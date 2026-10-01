Galaxy S24 : une mise à jour de 450 Mo arrive partout, mais ce n’est toujours pas One UI 9 et Android 17

Les propriétaires d’un Galaxy S24 peuvent voir apparaître une nouvelle mise à jour système dans les prochaines heures ou les prochains jours. Le téléchargement dépasse 450 Mo sur les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, mais il ne contient pas encore la version stable de One UI 9 basée sur Android 17.

Samsung utilise cette mise à jour pour renforcer la sécurité de ses smartphones avant le prochain changement majeur du système. Et le correctif est loin d’être anecdotique puisqu’il traite 90 problèmes de sécurité provenant à la fois d’Android, des composants Samsung et de certaines parties matérielles.

Les quatre Galaxy S24 sont concernés

La nouvelle version logicielle ne vise pas uniquement le Galaxy S24 Ultra. Samsung la déploie également sur le Galaxy S24 classique, le S24+ et le Galaxy S24 FE.

Pour les versions internationales des S24, S24+ et S24 Ultra, le firmware porte la référence S92xBXXSHDZI1 et représente environ 450,43 Mo à télécharger. Le Galaxy S24 FE reçoit de son côté le firmware S721BXXSEDZI1, d’une taille proche de 438,23 Mo.

La disponibilité reste progressive. Deux utilisateurs possédant exactement le même smartphone peuvent donc ne pas recevoir la notification au même moment, notamment lorsque leurs appareils dépendent de régions ou d’opérateurs différents.

Pour effectuer une vérification manuelle, il suffit d’ouvrir Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation.