes ne sont évidemment pas un avantage pour Apple, mais ils participent eux aussi à maintenir l’appareil au centre de l’actualité.

La vraie question sera maintenant de voir si l’intérêt reste aussi élevé une fois passée la période de lancement. Pour l’instant, l’iPhone 18 Pro Max conserve une place très particulière : il n’est plus systématiquement premier, mais il reste l’un des rares smartphones à plus de 1 600 euros capable de rivaliser en audience avec des modèles Android vendus beaucoup moins cher.