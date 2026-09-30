iPhone 18 Pro et Pro Max : un étrange problème de haut-parleur touche plusieurs utilisateurs

À peine arrivés entre les mains des premiers acheteurs, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max font déjà l’objet de plusieurs signalements concernant leur partie audio. Certains utilisateurs décrivent des craquements, petits clics ou bruits secs provenant des haut-parleurs, parfois alors qu’aucun contenu audio n’est réellement en cours de lecture.

Les témoignages ne semblent pas tous décrire exactement le même phénomène. Chez certains propriétaires, le bruit ressemble à un léger « pop » très bref. D’autres évoquent plutôt un crépitement ou un clic aléatoire, souvent localisé au niveau du haut-parleur supérieur utilisé comme écouteur pendant les appels.

Le problème est suffisamment répandu pour avoir commencé à apparaître dans plusieurs discussions distinctes.

Les bruits peuvent apparaître pendant une simple utilisation d’iOS

Les témoignages compilés par MacRumors montrent surtout que le problème ne semble pas limité à la lecture de musique ou de vidéos. Certains utilisateurs entendent le bruit lorsqu’ils passent d’une application à une autre, font défiler une page web ou reçoivent une notification.

D’autres expliquent l’avoir remarqué lors de l’ouverture du clavier, pendant un appel téléphonique ou simplement en naviguant dans iOS.

Plus étonnant encore, plusieurs propriétaires indiquent pouvoir parfois provoquer le bruit en activant et désactivant rapidement le mode Avion ou en faisant varier rapidement la luminosité de l’écran.

Un utilisateur sur Reddit décrit justement un bruit intermittent de type « pop » ou « clic » apparaissant pendant certaines transitions de l’interface. Le haut-parleur fonctionne pourtant normalement le reste du temps, ce qui alimente l’hypothèse d’un problème logiciel plutôt que d’un haut-parleur physiquement endommagé.

En bref

iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont concernés par les témoignages ;

les bruits ressemblent à des clics, des « pops » ou des crépitements ;

le haut-parleur supérieur semble souvent impliqué ;

le phénomène peut apparaître sans lecture audio ;

certains utilisateurs arrivent à le reproduire avec le mode Avion ou la luminosité ;

Apple n’a pour l’instant pas communiqué de cause officielle.

Même un remplacement d’iPhone ne règle pas toujours le problème

Un élément rend la situation particulièrement difficile à interpréter : certains utilisateurs affirment avoir échangé leur iPhone 18 Pro ou Pro Max, avant de retrouver exactement le même comportement sur l’appareil de remplacement.

Sur Reddit, un propriétaire d’iPhone 18 Pro explique par exemple avoir rencontré des craquements pendant les appels, tandis qu’un autre indique avoir remplacé son appareil sans faire disparaître le problème.

Cela ne suffit évidemment pas à démontrer que tous les appareils sont touchés ni que le problème est systématiquement logiciel.

Mais si plusieurs exemplaires différents présentent un comportement similaire, la piste d’un simple haut-parleur défectueux sur une unité isolée devient moins évidente.

Certains témoignages signalent également que redémarrer l’iPhone fait temporairement disparaître le problème, avant qu’il ne revienne quelques heures plus tard. Là encore, ce comportement peut faire penser à un dysfonctionnement logiciel, mais aucune conclusion définitive n’est possible pour le moment.

iOS 27.0.1 ne semble pas avoir corrigé ces craquements

Apple a publié iOS 27.0.1 le 28 septembre 2026. La mise à jour corrige notamment un problème pouvant provoquer le redémarrage inattendu des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max après un échec de l’authentification Face ID. Elle apporte également des correctifs concernant l’appareil photo et un blocage potentiel de l’écran tactile.

En revanche, aucune correction concernant les haut-parleurs ou les bruits de craquement n’apparaît dans les notes de version.

Des utilisateurs ayant déjà installé iOS 27.0.1 continuent par ailleurs de signaler le phénomène. Il ne faut donc pas considérer cette mise à jour comme une solution au problème audio.

Ce point est important : pour l’instant, Apple n’a pas reconnu officiellement ce dysfonctionnement spécifique et n’a pas indiqué si une future mise à jour d’iOS était prévue pour le corriger.

Un problème matériel ou un bug d’iOS 27 ?

C’est désormais la principale question.

Le fait que les bruits puissent apparaître pendant des interactions avec l’interface, qu’un redémarrage semble parfois les faire disparaître temporairement et que plusieurs appareils de remplacement soient également concernés peut orienter vers une origine logicielle.

Certains utilisateurs d’anciens iPhone affirment même avoir observé des phénomènes ressemblants après leur passage à iOS 27.

À l’inverse, plusieurs témoignages mentionnent également des crépitements pendant la lecture audio à volume élevé ou pendant des appels, ce qui empêche encore d’écarter complètement un problème lié au matériel ou à la gestion du haut-parleur.

Pour les propriétaires concernés, le plus intéressant sera donc de surveiller les prochaines versions d’iOS. Si Apple identifie une origine logicielle, un correctif pourrait arriver directement par une mise à jour sans nécessiter de remplacement de l’appareil.

Pour l’instant, les signalements sont bien réels, mais leur cause ne l’est pas encore.