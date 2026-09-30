Xiaomi 18 Pro : les premiers tests montrent un smartphone très puissant, mais aussi très chaud

Le Xiaomi 18 Pro commence à livrer ses premiers résultats en conditions réelles, et ils sont plus nuancés que la fiche technique pourrait le laisser penser.

Le smartphone embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 6, gravé en 2 nm et capable d’atteindre 5 GHz. Sur certains benchmarks, les performances sont excellentes. Mais les premiers tests montrent aussi un point faible important : la température dépasse 50 °C en charge, avec des baisses de performances assez brutales sur les longues sessions.

Et ce détail compte davantage qu’un simple score maximal.

3,8 millions de points sur AnTuTu 11

Sur AnTuTu 11, le Xiaomi 18 Pro atteint 3 818 907 points.

Le résultat le place parmi les smartphones Android les plus puissants actuellement testés.

Il devance notamment plusieurs modèles très haut de gamme récents, même si certains smartphones équipés de la génération précédente restent encore devant selon le protocole utilisé.

Ce résultat montre surtout que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 dispose d’une réserve de puissance très importante.

Mais AnTuTu ne raconte qu’une partie de l’histoire.

Le Pixel 11 Pro est nettement derrière

Sur Geekbench 7, le Xiaomi 18 Pro atteint :

Test Xiaomi 18 Pro Single-core 2 920 points Multi-core 8 248 points

Face au Pixel 11 Pro équipé du Tensor G6, l’écart atteint environ 27 % sur les deux tests CPU.

C’est donc un avantage très net pour Xiaomi dans les calculs bruts.

En revanche, l’iPhone 18 Pro reste encore devant.

La puce A20 Pro d’Apple obtient environ 38 % de performances supplémentaires sur ces tests CPU.

Il faut toutefois rappeler que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 utilisé par le Xiaomi 18 Pro n’est pas la puce la plus puissante de Qualcomm.

La version Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, réservée notamment au Xiaomi 18 Pro Max, vise encore plus haut.

Le vrai problème apparaît après quelques minutes

C’est là que les premiers tests deviennent vraiment intéressants.

Lors d’un benchmark prolongé, le Xiaomi 18 Pro atteint environ 51,8 °C sur la face avant et 50,6 °C à l’arrière.

Ce sont des températures élevées pour un smartphone.

Et la chauffe finit par avoir un effet direct sur les performances.

Pendant un test de charge CPU de 30 minutes, le téléphone commence par maintenir environ 80 % de ses performances maximales.

Puis le comportement devient beaucoup plus irrégulier.

À intervalles réguliers, les performances chutent brutalement jusqu’à environ 25 %, avant de remonter quelques secondes plus tard.

Les performances moyennes tombent à environ 67 %

Sur l’ensemble du test de throttling, le Xiaomi 18 Pro conserve environ 67 % de ses performances maximales en moyenne.

Le chiffre est important.

Un smartphone peut afficher un score spectaculaire pendant quelques secondes tout en étant incapable de maintenir ce niveau pendant une longue partie de jeu.

C’est précisément ce que cherche à mesurer ce type de test.

Le Xiaomi 18 Pro semble préférer réduire très fortement sa puissance pendant de courtes périodes pour refroidir la puce, puis remonter rapidement.

En pratique, cela pourrait provoquer des baisses ponctuelles de framerate pendant une longue session de jeu.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 atteint pourtant 5 GHz

Sur le papier, la nouvelle puce Qualcomm est impressionnante.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 est fabriqué en 2 nm et son cœur principal peut atteindre environ 5 GHz.

Xiaomi annonce également une amélioration importante de la partie graphique et de l’efficacité énergétique par rapport à la génération précédente.

Le Xiaomi 18 Pro utilise une batterie de 7 000 mAh, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max monte jusqu’à 8 500 mAh avec la version Extreme de la puce.

Le problème n’est donc pas le manque de puissance brute.

C’est la manière dont le téléphone gère cette puissance lorsqu’elle est sollicitée pendant plusieurs minutes.

Le modèle testé n’est pas encore la version française

C’est une nuance importante.

Le Xiaomi 18 Pro testé actuellement est un modèle chinois importé.

Il fonctionne sous HyperOS 4 et plusieurs éléments logiciels sont encore spécifiques au marché chinois.

La future version française pourrait donc bénéficier :

d’un firmware différent ;

d’optimisations thermiques supplémentaires ;

d’une gestion CPU différente ;

de réglages énergétiques adaptés ;

éventuellement d’une capacité de batterie différente.

Il serait donc prématuré d’affirmer que la version française chauffera exactement de la même façon.

Mais ces premiers résultats donnent déjà une idée du comportement du matériel actuel.

Le Xiaomi 18 Pro arrivera bien en France

C’est aussi ce qui rend ces tests intéressants pour le public français.

Contrairement à plusieurs générations Pro précédentes, le Xiaomi 18 Pro est attendu officiellement en France.

Le modèle chinois présenté le 23 septembre ne sera donc pas uniquement un produit d’import.

Les caractéristiques définitives de la version européenne peuvent encore évoluer, notamment au niveau de la batterie ou du logiciel.

Le positionnement tarifaire sera également important.

Le modèle chinois démarre autour de 720 € sur son marché d’origine, mais le tarif français sera évidemment différent une fois les taxes et la distribution européenne appliquées.

Une énorme batterie de 7 000 mAh dans un format relativement compact

Le Xiaomi 18 Pro conserve pourtant un format plus compact que beaucoup de modèles Ultra.

Il utilise un écran de 6,4 pouces, tout en intégrant une batterie de 7 000 mAh.

C’est une combinaison assez inhabituelle.

Caractéristique Xiaomi 18 Pro Écran 6,4 pouces Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Gravure 2 nm Fréquence maximale CPU env. 5 GHz Batterie 7 000 mAh Recharge 100 W Système HyperOS 4 / Android 17

La recharge filaire monte jusqu’à 100 W.

Le téléphone dispose également d’un triple module photo Leica avec deux capteurs de 200 MP sur les variantes Pro haut de gamme de la gamme.

En bref

Les premiers tests du Xiaomi 18 Pro montrent :

3 818 907 points sur AnTuTu 11 ;

; 2 920 points sur Geekbench 7 en single-core ;

8 248 points en multi-core ;

environ 27 % d’avance sur le Pixel 11 Pro en CPU ;

en CPU ; environ 38 % de retard sur l’iPhone 18 Pro sur ces mêmes tests ;

sur ces mêmes tests ; jusqu’à 51,8 °C mesurés sous forte charge ;

mesurés sous forte charge ; environ 67 % des performances maximales maintenues en moyenne sur un test prolongé ;

sur un test prolongé ; des chutes ponctuelles beaucoup plus fortes lorsque la température augmente.

Le score maximal n’est finalement pas l’information la plus importante

Le Xiaomi 18 Pro est incontestablement très puissant.

Mais ces premiers tests montrent aussi pourquoi les benchmarks courts ne suffisent plus vraiment à juger un smartphone haut de gamme.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 peut produire des performances énormes pendant quelques instants.

La vraie question est de savoir combien de temps le téléphone peut les maintenir sans devenir trop chaud ni réduire brutalement sa fréquence.

Et pour l’instant, c’est précisément sur ce point que le Xiaomi 18 Pro semble encore avoir besoin d’optimisations avant son arrivée en France.