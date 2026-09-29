Honor Magic 9 : même le modèle à environ 660 € embarque 8 000 mAh et deux capteurs de 200 MP

Le Magic 9 Pro Max attire naturellement toute l’attention avec sa batterie de 8 800 mAh et ses ambitions cinématographiques, mais le Honor Magic 9 standard pourrait finalement être l’un des modèles les plus intéressants de la gamme.

Honor vient de confirmer sa fiche technique en Chine, et le constructeur a conservé des caractéristiques que l’on pourrait facilement imaginer réservées au Pro Max : deux appareils photo de 200 MP, une batterie de 8 000 mAh, la recharge sans fil et le partenariat avec ARRI.

Le tout tient dans un smartphone doté d’un écran de seulement 6,37 pouces. (gsmarena.com)

En bref le Magic 9 standard possède officiellement une batterie de 8 000 mAh ;

il embarque deux capteurs arrière de 200 MP ;

son écran ne mesure que 6,37 pouces ;

il conserve la recharge sans fil 50 W et plusieurs fonctions ARRI ;

son prix démarre à 4 999 yuans, soit environ 660 € au taux de change actuel.

Les rumeurs étaient finalement justes… et même plutôt prudentes

Menow avait déjà évoqué le Magic 9 début septembre, lorsque sa fiche technique circulait encore sous forme de fuite.

On parlait alors d’un smartphone compact avec une batterie de 8 000 mAh et deux appareils photo de 200 MP.

Honor a bien réussi à intégrer une batterie de cette capacité derrière un écran de seulement 6,37 pouces.

C’est particulièrement impressionnant lorsque l’on sait que le Magic 8 standard utilisait un écran de 6,58 pouces et une batterie de 7 000 mAh.

Le nouveau modèle devient donc plus compact tout en gagnant 1 000 mAh.

Deux capteurs de 200 MP sur le modèle de base

Honor n’a pas non plus réservé les très gros capteurs à son modèle Pro Max.

Le Magic 9 possède un appareil photo principal de 200 MP utilisant un capteur de 1/1,4 pouce avec une ouverture f/1,9.

Il est accompagné d’un téléobjectif périscopique, lui aussi de 200 MP, avec un capteur de 1/1,56 pouce et un zoom optique 3,5x.

Les deux bénéficient d’une stabilisation annoncée au niveau CIPA 7.5.

Un ultra grand-angle de 50 MP complète l’ensemble.

À l’avant, Honor adopte également une caméra selfie assez inhabituelle de 55 MP avec un capteur carré, ce qui permet notamment de gérer plus facilement les cadrages portrait et paysage.

Pour un modèle présenté comme la version standard de la gamme, l’équipement est particulièrement chargé.

Une batterie de 8 000 mAh dans 8,49 mm d’épaisseur

C’est probablement le chiffre le plus étonnant.

Le Magic 9 mesure environ 8,49 mm d’épaisseur pour 209 grammes, malgré sa batterie de 8 000 mAh.

Honor ne s’est pas contenté d’augmenter la capacité.

La recharge filaire monte à 80 W, tandis que la recharge sans fil atteint 50 W.

La recharge inversée peut également atteindre 27 W, ce qui permet théoriquement d’utiliser le smartphone comme une petite batterie externe pour certains accessoires.

Sur le papier, cela positionne le Magic 9 très loin des capacités que l’on retrouve encore sur de nombreux smartphones européens.

L’autonomie réelle devra évidemment être mesurée lors des tests, mais Honor dispose ici d’une marge particulièrement confortable.

Honor a quand même fait quelques concessions face au Pro Max

Le Magic 9 n’est pas simplement un Pro Max plus petit.

Il utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 5, alors que le modèle supérieur passe au Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Le capteur principal et le téléobjectif sont également légèrement plus petits.

Le Pro Max profite en outre d’une stabilisation CIPA 8.0, contre 7.5 sur le Magic 9, ainsi que d’une batterie de 8 800 mAh.

La différence existe donc bien.

Mais Honor semble avoir évité de trop dégrader le modèle standard pour pousser les acheteurs vers la version la plus chère.

Le partenariat avec ARRI reste lui aussi présent

Le Magic 9 bénéficie également du travail réalisé avec ARRI.

Honor utilise sa puce d’imagerie H1 et propose notamment des fonctions vidéo issues de cette collaboration, avec la prise en charge de LogC3 et de profils ARRI.

Le constructeur ne réserve donc pas totalement sa nouvelle stratégie cinéma au Pro Max.

C’est un point important.

Sur beaucoup de gammes haut de gamme, les modèles standards servent désormais principalement d’entrée vers les versions Pro, Ultra ou Pro Max.

Honor prend ici une direction différente : le Magic 9 reste un véritable flagship, mais avec un format plus compact et un prix inférieur.

Le prix pourrait être son autre gros argument

Le Magic 9 démarre en Chine à 4 999 yuans dans sa version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Les configurations annoncées sont les suivantes :

Configuration Prix en Chine Équivalent approximatif 12 Go + 256 Go 4 999 yuans ≈ 657 € 12 Go + 512 Go 5 499 yuans ≈ 723 € 16 Go + 512 Go 5 999 yuans ≈ 789 € 16 Go + 1 To 6 999 yuans ≈ 920 €

À titre de comparaison, Notebookcheck relève que certains concurrents chinois équipés de puces similaires débutent plus haut sur leur marché domestique. (notebookcheck.net)

Honor n’a toutefois pas encore annoncé la disponibilité internationale du Magic 9 standard.

Mais sur le papier, la stratégie est assez claire : le modèle de base n’a rien d’un smartphone au rabais.

Avec un écran de 6,37 pouces, deux capteurs de 200 MP, une batterie de 8 000 mAh et la recharge sans fil 50 W, le Magic 9 pourrait même devenir plus intéressant que le Pro Max pour ceux qui veulent surtout éviter les smartphones gigantesques.