Samsung écrase le classement des smartphones les plus consultés en France avec trois Galaxy A

Samsung vient de reprendre très nettement la main dans les smartphones les plus consultés sur Frandroid. Sur la période du 21 au 27 septembre 2026, les trois premières places sont occupées par des modèles de la gamme Galaxy A : le Galaxy A57, le Galaxy A17 5G et le Galaxy A56.

Un résultat assez révélateur, surtout quelques jours après le lancement des nouveaux iPhone. L’iPhone 18 Pro Max, qui dominait encore le classement la semaine précédente, descend à la quatrième place.

En bref Samsung place trois Galaxy A aux trois premières positions ;

le Galaxy A57 arrive premier ;

l’iPhone 18 Pro Max recule à la quatrième place ;

les smartphones milieu de gamme attirent visiblement davantage l’attention qu’on pourrait le penser.

Le Galaxy A57 passe devant l’iPhone 18 Pro Max

Le changement est particulièrement rapide.

Entre le 14 et le 20 septembre, l’iPhone 18 Pro Max était encore le smartphone le plus consulté sur Frandroid, devant le Galaxy A57 et le Galaxy A17 5G. Une semaine plus tard, la situation s’inverse complètement.

Le classement du 21 au 27 septembre est désormais le suivant :

Position Smartphone 1 Samsung Galaxy A57 2 Samsung Galaxy A17 5G 3 Samsung Galaxy A56 4 Apple iPhone 18 Pro Max 5 Samsung Galaxy S26 Ultra 6 Google Pixel 10 Pro 7 Xiaomi Redmi Note 15 5G 8 Nothing Phone (4a) Pro 9 Xiaomi Poco X8 Pro Max 10 Google Pixel 10a

Attention toutefois à l’interprétation : il ne s’agit pas des ventes de smartphones en France, mais du nombre de consultations des fiches produits sur Frandroid. Cela reste néanmoins un indicateur intéressant des appareils qui attirent actuellement la curiosité d’une partie du public tech français.

Le milieu de gamme semble attirer davantage que les modèles Ultra

Ce classement montre surtout que les smartphones les plus chers ne monopolisent pas forcément l’attention.

Le Galaxy S26 Ultra n’arrive par exemple qu’en cinquième position, derrière trois Galaxy A et l’iPhone 18 Pro Max. Le Pixel 10 Pro est sixième.

À l’inverse, les trois premières places sont occupées par des appareils positionnés à des tarifs nettement plus accessibles.

Le Galaxy A17 5G peut ainsi se trouver autour de 200 euros, tandis que le Galaxy A56 évolue plutôt autour de 300 à 400 euros selon les offres. Le Galaxy A57, lancé plus haut, commence lui aussi à subir d’importantes baisses de prix.

C’est probablement l’un des éléments à surveiller.

Le Galaxy A57 vient justement de tomber à un prix beaucoup plus agressif

Le Galaxy A57 était annoncé à 549 euros lors de son lancement, mais certaines promotions récentes l’ont fait tomber beaucoup plus bas.

Pendant la French Week d’Amazon, Frandroid a notamment relevé un tarif de 324 euros, soit une baisse de plus de 40 % par rapport au prix de lancement.

À ce niveau de prix, le positionnement change considérablement.

Samsung propose un appareil relativement récent, avec un design plus fin et des performances améliorées face au Galaxy A56, tout en restant très loin du tarif demandé pour un Galaxy S26 Ultra ou un iPhone 18 Pro Max.

Le prix peut donc expliquer une partie de cette hausse de popularité.

Mais pas seulement.

Samsung semble avoir trouvé le bon équilibre avec la gamme Galaxy A

Les Galaxy A occupent depuis longtemps une place particulière dans le catalogue Samsung.

Ils récupèrent une partie du design et de l’expérience logicielle des Galaxy S, tout en faisant des concessions sur certains éléments comme l’appareil photo, les matériaux ou les performances.

Pour beaucoup d’utilisateurs, cela suffit largement.

Et le classement actuel renforce cette idée : les trois appareils Samsung qui attirent le plus de consultations ne sont pas nécessairement les plus puissants.

Le Galaxy A57 est premier, le Galaxy A17 5G deuxième et le Galaxy A56 troisième.

Le très haut de gamme Galaxy S26 Ultra arrive seulement ensuite, en cinquième position.

Apple reste malgré tout très présent

Il ne faut pas non plus interpréter ce classement comme un désintérêt pour l’iPhone 18 Pro Max.

Le modèle Apple était encore premier une semaine auparavant et reste quatrième malgré son prix nettement supérieur à celui des Galaxy A.

C’est même assez remarquable : un smartphone vendu plus de 1 600 euros continue de générer suffisamment de consultations pour rester devant le Galaxy S26 Ultra, le Pixel 10 Pro et plusieurs modèles beaucoup moins chers.

La tendance intéressante se situe donc ailleurs.

Les smartphones premium attirent toujours énormément l’attention, mais les modèles milieu de gamme semblent capables de générer encore plus d’intérêt lorsqu’ils combinent prix raisonnable, forte notoriété et promotions importantes.

Pour Samsung, voir trois Galaxy A occuper simultanément les trois premières places constitue en tout cas un signal particulièrement favorable pour cette gamme.