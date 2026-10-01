One UI 9 arrive déjà en bêta sur des Galaxy à petit prix : Samsung accélère sur les A15, A16 et A07

One UI 9 n’est plus réservé aux Galaxy haut de gamme. Samsung étend désormais la bêta d’Android 17 à plusieurs smartphones abordables, dont les Galaxy A15 5G, A16 5G et A07 5G.

C’est un changement intéressant dans la stratégie de Samsung : les modèles d’entrée de gamme participent beaucoup plus tôt aux tests de la nouvelle interface, alors qu’ils étaient auparavant servis bien après les Galaxy S.

Le Galaxy A15 5G en est déjà à sa deuxième bêta

Le Galaxy A15 5G est le premier modèle de la série Galaxy A1x à participer officiellement à un programme bêta One UI.

La première version avait été lancée en Inde avec un téléchargement d’environ 2,76 Go. Samsung distribue désormais une Beta 2 de 499,60 Mo, identifiée par un firmware se terminant par ZZIC.

Cette nouvelle version corrige notamment :

la disparition du fond d’écran de verrouillage après certaines mises à jour ;

un ralentissement du traitement des photos après la prise de vue ;

plusieurs éléments liés à Quick Share.

Elle intègre également le correctif de sécurité de septembre 2026.

Le Galaxy A16 5G rejoint à son tour Android 17

Samsung a aussi ouvert la bêta One UI 9 au Galaxy A16 5G.

Le programme est actuellement disponible en Inde, avec une version de firmware se terminant par ZZIE. Samsung n’a pas encore confirmé si cette bêta sera proposée dans davantage de pays.

Le Galaxy A16 rejoint ainsi une liste qui comprend déjà plusieurs modèles de milieu de gamme, comme les Galaxy A54, A55, A56, A35, A36 et A25.

Mais son arrivée est particulièrement intéressante parce qu’elle confirme que Samsung descend désormais jusqu’aux séries les moins chères.

Même le Galaxy A07 5G reçoit Android 17 en bêta

Le cas du Galaxy A07 5G est encore plus parlant.

Samsung lui propose déjà une deuxième bêta de One UI 9, avec le firmware A076BXXU5ZZI7 et un téléchargement d’environ 550 Mo en Inde.

Cette version corrige plusieurs problèmes rencontrés avec la première bêta :

des redémarrages aléatoires pendant l’utilisation de Chrome ;

des plantages de l’appareil photo en mode Portrait ;

un problème réseau lié à un crash du processeur de communication.

Samsung rapproche donc progressivement ce modèle d’une version stable.

Samsung élargit clairement ses tests avant le déploiement stable

La bêta One UI 9 couvre maintenant une gamme de smartphones beaucoup plus large qu’au début du programme.

Samsung avait lancé le déploiement stable le 16 septembre 2026 sur les Galaxy S26. La marque continue en parallèle de tester Android 17 sur des appareils moins chers avant leur passage à la version finale.

Les utilisateurs français des A15, A16 et A07 ne doivent toutefois pas s’attendre à voir immédiatement la bêta dans Samsung Members : les programmes cités ici sont pour l’instant principalement ouverts en Inde.

La tendance est néanmoins claire : avec One UI 9, Samsung ne réserve plus les tests avancés d’Android aux seuls Galaxy S et aux modèles premium.

Pour vérifier plus largement quels appareils doivent recevoir Android 17, Menow tient déjà à jour la liste des Galaxy compatibles avec One UI 9 et Android 17.