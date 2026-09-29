HomePod mini 2 : Siri AI pourrait être sa plus grosse nouveauté depuis six ans

Le HomePod mini n’a pratiquement pas changé depuis son lancement en 2020. Apple semble enfin prête à lui offrir une vraie seconde génération, et la nouveauté la plus importante ne devrait pas être visible au premier regard : Siri AI pourrait devenir le cœur du HomePod mini 2.

Des éléments découverts dans HomePod Software 27 montrent déjà la présence de composants liés au nouveau Siri, tandis que plusieurs rumeurs évoquent également une puce plus récente, du Wi-Fi 7 et de nouvelles couleurs. Le lancement pourrait intervenir avant la fin de l’année, potentiellement dès octobre.

En bref Apple prépare bien un HomePod mini 2 ;

le design devrait rester très proche du modèle actuel ;

Siri AI pourrait nécessiter ce nouveau matériel ;

une puce plus récente, le Wi-Fi 7 et de nouvelles couleurs sont attendus.

Siri AI est déjà caché dans le logiciel du HomePod

Le détail le plus intéressant vient directement de HomePod Software 27.

Du code repéré récemment fait référence à Linwood, le système utilisé pour le nouveau Siri AI. De nouveaux effets lumineux associés à Siri apparaissent également, avec des teintes blanches, bleues et orange proches de celles utilisées sur les autres appareils Apple.

Pourtant, cette nouvelle version de Siri n’est pas disponible sur les HomePod actuels.

Cela laisse penser que le logiciel contient déjà une partie des éléments nécessaires, mais que le nouveau matériel pourrait être indispensable pour les activer.

C’est probablement là que le HomePod mini 2 entre en jeu.

Le HomePod mini actuel commence sérieusement à dater

Apple a présenté le premier HomePod mini en octobre 2020.

Depuis, le produit a surtout reçu de nouvelles couleurs et des mises à jour logicielles. À l’intérieur, il utilise toujours une ancienne puce S5 issue de l’Apple Watch, devenue limitée pour les traitements d’intelligence artificielle plus avancés.

La prochaine génération devrait donc recevoir une puce beaucoup plus récente.

Plusieurs hypothèses circulent autour d’une puce de la famille S9, S10 ou même S11. L’objectif serait surtout de disposer d’assez de puissance pour faire fonctionner certaines nouvelles fonctions de Siri, potentiellement en s’appuyant aussi sur un iPhone compatible Apple Intelligence.

Le changement pourrait sembler modeste sur une fiche technique, mais il transformerait complètement l’usage de l’enceinte.

Siri pourrait enfin devenir beaucoup plus utile dans le salon

Le HomePod dépend énormément de Siri.

Aujourd’hui, cela reste aussi sa principale faiblesse face aux enceintes intelligentes concurrentes. Les commandes simples fonctionnent correctement, mais l’assistant montre rapidement ses limites lorsqu’une demande devient plus naturelle ou nécessite de comprendre du contexte.

Siri AI est justement conçu pour améliorer ce point.

Le nouvel assistant doit être capable de mieux comprendre les formulations complexes, de conserver davantage de contexte et d’utiliser les informations disponibles sur les appareils Apple.

Sur un HomePod, cela pourrait rendre les interactions beaucoup plus naturelles.

Demander de lancer une musique décrite vaguement, retrouver une information, contrôler plusieurs appareils HomeKit avec une seule phrase ou enchaîner plusieurs demandes pourrait devenir nettement plus fluide.

Pour une enceinte sans écran, cette évolution est probablement plus importante qu’un nouveau design.

Wi-Fi 7 et nouvelle puce réseau également attendus

Le HomePod mini 2 pourrait aussi bénéficier de la nouvelle puce réseau N1 développée par Apple, avec notamment une compatibilité Wi-Fi 7.

L’intérêt ne sera pas nécessairement de télécharger plus rapidement de la musique.

Une connexion plus moderne peut surtout améliorer la communication avec les autres appareils de la maison, réduire certaines latences et renforcer le rôle du HomePod en tant que hub domotique.

Une nouvelle génération de puce Ultra Wideband est également évoquée.

Elle pourrait améliorer les interactions de proximité avec l’iPhone, notamment lorsqu’un utilisateur transfère de la musique vers l’enceinte simplement en approchant son smartphone.

Le design ne devrait presque pas changer

Ceux qui attendaient une refonte complète risquent en revanche d’être déçus.

Des images découvertes directement dans le code d’Apple montrent un HomePod mini 2 pratiquement identique au modèle actuel, toujours avec sa forme sphérique recouverte de tissu.

Apple semble plutôt vouloir jouer sur les couleurs.

Les références actuellement découvertes montrent cinq variantes : vert, rose, bleu, blanc et noir. Le jaune et l’orange du modèle actuel disparaîtraient donc au profit de teintes plus sobres.

Le fait que ces visuels soient déjà présents dans le code d’Apple constitue également un indice supplémentaire concernant un lancement proche.

Une mise à jour beaucoup plus importante qu’elle n’en a l’air

Sur le papier, le HomePod mini 2 pourrait donner l’impression d’être une évolution très prudente : même forme, dimensions probablement similaires et toujours aucun écran.

Mais son intérêt se joue ailleurs.

Si Apple réserve effectivement Siri AI à cette nouvelle génération, le HomePod mini 2 pourrait représenter la première vraie évolution fonctionnelle du produit depuis son lancement il y a près de six ans.

La combinaison d’une puce plus rapide, du Wi-Fi 7 et surtout d’un Siri réellement plus intelligent pourrait enfin donner à l’enceinte un rôle central dans la stratégie maison connectée d’Apple.

Et cette fois, les indices deviennent assez concrets : entre les références au HomePod mini 2 découvertes dans le code et les composants de Siri AI déjà présents dans HomePod Software 27, son arrivée semble désormais beaucoup plus proche.